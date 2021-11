Kal Penn reveló recientemente que es gay y que está comprometido con su pareja desde hace 11 años, Josh.

En una entrevista exclusiva con People, el actor de Designated Survivor dijo que descubrió su sexualidad “relativamente tarde en la vida” y que tuvo la “suerte” de ser “apoyado por todos”.

“No hay una línea de tiempo en estas cosas. La gente se da cuenta de sus m*** en diferentes momentos de su vida, así que me alegro de haberlo hecho cuando lo hice”, relató.

El actor, de 44 años, se ha sincerado sobre su relación con Josh, al que sólo identificó por su nombre de pila para proteger su intimidad, incluyendo anécdotas como la primera cita en su próximo libro You Can’t Be Serious.

Por aquel entonces, Penn trabajaba en la Casa Blanca para la administración de Barack Obama. Fue el principal director asociado en la Oficina de Compromiso Público de la Casa Blanca entre 2009 y 2011.

Recordando que Josh se presentó en su apartamento con un paquete de 18 cervezas, Penn comentó que su ahora prometido cambió inmediatamente el canal de televisión para ver la NASCAR.

“Pensé: ‘Está claro que esto no va a funcionar’”, describió Penn. “¿Tengo un día libre en la Casa Blanca y este tipo está viendo irónicamente cómo los coches dan vueltas y hacen giros a la izquierda?”.

“Lo siguiente es que han pasado un par de meses y estamos viendo la NASCAR todos los domingos”.

Leer más: Daniel Craig dice que le gusta ir a bares gay para evitar a hombres “agresivos” en “bares heterosexuales”

Su nuevo libro está lleno de historias como ésta, dijo el actor a la publicación.

El objetivo de You Can’t Be Serious, añadió, es que el lector sienta que se está tomando una cerveza con Penn.

“Quiero llevarte a mis historias y quiero que las vivas con la misma alegría con la que yo las he vivido”, mencionó el actor, y agregó: “esa fue la forma en que mis amigos conocieron a mis padres y a Josh”.

Los actores Andy Samberg y Mindy Kaling, el consultor político David Axelrod y el periodista Ronan Farrow son algunos de los que han elogiado el libro “hilarante, conmovedor e inspirador” de Penn.

Cuando se le preguntó cómo reaccionó su familia al hecho de que Penn saliera del clóset como gay, el actor bromeó: “cuando ya les has dicho a tus padres indios y a la comunidad del sur de Asia que tienes la intención de ganarte la vida como actor, realmente cualquier conversación que venga después es súper fácil”.

Pero su nuevo libro no se centra sólo en su vida amorosa, también abarca la carrera de Penn en Hollywood y a sus padres “en la medida en que estoy dispuesto a compartir historias sobre su educación”, señaló el actor.

Penn dijo que su objetivo al escribir You Can’t Be Serious era retratar a todas las personas de su vida tal y como eran en realidad. “Espero que haga reír y sonreír a la gente”, indicó Penn.

You Can’t Be Serious se estrena el 2 de noviembre (martes).