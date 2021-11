House of Gucci, una próxima película criminal de Ridley Scott, ha generado una gran conversación en los últimos días, principalmente a través de fotos de Adam Driver y Lady Gaga en el set de Milán, Italia.

Actúan respectivamente como Maurizio Gucci, el antiguo heredero de la fortuna de Gucci, y Patrizia Reggiani, su exesposa que fue condenada en 1998 por ordenar su asesinato tres años antes.

House of Gucci, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de este año, se basa en el libro de no ficción The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed , publicado en 2012 por Sara Gay Forden. El volumen es una página de 288 de la muerte de Gucci y los eventos que lo rodearon.

Maurizio Gucci era hijo de Sandra Ravel, un actor italiano, y Rodolfo Gucci, él mismo hijo de Guccio Gucci, quien fundó la casa de moda Gucci en 1921 en Florencia.

Tras la muerte de Rodolfo Gucci en 1983, Maurizio luchó con el control de la casa de Gucci lejos de su tío, el hermano de Rodolfo, Aldo Gucci. Como informó The Associated Press en el momento de la muerte de Aldo en 1990, Maurizio en 1984 "usó su 50 por ciento de la compañía para tomar el control, derrocar a Aldo y traer nuevos gerentes jóvenes con educación estadounidense". (Maurizio finalmente vendió sus participaciones a Investcorp, una empresa de inversión con sede en Bahréin, por 100 millones de dólares en 1993).

Como Reggiani recordaría más tarde en una entrevista con The Observer, ella y Maurizio se conocieron en una fiesta, “y él se enamoró locamente de mí”. Los dos se casaron en 1972. Para 1985, la unión se había agriado y Maurizio abandonó el matrimonio "sin previo aviso", según The New York Times.

El 27 de marzo de 1995, Maurizio fue asesinado a tiros frente a su oficina en Milán por un hombre armado que huyó del lugar en automóvil. Tenía 46 años.

Reggiani fue arrestada dos años después, en 1997, y su juicio de alto perfil se inició en Milán en mayo de 1998. Reggiani fue acusada, junto con varios co-conspiradores, de orquestar el asesinato de su exmarido. La fiscalía afirmó que ella quería hacerse con el control de su patrimonio. Los investigadores en ese momento dijeron que creían que ella temía que Maurizio estuviera a punto de casarse con otra mujer.

Mientras tanto, Reggiani mantuvo su inocencia y sus abogados buscaron responsabilizar a un cómplice.

Reggiani fue condenado en 1998 por ordenar el asesinato y fue condenado a 29 años de prisión, que luego se redujo a 26 años en la apelación. "Evidentemente, no me creyeron", dijo al escuchar el veredicto, según The New York Times, y agregó mientras la llevaban de regreso a su celda: "La verdad es hija del tiempo". Otros cuatro cómplices también fueron declarados culpables.

Reggiani fue puesto en libertad en 2016.

“Creo que soy una persona muy fuerte porque sobreviví todos estos años en cautiverio”, le dijo a The Observer en un perfil ese mismo año. "Dormi mucho. Cuidé mis plantas. Cuidé de Bambi, mi hurón mascota ". Reggiani agregó sobre sus años bajo custodia: “No me gusta hablar de este tiempo en absoluto. Todo es un mal sueño para mí".

La película está programada para estrenarse en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 2021. Puede encontrar más información sobre la película aquí.