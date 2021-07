Keanu Reeves y Sandra Bullock, y por qué todavía los queremos juntos 25 años después de Speed

“Soy el chico solitario”, no dijo Keanu Reeves la semana pasada. “No tengo a nadie en mi vida, ojalá me pase a mí”. Estas citas se hicieron virales poco antes de que se revelara que eran totalmente inventadas, al igual que las que Drew Barrymore niega haber dado a una revista de vuelos de Egyptair el año pasado. Pero inevitablemente nos las creímos, su dulce y cansado optimismo encaja con la imagen de un hombre que desde hace tiempo hemos decidido que es hermoso, profundo y dolorosamente triste, y alguien a quien todos deseamos desesperadamente encontrar el amor. Concretamente con Sandra Bullock.

En los últimos años, cada mención de Keanu el Triste, el meme que ha ayudado a convertir a Reeves en el novio imaginario más duradero y universalmente aceptado de Internet, ha ido acompañada de una respuesta en Twitter instando a Sandra Bullock a venir a rescatarlo. Siempre entrelazados como coprotagonistas, amigos y compañeros románticos de fantasía, la pareja comparte perfiles públicos muy similares, la misma energía melancólica y una inofensividad mutua que hace que cualquiera que les envíe animosidad parezca poco fiable. E independientemente de que nunca sucederá, y de que Bullock ha estado muy felizmente involucrada con el fotógrafo Bryan Randall desde 2015, no ha impedido que muchos de nosotros, en nuestros momentos más débiles o más tontos, deseemos que realmente se junten.

Hace veinticinco años, Speed nos presentó su singular atractivo como coprotagonistas. El filme sigue siendo una de las películas de acción perfectas de todos los tiempos, una avalancha implacable de emociones, escenas y diálogos célebres, pero permanece más en la mente por una razón específica: también es una comedia romántica secreta, con la única diferencia de que el encuentro de Reeves y Bullock implicó una bomba en un autobús. “Las relaciones que se inician en circunstancias intensas nunca duran”, bromea Bullock hacia el final de la película, en referencia a las explosiones, los secuestros y las crisis de rehenes anteriores. Pero es una frase que no estaría fuera de lugar en una película de Kate Hudson, mientras que la trayectoria de la relación de sus personajes en el transcurso de su viaje en autobús es familiar para cualquiera que haya visto demasiadas veces You’ve Got Mail: la desconfianza inicial, el astuto regateo y el florecimiento de los sentimientos, antes de la atracción total.

El hecho de que la pareja forme un dúo tan cálido y convincente en la película es especialmente impresionante si se tiene en cuenta que Annie, el personaje de Bullock, es una completa nulidad sobre el papel. Vuelve a ver Speed y mira más allá de la maravillosa interpretación de Bullock y no descubrirás ninguno de los intereses personales de Annie, ni a qué se dedica. Ni siquiera tiene un apellido hasta la secuela. Pero de alguna manera, a través de la fuerza de voluntad, Bullock hace que Annie esté a la altura del Jack de Reeves, la pareja se compenetra perfectamente a pesar de un guión que le da poco trabajo.

Cuando Jack pierde la fe, Annie lo levanta. Cuando golpea el carrito de bebé de una indigente lleno de latas, es Jack quien la calma. También son ridículamente sexys juntos. Cuando, al final, Annie se compromete a basar su incipiente relación en el sexo y no en la intensa situación de la que apenas han salido vivos, uno cree realmente que están a punto de ponerse juguetones ahí mismo, en ese vagón de metro volcado.

En el plató, Reeves y Bullock se mostraron interesados el uno en el otro. “Me resultaba difícil... ir en serio”, confesó Bullock a Ellen DeGeneres el año pasado. “Él me miraba y yo me ponía en plan [risas]”. Añadió que en realidad nunca habían salido juntos. “Simplemente hay algo en mí que supongo que no le gustaba”. Sólo que eso no era estrictamente cierto. “Ella obviamente tampoco sabía que yo tenía un crush por ella”, dijo Reeves a DeGeneres el mes pasado. “Fue agradable ir a trabajar, es una persona maravillosa y una actriz maravillosa”.

A estas alturas, la inefable melancolía de Reeves es bien conocida, inmortalizada a través de sombrías fotos de paparazzi y su serie de papeles interpretando a solitarios estoicos y entrañables como John Wick y Neo de Matrix. Pero Bullock también tiene su propia aura melancólica. Es más difícil de detectar, o al menos más difícil de recordar, posiblemente porque es más famosa por sus brillantes papeles de chica de al lado. Pero no cabe duda de que está ahí, ya que Bullock proyecta a menudo una cualidad deprimente y desgastada por la batalla. Curiosamente, este aspecto apareció justo después de Speed, cuando Bullock eligió papeles en los que se sentía más sola que efervescente.

Ya sea en comedias románticas como While You Were Sleeping o en películas de suspense como The Net, Bullock se aferra a una especie de autoaislamiento, en el que sus personajes optan por alejarse del mundo para pasar el día. Es una cualidad de outsider que está presente en toda su filmografía: en las burlas casuales, aunque genuinamente malvadas, que sufre en el lugar de trabajo antes de la transformación en Miss Simpatía, la hostilidad distante que finalmente le salva la vida en Bird Box, o la forma en que Alfonso Cuarón la envía al lugar más solitario imaginable, el espacio literal, en Gravity. Pero la encarnación más llamativa de este elemento menos apreciado de las habilidades de Bullock se produjo cuando colaboró con Reeves por segunda vez.

Nadie habla nunca de The Lake House, principalmente porque es una locura. Pero la película de 2006, que reunió a la pareja como dos almas solitarias que se encuentran a través de un portal místico del tiempo situado en un buzón de correo frente al lago, es la mejor destilación de la energía quejumbrosa de la pareja, y una película que depende por completo de nuestro deseo preexistente de que la pareja se enrolle.

Se trata de Kate y Alex, la primera vive en 2006 y el segundo en 2004, y están unidos por su respectiva propiedad de la casa titular. Se escriben por carta, al principio sobre aburridos detalles del alquiler, antes de darse cuenta de la magia de su buzón. No pueden explicar lo que ocurre, ni tampoco la propia película, innecesariamente enrevesada, pero entablan una amistad que poco a poco se convierte en amor.

Curiosamente, Reeves y Bullock sólo comparten una escena en la película, y la credibilidad de la atracción mutua de sus personajes se basa en ella. La escena, que tiene lugar en 2004, después de que Alex localice a la Kate que existe en su línea de tiempo, se capta en un único plano estático, y el director Alejandro Agresti permite que la pureza de la química de la pareja florezca sin interrupción. A lo largo de ocho minutos de diálogo, Kate recuerda la vida que podría haber vivido, Alex se enamora, bailan al ritmo de Paul McCartney y finalmente comparten un beso.

Estrenada 12 años después de su primera colaboración en pantalla (Reeves pasó sabiamente de Speed 2), The Lake House fue una elección inesperada para un reencuentro. Pero, en cierto sentido, parece más adecuada para la pareja que la acción brillante y de alto octanaje de Speed, ya que tanto Reeves como Bullock, entonces y ciertamente ahora, encajan con su cansancio otoñal. Por muy queridos que parezcan, y por muy normales y accesibles que parezcan, en comparación con lo enormemente ricos y famosos que son, también son adultos que sabemos que han sobrevivido a traumas muy públicos (la pareja se ha enfrentado a tragedias, acosadores y traiciones personales en las últimas dos décadas), y han salido de ellos con la cabeza despejada, aunque un poco magullados.

En cualquier buen romance de ficción, parte del placer de ver a dos personas enamorarse está en los momentos en los que el amor apenas está sobre la mesa. Cuando es persistente e inconfesable, obvio para todos los que les rodean, pero que se desvanece con demasiado entusiasmo si se declara explícitamente. Y Reeves y Bullock, o al menos la versión de ellos que creemos conocer, ocupan ese cálido término medio. Son dos personas con una química y una amistad tan sinceras, que han vivido vidas públicas tan parecidas y han reaccionado a su extrema fama con grados similares de caridad y bondad, y que al menos en un momento dado compartieron una atracción mutua, pero aún no se han unido realmente.

Y ver eso en acción, la vaga ilusión de dos personas que danzan lentamente a su alrededor a través de los años, nos da un poco de esperanza para nuestras propias vidas. Que algo que parecía prometedor, pero que no resultó, pueda volver a surgir, o que el amor romántico acabe por cuajar cuando llegue el momento. Querer que Keanu Reeves y Sandra Bullock sean pareja en la vida real es, sin duda, extraño. Pero es una rareza que proporciona un nivel de comodidad de ojos estrellados que sugiere una especie de orden dentro del caos. Y si nunca van a estar juntos, una tercera colaboración en pantalla no sería lo peor que podrían hacer por nosotros. Considérelo como otro acto de caridad. El mundo lo necesita.