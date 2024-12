Resurge en redes sociales el video de 27 minutos de la propuesta de matrimonio de Justin Baldoni a su esposa

El video de la propuesta de matrimonio de 27 minutos de Justin Baldoni a su esposa, Emily Baldoni, ha vuelto a circular en redes sociales en medio del escándalo en el que está involucrado con su compañera de reparto de Romper el círculo, Blake Lively, quien lo demandó por acoso sexual.

A principios de este mes, Lively presentó una demanda contra Baldoni, alegando que él tuvo un comportamiento durante el rodaje de la película que le causó una “profunda angustia” y que, luego, orquestó una “campaña de desprestigio” en su contra en respuesta al pedido de la actriz de que se atendieran sus reclamos con respecto a la actitud del actor.

Hace poco, la gente volvió a compartir el video de la propuesta de matrimonio de Baldoni a su esposa de 2012, que fue publicado en YouTube por la empresa del actor, Wayfarer Studios. Al principio del video, se lo ve a Baldoni en un restaurante llamado Blu Jam Cafe que había alquilado para la ocasión. El lugar fue donde Emily y él tuvieron su primera cita.

Una vez que Emily se sentó en la mesa, después de que Baldoni le dijera que iba a llegar tarde, se vio sorprendida por la proyección de un video grabado por él. Mientras el actor le decía que estaba en camino, se lo ve ingresando en un falso programa de radio, donde comenzó a proponerle matrimonio, pero se dieron cuenta de que no estaban en vivo.

Luego, dijo que buscaría otra forma de hacerle la pregunta a su novia, y el video continuó con una escena de él y sus amigos disfrazados y haciendo playback de tres canciones diferentes: ‘God Must Have Spent a Little More Time on You’, de NSYNC, ‘I’ll Make Love to You’, de Boyz II Men y ‘Dancing Queen’, de ABBA.

Pero no terminó ahí, ya que luego comenzó a reproducirse la coreografía que hizo en un centro comercial al ritmo de la exitosa canción de Bruno Mars, ‘Marry Me’. Luego, comienza una escena de crimen falsa en la que se lo ve corriendo con un maletín antes de encontrar el anillo de compromiso.

open image in gallery Justin Baldoni le pidió matrimonio a su mujer Emily en 2012 en el restaurante en el que tuvieron su primera cita ( Wayfarer Studios )

Después de eso, se muestran varios momentos románticos de él y Emily, para luego verlo llegar al restaurante, donde lo esperaba su familia. Finalmente, Baldoni ingresó al lugar y saludó a su pareja.

“Tengo un montón de cosas para decir, pero, cariño, todas esas cosas, son para mí. A ti no te importa eso. Te importa esto”, le dijo el actor a su entonces novia, con la que ahora tiene dos hijas. Agregó: “Eres la mujer que ha cambiado mi vida. Nunca he sido más feliz, nunca he estado más triste. Nunca he estado más enojado, la vida nunca ha sido más bella”.

Después de que los padres de Baldoni ingresaran al restaurante para presenciar el momento, la madre de Emily también se unió. La ocasión culminó con un conmovedor video de Baldoni visitando la tumba del padre de Emily, donde le pidió oficialmente la mano de su novia.

Sin embargo, muchas personas han criticado la propuesta de Baldoni de 2012.

“Me siento libre de culpa porque SIEMPRE he pensado que Justin Baldoni era un bicho raro desde que publicó ese video que duraba como una hora en YouTube de la propuesta de matrimonio”, escribió una persona en X.

Y otra comentó: “Toda la polémica con Justin Baldoni tiene mucho más sentido si recuerdas que fue el tipo que hizo ese video viral de compromiso con un montón de bailes que duraba 27 minutos”

Asimismo, un usuario de TikTok con el nombre @cuntychanel publicó un video opinando sobre la propuesta de Baldoni que se viralizó y que tiene más de un millón de reproducciones: “Se puede saber todo sobre un hombre por la forma en la que propone matrimonio”. Agregó: “Esto debería tratarse sobre su futura esposa, y todo gira alrededor de él. Es una muy mala señal”.

A continuación, reprodujo fragmentos del video de la propuesta y manifestó: “Si tu novio te hace ver un video suyo de 30 minutos para proponerte matrimonio, tienes que salir corriendo, amiga. No es normal”.

open image in gallery Blake Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje de ‘Romper el círculo’ ( Gareth Cattermole/Getty Images )

En la demanda contra Baldoni, se reveló que Lively le pidió al equipo de producción que se cumplieran ciertos requisitos respecto al comportamiento de su coprotagonista para poder seguir con el rodaje de la película.

Entre las exigencias se incluían: “no mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar la supuesta ‘adicción a la pornografía’ de Baldoni, no hablar de conquistas sexuales delante de Blake y otros, no mencionar los genitales del reparto y el equipo, y no volver a preguntar por el peso de Blake”.

Además, Blake también pidió que Baldoni dejara de decir que se había comunicado con su padre, que falleció hace varios años.

Dichos reclamos habrían sido aceptados por Sony Pictures, los distribuidores de la película. Sin embargo, la estrella de El secreto de Adaline afirmó en la demanda que Baldoni inició una campaña para “destruir” su reputación como respuesta, y presentó mensajes de texto de la publicista de Baldoni como evidencia.

Por su parte, el abogado del actor, Bryan Freedman, alegó que las acusaciones eran falsas y tenían como objetivo herir la reputación de su cliente. Además, contó que Lively había sido conflictiva durante el rodaje de la película, ya que habría amenazado con no ir a las grabaciones y no promocionar la película, lo que provocó su aislamiento durante el estreno del proyecto.

Horas después de que se hiciera pública la demanda de Lively, Baldoni habría sido despedido por su representante, la agencia WME.

Durante la gira de promoción de Romper el círculo, basada en el libro homónimo de Colleen Hoover, Lively fue criticada por su actitud “despreocupada” al hablar sobre la película, que trata sobre violencia doméstica. Dichas críticas podrían haber sido parte de la campaña que orquestó Baldoni en su contra.

Ahora, amistades del círculo íntimo y antiguos compañeros de Lively, como sus compañeras de reparto de Un verano en pantalones, America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn, han hablado públicamente al respecto y apoyaron la decisión de la actriz de presentar la demanda.

Manifestaron: “Como amigas y hermanas de Blake desde hace más de 20 años, nos solidarizamos con ella en su lucha contra la campaña emprendida para destruir su reputación”. Agregaron: “Durante el rodaje de Romper el círculo, la vimos armarse de valor para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas, y estamos conmocionadas al leer las pruebas de un intento premeditado y vengativo para desacreditar sus reclamos”.

Traducción de María Luz Avila