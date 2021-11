Kirsten Dunst confirmó que se “aisló” de Benedict Cumberbatch en el set de The Power of the Dog.

En la aclamada película dramática de Jane Campion, que llegará pronto a Netflix , Cumberbatch interpreta a Phil, un vaquero que trabaja en un rancho con su hermano George (Jesse Plemons) en la década de 1920.

Dunst interpreta a la nueva esposa de Plemons, Rose, contra quien el personaje de Cumberbatch siente una aversión inmediata.

Cumberbatch dijo la semana pasada que esta animosidad en pantalla significaba que su coprotagonista lo “evitaba” entre tomas.

“No quería ser malo de verdad con Kirsten, pero necesitaba mantenerme en el personaje”, dijo. “Así que no hablé con ella en el set. Ella hizo lo mismo”.

Ahora, en una nueva entrevista con Radio Times, Dunst ha confirmado la historia. “Me aislé de Benedict”, declaró. “No hablamos en absoluto durante la filmación a menos que saliéramos a cenar un fin de semana, todos juntos o jugáramos con nuestros hijos.

“El es tan dulce. Y es tan británico. Británico educado, ¿sabes? Yo estaba como, ‘¡No puedo hablar contigo!’”

Cumberbatch habló con anterioridad sobre su actuación metódica para The Power of the Dog, y reveló que nunca rompió el personaje en el set y se negó a responder si alguien lo llamaba por su nombre real.

El actor también se envenenó con nicotina tres veces al fumar una gran cantidad de cigarrillos sin filtro, y se negó a tomar baños durante el rodaje de la película.

The Power of the Dog ya está en cines y llegará a Netflix el 1º de diciembre.