La comediante Katherine Ryan dijo que siente “asco” y “agitación” por los rumores que circulan sobre la aparente relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson.

Ryan, quien en estos momentos presenta el programa de citas más reciente de ITV, Ready to Mingle, declaró a Metro que no estaba convencida de que el supuesto romance de Kardashian y Davidson era solo una “broma”.

Las especulaciones de que Kardashian y Davidson tenían una relación aumentaron durante semanas, después de que la estrella de Keeping Up With The Kardashians se reuniera con el comediante en el set de Saturday Night Live en octubre.

La pareja ha sido vista juntos en un parque de diversiones, fueron fotografiados juntos en la fiesta de cumpleaños de Davidson y fotografiados tomados de la mano dos veces.

La semana pasada, aparecieron fotografías en el Daily Mail de lo que parecía ser un chupetón en el cuello de Davidson mientras los dos cenaban juntos en Santa Mónica.

Ryan le dijo a Metro que sentía “asco” por la improbable pareja, y agregó que planea grabar un episodio en el que hable de la relación para su podcast, Telling Everybody Everything.

La comediante de 38 años dijo: “No tengo en claro, y en general siempre lo tengo, si me están tomando el pelo o no, me están engañando, no tengo eso en claro y creo que Pete Davidson es un hombre maravilloso y talentoso, pero no sé qué tienen las hermanas Kardashian en este momento, todas tienen que llevarse a casa a alguien con un tatuaje en el cuello”.

Se preguntó si Kardashian intentaba emular su propio “momento Kravis”, refiriéndose al apodo asignado a la pareja de Kourtney Kardashian y su prometido, el baterista de Blink 182, Travis Barker.

Kourtney y Barker se han hecho conocidos por sus demostraciones públicas de afecto (PDAs) en eventos sociales. La pareja se comprometió el 17 de octubre.

Ryan continuó: “No sé a dónde va. Me siento muy manipulada y agitada por todo esto en este momento”.

Dijo que se sentía “de verdad desconectada de lo que es real y lo que no” y planea hablar con alguien que, según ella, es amigo de Davidson porque “no puedo soportarlo más”.

“Salió la prueba de su amor”, agregó Ryan sobre el supuesto chupetón en el cuello de Davidson. “Tendría sentido que Kim Kardashian le dé chupetones porque eso es algo que haces cuando eres un adolescente y sin experiencia sexual y tal vez apunta a una relación solo profesional en cuanto a su matrimonio con Kanye”.

Reflexionó además que Kardashian podría estar “fuera de práctica”, sin embargo, agregó que planeaba “llegar al fondo del asunto”.

Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West en febrero, según los informes, y manifestó que había “diferencias irreconciliables”, después de siete años de matrimonio. La pareja tiene cuatro hijos juntos, North, Saint, Chicago y Psalm.