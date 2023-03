Jamie Lee Curtis habló con franqueza sobre la belleza de envejecer y cómo quiere que se elimine por completo la palabra “antienvejecimiento”.

Curtis habló con Maria Shriver sobre cómo se siente al envejecer en la Cumbre sobre el Envejecimiento Radicalmente Reformulado, presentada por Sounds True y Shriver Media, a principios de este mes.

La actriz reveló que apoya el “envejecimiento” y la “belleza natural”, y que espera que el término “antienvejecimiento” deje de existir.

“Ahora soy una defensora de la belleza natural porque siento que ha habido un genocidio de la belleza natural”, explicó. “Esta palabra ‘antienvejecimiento’ tiene que ser eliminada, porque ¿qué diablos es ‘antienvejecimiento’?”.

“Estoy a favor del envejecimiento”, añadió. “Quiero envejecer con inteligencia, gracia, dignidad, brío y energía. No quiero esconderme de ello”.

Durante la cumbre, la estrella de Halloween también señaló cómo no tiene “tiempo que perder” y que hace todo lo que quiere con “cero apego”, según Prevention.

“Tengo 63 años. Mi madre murió a los 76; mi padre murió a los 85. No tengo ningún maldito tiempo que perder”, expresó. “Mi lema es: ‘Si no es ahora, ¿cuándo? Y, si no soy yo, ¿quién?’ Y eso me ha desatado y liberado, y me ha permitido hacer todo lo que estoy haciendo con cero apego”.

Sin embargo, Curtis reconoció que mirarse en el “espejo” puede dificultar su “aceptación” de su aspecto y su cuerpo, por lo que “le da [la] espalda”.

“Cuando salgo de la ducha, le doy la espalda al espejo”, explicó. “No miro fijamente mi cuerpo de 63 años en el espejo, le doy la espalda... Intento vivir en la aceptación. Y, si me miro al espejo, me resulta más difícil estar en la aceptación. Soy más crítica”.

Según Curtis, ha decidido hacer algunos otros cambios en su vida “despojándose de los aspectos no esenciales” de la misma, entre los que dijo que estaba su “pelo”.

“Nunca pude averiguar qué hacer con mi maldito pelo. No podía resolverlo... así que finalmente lo resolví: ¡cortármelo!”, mencionó en la Cumbre. “Me he despojado de las cosas que no son esenciales para mí. No soy una chica de moda, así que visto básicamente de negro o azul marino”.

“Llevo el pelo corto... para poder acabar con los aspectos cotidianos de mi vida, y así tener libertad para hacer los aspectos creativos de mi vida”, continuó.

Curtis ya ha hablado de la belleza y el envejecimiento en las redes sociales. En un post de Instagram compartido el pasado mes de febrero, compartió una foto de sí misma tomada a través de la cámara frontal de su teléfono y la describió como un momento de “te atrapé”.

“A menudo la imagen menos favorecedora, a menudo miramos hacia abajo, para recordarnos nuestra humildad, humanidad y falta de arrogancia en este mundo filtrado en el que todos existimos en esta plataforma”, escribió en el pie de foto.

A principios de este mes, Curtis también describió cómo se mostraba su cuerpo en su nueva película, Everything Everywhere All at Once, donde protagoniza a la inspectora de Hacienda Deirdre Beaubeirdra. Antes del estreno de la película, compartió una foto entre bastidores de su personaje con un jersey amarillo brillante que mostraba su estómago. Curtis señaló que, durante el proceso de rodaje, su única petición “fue no ocultar nada” en lo que respecta a su aspecto.

“Llevo metiendo la barriga desde los 11 años, cuando empiezas a ser consciente de los chicos y los cuerpos, y los pantalones de mezclilla son súper ajustados”, escribió en el pie de foto de un post de Instagram.

“Decidí muy específicamente renunciar y liberar cada músculo que tenía y que solía apretar para ocultar la realidad”, continuó. “Ese era mi objetivo. Nunca me he sentido más libre, creativa y físicamente libre”.

La estrella de Freaky Friday también llamó al negocio de la belleza, refiriéndose a él como una “industria de un billón de dólares, un trillón de dólares”, por tratar de animar a la gente a “ocultar cosas”.

“Disimuladores. Correctores corporales. Rellenos. Procedimientos. Ropa. Accesorios para el cabello. Productos para el cabello. Todo para ocultar la realidad de lo que somos”, escribió.