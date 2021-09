Solo había una persona que Aretha Franklin, quería retratarla en un largometraje sobre la vida de la cantante.

Antes de su muerte en agosto de 2018, la Reina del Soul se puso en contacto con la ganadora del Oscar Jennifer Hudson, a quien eligió para el papel principal en lo que se convertiría en el drama biográfico “Respect”.

"Extraño saber de ella", señala Hudson de 39 años, nacida en Chicago y quien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por el musical “Dreamgirls” en los Premios de la Academia de 2006. “Aretha tenía una presencia como ninguna otra. Siempre fue tan regia y real. Una presencia muy suave y fuerte, pero muy tranquila en cierto modo.

“Y así, aproveché eso, incluso mientras desarrollaba el personaje. Y ella también era divertida. Ella siempre estuvo tan presente. Ella me decía lo que estaba pasando en mi vida y yo le decía: ¡¿Cómo lo sabes ?!".

La conmovedora nueva película, dirigida por Liesl Tommy, sigue el ascenso de Franklin de niña cantando en el coro de la iglesia de su padre en Detroit a convertirse en un ícono de la música internacional.

Conocida por éxitos como “Respect”, (You Make Me Feel Like A), “Natural Woman” y “I Say A Little Prayer”, su voz es posiblemente una de las más significativas culturalmente de todos los tiempos y sus canciones se han convertido en himnos del movimiento por los derechos civiles, representando la resistencia y resiliencia de los afroamericanos. Continuó siendo una activista durante toda su vida, utilizando su plataforma para defender la justicia social, la igualdad y los derechos de las mujeres.

Franklin ya ha sido una gran parte de la carrera de Hudson hasta ahora. Interpretó su canción Share Your Love With Me, en su audición para “American Idol” (fue finalista en el programa de talentos en 2004) y luego consiguió un lugar abriendo un espectáculo suyo en Indiana.

En lo que respecta al entrenamiento vocal para el papel en “Respect”, Hudson contó con la ayuda del cantante galés,Tom Jones con quien anteriormente actuó como juez en el concurso de canto de tv “The Voice UK”.

“Estudiamos su instrumento y mi instrumento y descubrimos que nuestros instrumentos están construidos de manera diferente, pero pueden servir para las mismas cosas”, recuerda Hudson.

“Su acercamiento, como el lugar desde el que canta, canta desde lo alto de su cabeza, estaba diciendo y dije: ¿De dónde canto?, ella estaba como, bueno, cantas desde tus pies. Nunca había pensado en cómo canto".

La estrella utilizó varios elementos de la técnica de Franklin “que nos es tan familiar a todos, cuando escuchamos sus discos, para ayudar a contar la historia y crear mi Aretha”.

Y aunque era "el sueño de una cantante", ser seleccionada para el proyecto, sin duda sintió una gran presión durante el rodaje.

“Es como, oh, Dios mío, ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, ¿Cómo te acercas a algo tan enorme, de la magnitud que es? Y siendo fan, soy consciente de eso, que es lo que lo convirtió en un proyecto aún más personal para mí ”.

Con tanta historia que contar sobre Franklin, que se casó dos veces y tuvo cuatro hijos, ¿Qué era lo principal que el sudafricano-estadounidense Tommy quería comunicar a través de “Respect”?.

“Debido a que pensamos en ella como una diva clásica tan poderosa, estaba interesado en mostrar cómo llegó a ser de esa manera”, reflexiona la cineasta, quien es principalmente conocida por su trabajo en el escenario.

“Y cuando descubrí que ella tenía una timidez casi paralizante cuando era niña, pensé: ¿Cómo podemos pasar de eso a lo que entendemos sobre ella ahora?. Así que eso fue lo que me impulsó a enfocarme en su infancia y sus 20 años".

Aunque Tommy sabía que Franklin estaba contento con el casting, hubo muchas otras decisiones creativas que tuvieron que tomarse con el cantante que ya no estaba con nosotros. Y la directora admite que siempre estuvo pensando en si Franklin aprobaría la película, especialmente cuando se sumerge en algunos de los aspectos más oscuros de su vida.

“Nunca la conocí, nunca hablé con ella al respecto, realmente tomé mucha iniciativa”, señala.

“Presenté mi idea de esta película al estudio y me llevaron a ejecutar esa visión. Y sentí que, para entenderla, teníamos que sumergirnos en algunas de las partes más oscuras de su vida, su infancia”.

“Ciertamente era una mujer extremadamente reservada cuando se trataba de su vida privada, así que definitivamente hubo momentos en los que pensé, oh Dios, ¿Me mataría?, ¿Literalmente me rascaría los ojos si viera lo que estoy poniendo en esta película?.

“Pero al mismo tiempo, sentí que había muchas de sus canciones en las que tenía ese dolor. Además de la gran alegría y triunfo de algunas de sus canciones, también estaba este dolor hermoso y vulnerable y sentí que parte de mi trabajo, era solo mostrar todos los aspectos de cómo ella manifestaba su vida en su música, en la película. . ".

Franklin sufrió mucho trauma cuando era joven; a la edad de 14 años, había dado a luz a dos hijos. “Respect”, explora su relación con su primer esposo Ted White, quien también trabajaba como su gerente y era controlador e incluye escenas angustiosas de violencia doméstica. Pero aunque quería ser sincero con la experiencia vivida por Franklin, Tommy tuvo cuidado con lo que se representaba.

“Definitivamente siento que como mujer, como mujer cineasta, la mirada femenina estuvo muy presente para mí porque estoy cansada de ver mujeres brutalizadas en la pantalla, en la televisión y en el cine. Lo hemos visto tantas veces”.

“Entonces, para mí lo menos importante fue el golpe, que las consecuencias emocionales del abuso. Y así, en cada paso del camino, estaba pensando: ¿Cómo puedo contar la historia de estas cosas más oscuras sin brutalizar y deshumanizar a nuestro protagonista, así como brutalizar a la audiencia?”.

“Siento que todos hemos visto demasiado y solo quería concentrarme en su viaje emocional y no hacer que alguien sea golpeado hasta la médula. Eso no es lo que quería para la película. Esas imágenes vivirán para siempre, y era importante para mí ya que de esa manera, protegemos a ella y a nosotros”.

Continúa pensativa: “Espero que podamos tener más conversaciones sobre lo que estamos haciendo con los cuerpos de las mujeres y también con los cuerpos de las personas negras. La violencia que podemos mostrar de manera descuidada y casual es realmente algo que vale la pena examinar".

Respect está en los cines a partir del viernes 10 de septiembre