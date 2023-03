¿Maldición? ¿Qué maldición? A pesar de todo el cataclismo habitual en torno a las adaptaciones de videojuegos, el fenómeno de fuego rápido de The Last of Us no debería sorprender a nadie. La serie HBO de nueve episodios, adaptada del aclamado juego de 2013, tenía todo a su favor. Un generoso presupuesto de televisión de prestigio. Estrellas carismáticas en el auge de sus carreras. Material de origen bien trazado y centrado en los personajes. Lo único que tenía que hacer era ejecutarlo a la perfección, y lo hizo. The Last of Us ha sido un éxito comercial y de la crítica, con cifras de audiencia que se dispararon a medida que avanzaba la serie. (Esta semana, HBO reveló que la audiencia promedio de los primeros cinco episodios ahora se acerca a los 30 millones de espectadores en todas las plataformas). La renovación de su segunda temporada, anunciada en enero, era inevitable. Pero mientras que la primera temporada fue un éxito, su secuela tiene el potencial de ser un desastre.

Como bien saben los fans del juego (pero es posible que millones de televidentes no), The Last of Us tuvo una secuela, lanzada en 2020. Establecida cuatro años después del final del original, The Last of Us Part II fue una obra maestra del medio, ampliando mucho de lo que hizo bien la primera. Si bien The Last of Us era principalmente la historia de Joel (Troy Baker en el juego, un Pedro Pascal hastiado en la televisión), Parte II se centró mucho más en Ellie (Ashley Johnson/Bella Ramsey), su enérgica pupila adolescente. Era algo más grande, más rico, más oscuro y más desordenado. Y fue uno de los juegos más rabiosamente polarizadores jamás creados.

Los problemas de la Parte II comenzaron meses antes de su lanzamiento, cuando se filtraron en línea imágenes del juego, obtenidas mediante un hackeo, que revelaron todos los puntos principales de la trama del juego, incluidos un giro sísmico. También se reveló que se estaba introduciendo un tercer personaje jugable en el juego, llamado Abby (Laura Bailey). El giro, y el papel de Abby en la historia, enfureció a secciones de la base de fanáticos del juego, lo que provocó una reacción violenta que estuvo mezclada con intolerancia reaccionaria. Los creadores del juego fueron abusados en las redes sociales por capitular ante el “despertar”, y muchas personas describieron erróneamente a Abby, una mujer cis musculosa, como transgénero. (Por separado, el segundo juego presenta un personaje trans destacado). Sin embargo, debajo de la toxicidad, había una pizca de verdad: sin lugar a dudas, se trataba de una secuela contundente y provocativa que se negaba a darle a la gente lo que quería.

Como escribí en una reseña hace tres años, The Last of Us Part II es un triunfo del diseño de videojuegos, con una historia espectacular que va más allá y golpea más fuerte que su predecesor. Sin embargo, también es desolador, angustioso y tremendamente violento. Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de The Last of Us de HBO, aún no han especificado exactamente qué implicará la segunda temporada, salvo que adaptará Parte II. En entrevistas, Mazin ha sugerido que la Parte II puede extenderse a lo largo de varias temporadas de televisión, una idea inteligente, dado que la historia difícil de manejar de 20 a 30 horas sería difícil de condensar.

Pero hay más problemas además de la longitud. La Parte II es (aunque parezca increíble) mucho más brutal en su tono que la primera y más compleja en su estructura. Si bien la historia relativamente sencilla de The Last of Us podría mapearse fácilmente en una serie de televisión por episodios, la Parte II es más difícil de imaginar. Otra incógnita es cómo afectará la reacción negativa a la Parte II a la serie. ¿Optarán sus creadores por suavizar algunos de los aspectos sombríos del juego? ¿O afilarlos más? Los fanáticos del juego están en la extraña posición de prepararse para un discurso venenoso que ya vino y se fue hace tres años.

Por supuesto, si Parte II se adapta bien, podría parchear una de los mayores defectos de la serie de TV Te Last of Us. Algo que ha tomado el aliento de gran parte de la primera temporada, para personas como yo, es lo mucho que a menudo se asemeja al juego original, en todo, desde los ritmos de la historia hasta los intercambios de diálogos y el bloqueo. Los momentos más convincentes se produjeron cuando se apartó de este modo de reverencia material de fuente sagrada y se atrevió a imaginar algo nuevo, como lo hizo en su tercer episodio conmovedor e independiente. Si el desorden violento de la Parte II conduce a más de estos adornos imaginativos (la esencia de una buena adaptación, en realidad), entonces las perspectivas para el futuro de la serie siguen siendo prometedoras.

En cualquier caso, puedes apostar por una cosa: La segunda temporada de The Last of Us será televisada. Queda por ver si terminará por ser es una rave o un funeral.

