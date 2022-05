En un mensaje de texto compartido en el tribunal, Johnny Depp escribió que Amber Heard “pedía una humillación global” después de solicitar una orden de restricción.

El texto supuestamente se envió el 15 de agosto de 2016, según documentos judiciales, unos meses después de que Heard solicitara una orden de restricción contra Depp a fines de mayo de ese mismo año.

“Ella pide una humillación global… La obtendrá”, escribió Depp en un mensaje de texto, según la prueba presentada en el tribunal.

“No tengo piedad, ni miedo, ni una onza de emoción, o lo que una vez pensé que era amor, por ese mercado de pescado [en referencia a las partes privadas de Heard] superutilizado, de bajo nivel, de diez centavos, colgando sin sentido, blando y sin sentido”, agregó.

“¡Estoy jodi***** feliz de que ella quiera pelear por esto! ¡Chocará contra la pared con fuerza!”, escribió Depp.

“Conocí a una jo**** rusa sublime aquí… Lo que me hizo dar cuenta de la vez que le ma** a esa stripper de 50 centavos… No la tocaría ni con un maldito guante. Solo puedo esperar que el karma se active y le quite el don de respirar”, agregó.

Los abogados de Depp luego le preguntaron al actor sobre el mensaje de texto enviado al agente de talentos Christian Carino.

“Estoy en total shock de que esto me pase a mí. Que toda mi vida en el planeta se haya ido a pique”, escribió. “Tenemos una tendencia, como humanos, a estar muy, muy furiosos y enojados”.

“De repente soy escoria. Nunca tuvo que pasar. Una pequeña mentira”, agregó.

Heard en el tribunal de Virginia (AP)

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Él argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía a mí misma como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.