James Cameron reflexionó sobre el “problema” con Terminator: Dark Fate después de “pelearse” con el director.

El cineasta detrás de las dos primeras películas de Terminator volvió a producir la sexta entrega de la franquicia, que fue dirigida por Tim Miller y se estrenó en 2019.

Meses después del estreno, Miller prometió nunca volver a trabajar con Cameron, y afirmó: “No tiene nada que ver con el trauma que tenga por la experiencia; es más que no quiero volver a estar en una situación en la que no tenga el control para hacer lo que creo que es correcto”.

Aunque Cameron dijo en una nueva entrevista que está “razonablemente contento con la película”, el director de Avatar: The Way of Water dijo de Miller: “Me caía bien antes de la película, no me cayó muy bien durante la película, y me cae bien ahora, y creo que él siente lo mismo”.

Sin embargo, el cineasta aseguró que cree saber por qué la película no funcionó, y se redujo a una petición que hizo sobre Arnold Schwarzenegger.

“Creo que el problema, y tendré que asumirlo, es que me negué a hacerla sin Arnold”, Cameron admitió a Deadline. “Tim no quería a Arnold, pero yo dije: ‘Mira, no quiero eso. Arnold y yo hemos sido amigos durante 40 años, y me imaginaba perfecto que diría algo como: Jim, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí’”.

Continuó: “Es solo que no significaba mucho para mí hacerla, pero les dije: ‘Si estuvieran dispuestos a traer a Arnold de vuelta, me encantaría participar’”.

Para agregar leña al fuego, lo que Cameron cree es que Miller entonces quería a Linda Hamilton, quien interpretó a Sarah Connor.

“Lo que sucedió es que creo que la película podría haber sobrevivido con Linda. Creo que podría haber sobrevivido con Arnold. Pero si pones a Linda y Arnold y pues, ya sabes, ella tiene 60 y tantos, él tiene 70 y tantos, de repente ya no es tu película de Terminator. Ni siquiera era la película de Terminator de tu padre, era la película de Terminator de tu abuelo”, explicó, y agregó: “Y no vimos eso”.

Cameron dijo: “Nos encantó, pensamos que era genial, ya sabes, que estábamos haciendo esta especie de secuela directa de una película que se estrenó en 1991. Entonces, era solo nuestra propia miopía. Nos intoxicamos con nuestra propia fanfarronería, y creo que esa es la lección”.

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton en ‘Terminator: Dark Fate’ (Kerry Brown/Paramount/Kobal/Shutterstock)

Miller había afirmado que, después de que se pelearan por la película, Cameron aclaró las cosas con un correo electrónico que decía: “Sé que tuvimos algunas diferencias. Lo atribuí todo a dos personas fuertes y creativas con diferencias de opinión y creo que hizo que la película fuera mejor. Volveré a Los Ángeles en diciembre. Vamos por una cerveza”.

Cameron ha dicho que él y Miller siguen siendo amigos, “lo cual es raro” después de su tumultuosa experiencia.

Avatar: The Way of Water se estrena el 16 de diciembre. Encuentra la reseña de The Independent de la película aquí.