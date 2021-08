Una entrevista con Jason Momoa se volvió extremadamente incómoda después de que el actor se ofendiera con una pregunta sobre Game of Thrones.

The New York Times le preguntó al actor de Aquaman si tenía algún "arrepentimiento" por las escenas de Game of Thrones en las que su personaje, Khal Drogo era sexualmente violento.

Momoa pareció lo suficientemente feliz como para responder a la pregunta, respondiendo: “Bueno, era importante representar a Drogo y su estilo. Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, no es algo agradable y es lo que era ese personaje".

Luego agregó: “Nunca me han preguntado realmente sobre ‘¿Te arrepientes de interpretar un papel?’ Lo pondremos de esta manera: ya lo hice, no volveré hacerlo".

De ahí en adelante Momoa, claramente nervioso, pareció cerrarse al entrevistador, dando respuestas breves y frías lo que finalmente llevó al final de la conversación.

Cuando se le preguntó si era "capaz de articular" su "visión de la totalidad" de la franquicia de Aquaman, Momoa respondió: "No".

Luego se le preguntó al actor sobre el tiempo que pasó viajando por el mundo en la década de 1990 y cuando se le preguntó si tenía un recuerdo particular de sus aventuras, dijo: “En realidad, no para ti. O para el mundo".

Al captar la pista, el entrevistador cierra la conversación, pero Momoa todavía tenía la pregunta deGame of Thrones en mente.

“Quería traer algo que me dejó un mal sentimiento en el estómago”, dijo. “Me desanimó cuando me preguntaste eso. Simplemente se siente repugnante, poniéndome encima para quitarme algo. Como si un actor tuviera la opción de hacer eso. Realmente no se nos permite hacer nada”.

“Hay productores, hay escritores, hay directores y no puedes entrar y decir: No voy a hacer eso porque esto no es kosher en este momento y no está bien en el clima político. Eso nunca pasa, entonces es una pregunta que se siente repugnante. Solo quería que lo supieras”.

Tras la publicación de la entrevista, algunos criticaron a Momoa por hacer la entrevista "incómoda", mientras que otros defendieron al actor por su respuesta legítima llamándolo, "hombre de la empresa".