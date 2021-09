Ser un ícono de la moda no siempre es práctico, como aprendió Kim Kardashian en la Met Gala del lunes.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, cuyo look de Balenciaga fue noticia esta semana, admitió que no podía ver a su hermana Kendall Jenner a través de su máscara.

Kim llegó al Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York con un look completamente negro que ocultaba todo su cuerpo.

Llevaba un minivestido de alta costura, combinado con medias negras y las botas Knife de la firma del diseñador. Un cubre cabeza opaco ocultaba toda su cara y cabeza aparte de su cola de caballo de 75 pulgadas.

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram el miércoles por la noche, Kim compartió lo más destacado de la noche con sus 253 millones de seguidores.

Ella admitió que en un momento durante la noche, Kendall la llamó, pero Kim no podía ver dónde estaba.

“Kendall estaba llamando mi nombre y no podía ver quién era. Pero vi el contorno de su vestido brillante”, dijo.

Como era de esperar, el atuendo de Kim ha inspirado innumerables memes. Una persona creó una imagen de cómo Kendall pudo haberle parecido a Kim después de que los fanáticos cuestionaran si podía ver claramente debajo de su máscara.

El meme mostraba a Kendall en la Met Gala, apenas distinguible detrás de una red negra.

Otros compararon la mirada completamente negra de Kim con la de un demonio. "Este es, literalmente, mi demonio de la parálisis del sueño parado en la esquina de mi habitación", dijo una persona.

La estrella de la magnate de la belleza se tomó las bromas con calma, compartiendo cada una de ellas en su historia de Instagram.

"Yo y mi ansiedad cuando salgo", escribió una tercera persona debajo de una foto de Kim y Kendall parados uno al lado del otro.

Otro meme comparó a Kim con Batman de DC Comics. La imagen muestra una máscara de Batman con Photoshop en su cabeza mientras está parada en lo alto de un rascacielos.

"Kim, hay gente que está muriendo", subtituló el usuario de Twitter en la imagen, haciendo referencia a una cita famosa de Keeping Up With The Kardashians .

Kardashian también reveló que el vestido de Givenchy de Kendall, inspirado en el icónico vestido blanco brillante de Audrey Hepburn en My Fair Lady, fue uno de sus looks favoritos de la noche.

“La niña más hermosa del mundo”, escribió debajo de una foto de su media hermana.

Su otro look favorito era el de Rihanna, que llegó con un espectacular abrigo de Balenciaga y un sombrero a juego. “Nadie es tan cool y glamuroso como ella”, dijo.