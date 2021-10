Jada Pinkett Smith habla de su matrimonio. No es la primera vez que lo hace. Ella y su esposo Will Smith (es posible que haya oído hablar de él, ha estado en una película o dos) ambos han discutido públicamente su relación a lo largo de los años. En pocas palabras: no siempre han sido monógamos. Han tenido que averiguar cómo es el matrimonio para ellos y a veces, nos han llevado a dar un paseo.

Comenzó en 2013, cuando Pinkett Smith le dijo a HuffPost Live: “Siempre le he dicho a Will: Puedes hacer lo que quieras, siempre que puedas mirarte en el espejo y estar bien. Porque al final del día, Will es su propio hombre. Estoy aquí como su socio, pero él es su propio hombre. Tiene que decidir quién quiere ser y eso no me corresponde a mí o viceversa."

Algunos lo interpretaron como una implicación de que ella y Smith tenían un matrimonio abierto, pero ella refutó esa noción en una publicación de Facebook, escribiendo en parte: "Así es como cambiaré mi declaración ... Will y AMBOS podemos hacer lo que queramos, porque CONFIAMOS el uno en el otro para hacerlo. Esto NO significa que tenemos una relación abierta ... esto significa que tenemos una CRECIDA".

El discurso se reanudó el año pasado, cuando Pinkett Smith dijo que había tenido un "enredo" con otro hombre. En septiembre, el propio Smith entró en más detalles en una entrevista con GQ . "Jada nunca creyó en el matrimonio convencional", dijo a la revista. “Durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional".

Pinkett Smith volvió a ser sincera el miércoles en un episodio de su programa de entrevistas Red Table Talk , invitando (¿quién más?) Gwyneth Paltrow a entablar una conversación sobre sexo. "Es difícil", dijo Pinkett Smith sobre su unión de 26 años. “De lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa lo que necesitas, especialmente cuando se trata de sexo. Es como, Bueno, si me amas, deberías saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente. Esa es una gran trampa".

Si me preguntas, no es irrazonable decir esto sobre las relaciones a largo plazo. La gente a menudo esperan que sus socios lean sus mentes (en la cama y en otros lugares). Y la mayoría de las veces, los socios no son, de hecho, psíquicos. Lo que dice Pinkett Smith no es vergonzoso, ni revolucionario. Todo se reduce a un mantra que los consejeros matrimoniales han tratado de inculcar a sus clientes durante décadas: la comunicación es importante.

Los comentarios de Pinkett Smith, sin embargo, desencadenaron una avalancha de tweets y titulares, hasta el punto de que Pinkett Smith se conmovió para aclarar en Twitter que “Will y yo NUNCA hemos tenido un problema en el dormitorio”.

Mirar, ciertamente creo que algunas celebridades han explorado un territorio bastante vergonzoso al discutir sus relaciones. No nombraré nombres, porque soy así de elegante, pero algunas parejas de celebridades, en sus esfuerzos por parecer "identificables", hacen que sus respectivos matrimonios suenen como auténticas pesadillas. Y sí, a veces es extraño cuando personas que no conoces comparten en exceso. Pero nunca tuve esa sensación de vergüenza cuando leí los comentarios de Pinkett Smith o los de su esposo. Lo que han decidido compartir sobre su matrimonio siempre se ha sentido genuino. Y el hecho de que no se hayan apegado a una línea de partido, sino que hayan permitido que sus comentarios públicos evolucionen a lo largo de los años, me sugiere que también cambiaron a lo largo del camino y permitieron que su narrativa cambiara con ellos. En lo que respecta al discurso de las celebridades, eso está lejos de ser insalubre.

Una categoría de tweets me ha hecho sentir especialmente incómoda. Son los que afirman que Pinkett Smith está "avergonzando" a su marido al hablar públicamente de su relación. Obviamente, debes respetar los límites de tu pareja (y no hay nada que sugiera que Pinkett Smith no lo sea). Y hay temas que probablemente deberías discutir con tu pareja, además de discutirlos con extraños, si quieres que tu relación te quede bien. Pero si estás en una relación, entonces puedes hablar sobre la experiencia de estar en esa relación. No tienes que hacerlo en un programa o en entrevistas, pero si tú y tu pareja se sienten cómodos con eso, ¿cuál es el daño? Incluso podría ayudar a otras personas a descubrir su posición en una serie de asuntos.

No todas las celebridades saben cómo navegar el discurso de las relaciones. Pero Jada Pinkett Smith y Will Smith, se las han arreglado para hacerlo de una manera que parece vulnerable, auténtica y no inútil. Ciertamente, no hay nada de qué avergonzarse.