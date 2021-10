Khloe Kardashian y su hija True dan positivo por COVID-19

Khloe Kardashian ha revelado que ella y su hija de tres años, True, dieron positivo por Covid-19.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 37 años, compartió la noticia el viernes y escribió en Twitter: “Hola chicos, quería informarles que True y yo dimos positivo por Covid. Tuve que cancelar varios compromisos y lamento no poder llevarlos a cabo. Afortunadamente, me han vacunado, así que todo estará bien".

Kardashian también dijo que ella y su hija, a quien comparte con Tristan Thompson, estarían en cuarentena y “seguirían las pautas actuales”.

“Estén seguros todos”, agregó la fundadora de Good American en una publicación de seguimiento.

La estrella de la telerrealidad previamente dio positivo por Covid-19 en marzo de 2020. En ese momento, Kardashian describió su experiencia con la enfermedad, señalando que fue "realmente mala por unos días", en un episodio de Keeping Up With The Kardashians. También reveló algunos de sus síntomas, que incluían tos, temblores, vómitos y dolores de cabeza junto con sofocos.

En octubre de 2020, Kardashian habló con Ellen DeGeneres sobre su diagnóstico, y la estrella de Revenge Body reveló que estuvo en cuarentena en su habitación durante 16 días, pero que la "parte más difícil" había sido estar lejos de su hija.

Leer más: Beyoncé y Jay-Z venden castillo incendiado por pirómanos

“No me importa cuán hermoso es el lugar que tienes, que te alejen de tu hijo durante tanto tiempo, porque no podía estar cerca de mi hija, eso fue lo más, como, lo más desgarrador”, dijo.

Kardashian también les dijo recientemente a sus seguidores de las redes sociales que experimentó la pérdida de cabello como un posible efecto secundario del virus.