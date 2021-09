Jada Pinkett Smith ha hablado con franqueza, sobre lo que se necesita para "aguantar" a su esposo Will Smith mientras celebra su 50 cumpleaños.

Pinkett Smith, quien cumplió 50 años el 18 de septiembre, celebró el hito mientras reflexionaba sobre su relación durante el episodio del miércoles de Red Table Talk , donde respondió preguntas de invitados famosos.

El primer invitado, George Clooney, pareció virtualmente desearle a Pinkett Smith un feliz "39 cumpleaños", antes de preguntar en broma: "¿Cómo aguantas a Will?".

“Ahora, me dicen que estás cumpliendo 50, lo cual, eso no es posible, porque eso significaría que tengo 60 y eso no es posible”, comenzó Clooney. “Así que tienes 39. Feliz 39. Y tengo 49 años. Me gusta mucho más”.

El actor luego pasó a explicar que le dijeron que le hiciera una pregunta a Pinkett Smith y que tenía una pregunta que había querido hacerle a ella durante "mucho tiempo".

“Es bastante simple. ¿Cómo aguantas a Will?. Clooney pidió reír a Pinkett Smith, su hija Willow y su madre Adrienne Banfield Norris. “Eres inteligente, talentosa, exitosa y hermosa y tienes todas estas cualidades que, sinceramente, Will no tiene y quiero saber cómo después de todos estos años, lo haces. ¿Cómo lo haces?"

El actor concluyó su pregunta deseando a Pinkett Smith un gran “cumpleaños número 29”.

Si bien Clooney bromeaba principalmente con su pregunta, Pinkett Smith, quien ha estado casada con Will desde 1997, aprovechó la oportunidad para responder la pregunta en serio y la estrella de Girls Trip, explicó que lo más importante es aprender a tener una "amistad". .

Leer Más: Autorizan vacunas de refuerzo de Pfizer para estadounidenses en riesgo

"Creo que lo que realmente tienes que aprender es cómo tener una amistad", dijo el actor. “Ya sabes, porque en realidad cómo aguantas a alguien, te aguantas a ti mismo”.

Según Pinkett Smith, una vez que aprendes a "aguantarte a ti mismo", aprendes a aguantar a los demás.

Luego, la actriz reflexionó sobre la madurez emocional que tuvo que alcanzar, antes de poder dedicarse a su relación, explicando que “realmente tuvo que tomarse el tiempo para aprender a amarme a mí misma”.

"Porque, cómo nos amamos a nosotros mismos, es cómo mostramos a la gente cómo amarnos", continuó Pinkett Smith.

En otra parte del episodio, Trevor Noah, le preguntó a Pinkett Smith cómo ella y Will aprendieron a “inspirar la felicidad del otro”, pero no a ser la felicidad del otro.

"Entonces, ¿Cómo sabes cuándo esperas que Will te haga feliz y cómo sabes cuándo Will aumenta tu felicidad que ya has creado?", Noah continuó.

En respuesta a la pregunta, Pinkett Smith, habló de la importancia de ser el propio “pastel”.

"La idea de cuando esperas que alguien llene tu lugar feliz y sea tu lugar feliz en lugar de crear tu lugar feliz en tu interior, tienes que ser tu pastel", dijo y agregó que luego puedes estar "agradecido" cuando alguien quiere ser "la guinda" pero "tienes tu pastel, porque eres eso".

Luego, el actor explicó que cuando tienes felicidad desde adentro, entiendes que “nadie te debe nada” y que “todo lo que alguien decida ofrecerte es un regalo”.

El presentador de Red Table Talk, también respondió una pregunta de Kerry Washington, quien preguntó si Pinkett Smith tiene algún temor de que esté "buscando conquistar en la próxima década".

Según Pinkett Smith, ella teme por la incertidumbre del estado del mundo, por lo que está tratando de trabajar en sus problemas de control y "simplemente dejarlo ir".

Después de que la respuesta llevó a Willow a preguntar, si Pinkett Smith siente que “dejar ir es uno de los mayores regalos de envejecer”, respondió: “Sí quiero, lo juro. Esa es la parte que realmente me he sentido a los 50".

El episodio también contó con tributos de cumpleaños de otras celebridades como Mariah Carey, Jimmy Kimmel, Samuel L Jackson, Bethenny Frankel y Ciara.