Todo lo que sabemos sobre el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio por difamación contra Johnny Depp y Amber Heard está programado para comenzar el lunes 11 de abril.

Los procedimientos se realizarán en Fairfax, Virginia, y se espera que duren unas dos semanas.

Aquí está todo lo que sabemos sobre el caso hasta ahora:

¿Cuáles son las acusaciones que se hacen?

Johnny Depp presentó una demanda contra su exesposa Amber Heard en marzo de 2019.

Alega que Heard lo difamó en un artículo de opinión que escribió en 2018 para The Washington Post.

El artículo de opinión, que se publicó en diciembre de ese año, se titula: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

En él, Heard escribió un fragmento: “Como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y no me veía a mí misma como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”.

Depp no se menciona por su nombre en el artículo de opinión, pero su equipo legal argumentó que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, de la cual dicen que es “categórica y demostrablemente falsa”.

¿Qué está en riesgo?

Depp ha pedido daños compensatorios por “no menos de US$50 millones”.

En agosto de 2020, Heard presentó una contrademanda contra Depp en respuesta a su demanda por difamación. Lo acusó de presuntamente orquestar una “campaña difamatoria” contra ella y describió su propia demanda como una continuación del “abuso y acoso”.

Heard ha pedido que se le otorgue inmunidad frente a la denuncia de Depp y por daños compensatorios de “no más de US$100 millones”, se especificó que esto es “el doble de la cantidad que Depp pidió contra la Sra. Heard”.

¿No había ya un caso judicial?

Sí, pero en una jurisdicción diferente y con un demandado diferente.

En 2018, Depp demandó a News Group Newspapers, la empresa que publica The Sun, por presunta difamación por un artículo publicado en el periódico sensacionalista en abril de ese año, con el titular: “Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film? [Gone Potty: ¿Cómo J.K. Rowling puede estar ‘muy feliz’ por elegir al golpeador de esposas Johnny Depp para aparecer en la película de Fantastic Beasts?”.

El caso fue a juicio en 2020. Heard testificó para The Sun.

Depp perdió la batalla legal por difamación en noviembre de 2020, cuando el juez Andrew Nicol consideró que los acusados demostraron que sus acusaciones contra Depp eran “sustancialmente ciertas”, según informó The Associated Press en ese momento.