Johnny Depp concluyó sus tres días y medio de testimonio al responder a una grabación en la que se podía escuchar a su exesposa, Amber Heard, presionándolo para que “le dijera al mundo” que es víctima de violencia doméstica.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Él argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

En una grabación reproducida en el tribunal el lunes, Heard le dijo a Depp: “Cuéntale al mundo, Johnny. Diles ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, soy víctima de violencia doméstica’”.

Uno de los abogados de Depp le cuestionó qué respondió cuando le preguntaron si había sido víctima de abuso doméstico.

“Dije: ‘Sí, lo soy’”, respondió Depp. Ese fue el final de su testimonio, dejó estrado de testigos y una vez más se sentó con su equipo legal.

Durante su último día en el estrado del tribunal de Virginia, Depp declaró: “la única persona de la que he abusado en mi vida soy yo mismo”.

Testificó que a Heard no le agradaba el actor británico Paul Bettany “sobre todo porque nos habíamos hecho muy amigos y, para ella, él era una amenaza”.

Depp cuando que cuando estaban en las Bahamas con Bettany junto a su esposa, la actriz Jennifer Connelly, y sus cuatro hijos, Heard y Bettany “discutieron durante el almuerzo, y solo recuerdo cada vez que Bettany intentaba aclarar algo, ella hablaba más fuerte. Entonces empezó a ponerse bastante grosero. Ella se puso malvada. Y se puso ruidosa”.

“Y luego su hijo, creo que era su hijo de 18 años... un chico muy inteligente, brillante, entró en la conversación porque tenía algo que ver con lo que había estudiado en la escuela y sabía bastante al respecto”, agregó Depp. “Y expresó su opinión, y la Sra. Heard degradó a ese joven hasta el punto de que se puso a llorar y se alejó”.

Depp también detalló que Heard le pidió que violara una orden de restricción temporal que ella había presentado contra él para que pudieran reunirse en San Francisco.

“Estaba bastante confundido en cuanto a por qué me habían llamado a ella en ese momento, ya que todas las noticias eran sobre el hecho de que supuestamente le había hecho todas estas cosas horribles”, detalló. “Así que me convencieron de ir allí, fui y me reuní con ella con la esperanza de que se retractara de sus mentiras que había lanzado al mundo. Y de ninguna manera estaba lista para hacer eso. Y yo no podía entender por qué estaba allí: me habían quitado todo, mis hijos no podían escapar del hecho de como se pusieron las cosas”.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.