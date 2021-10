Kim Kardashian ha revelado que su hija de ocho años, North West, insulta la decoración de su hogar cada vez que tienen una discusión.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians se sinceró sobre las críticas de North durante una aparición en Mom Confessions de Ellen Digital, donde se le pidió que compartiera lo más malo que le había dicho su hija.

Según Kardashian, cuando ella y North están en desacuerdo, su hija describe su casa como "fea" con la intención de molestarla.

“Cada vez que entro en algún tipo de desacuerdo con mi hija North, ella piensa que esto es un insulto para mí y me dice: ‘Tu casa es tan fea, está toda blanca. ¿Quién vive así?’”, reveló Kardashian. “Ella solo piensa que eso me afecta. Y es algo malo, porque me gusta mi casa".

La casa de Kardashian en Los Ángeles tiene una estética minimalista, con la mansión escasamente decorada con paredes blancas desnudas.

Durante el episodio, la fundadora de KKW Beauty también reflexionó sobre su "mayor fracaso en la maternidad" admitiendo que cede "con demasiada facilidad, a veces".

"Y sobornos", agregó Kardashian. "Soy culpable de un buen soborno".

En cuanto a su consejo para aquellos que planean tener hijos, la estrella de reality compartió un recordatorio de que todos los padres están “improvisando".

“Todo el mundo está improvisando. Simplemente improvisa, ya lo resolverás”, dijo.

En respuesta a una pregunta sobre las mentiras que les dijo recientemente a sus hijos, Kardashian reveló que trata de no mentirles a sus hijos, ya que “rápidamente se dio cuenta de que no iba a funcionar para mí”.

Ella dijo: “Realmente trato de no mentirles a mis hijos. Estaba haciendo eso al principio, para tratar de sacarlos de la casa o para intentar ir a una cita de juegos o algo así. Y me di cuenta rápidamente de que no iba a funcionar para mí y prefiero ser honesto con mis hijos".

Además de North, Kardashian y Kanye West también comparten a: Saint, de cinco años, Psalm, de dos, y Chicago, de tres.

Los fanáticos han expresado previamente su diversión por la relación de Kardashian con su hija mayor. En un video publicado en Instagram, en el que la emprendedora de 40 años mostraba a sus seguidores los productos que había recibido en una caja de belleza, la niña de ocho años había interrumpido para preguntarle a Kardashian: "¿Por qué hablas diferente?".

Después de que Kardashian negó usar una voz diferente en la vida real y otra en las redes sociales, su hija procedió a burlarse de ella con una voz exagerada.