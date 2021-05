Lady Gaga ha revelado que fue violada a los 19 por un productor musical que "la dejó embarazada en una esquina" después de meses de abuso.

La estrella del pop y ganadora del Oscar habló entre lágrimas al recordar su trauma durante una aparición en The Me You Can't See , una nueva serie documental sobre salud mental protagonizada y co-creada por el príncipe Harry y Oprah Winfrey .

En el primer episodio del programa, Gaga dice que se ha autolesionado desde que era "muy joven" y que muchos de sus problemas de salud mental provienen del trauma que experimentó como aspirante a músico.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'”, recuerda Gaga. “Dije que no, y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron...no dejaron de preguntarme y me quedé paralizada y yo sola... i siquiera me acuerdo ".

Mientras rompío a llorar, Gaga explicó que nunca nombrará al productor en cuestión.

“Entiendo este movimiento #MeToo, entiendo que algunas personas se sientan realmente cómodas con esto y yo no”, continuó. “No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más. Este sistema es tan abusivo, es tan peligroso".

Gaga agregó que, años después, experimentó un “brote psicótico total” y se encontraba en un “ultra estado de paranoia” que la llevó a cancelar numerosas fechas de una gira mundial. Luego se dio cuenta de que había resurgido el trauma de su abuso sexual.

“No [no podía] sentir mi propio cuerpo”, recordó. “Primero sentí un dolor total, luego sentí entumecimiento y luego estuve enferma durante semanas. Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina [junto a] la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Porque me habían abusado y estuve encerrada en un estudio durante meses ".

Gaga dijo que le tomó dos años y medio recuperarse, pero que solo se necesita "excitarse una vez" para que vuelva a caer en sentimientos de dolor físico y emocional.

Gaga es una de las caras conocidas que participaron en The Me You Can't See , que The Independent ha calificado de “poderosa pero frustrantemente poco ambiciosa”.

El programa, que también presenta a Winfrey, el príncipe Harry y Glenn Close, se transmitirá en Apple TV+ a partir de hoy (21 de mayo).

Si ha sido violada o agredida sexualmente, puede comunicarse con la organización de crisis por violación más cercana para obtener apoyo especializado, independiente y confidencial:www.rapecrisis.org.uk