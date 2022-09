Emma D’Arcy: “Realmente me gusta interpretar a mujeres y soy muy buena en eso”

Es la calma antes de la tormenta para Emma D'Arcy. Le actore de House of the Dragon está atrapade en el limbo. Atrapade debajo de una campana de cristal. “Estoy en un patrón de espera”, agrega. Cualquier metáfora puede servir. D’Arcy goza actualmente un extraño estatus de celebridad; es la cara de uno de los estrenos más importantes del año, y aún así, su rostro no ha aparecido en pantalla. En autobuses y espectaculares sí, pero después de cinco capítulos de una temporada de 10, sus ojos helados y su regia nariz no han aparecido en ningún lado. El lunes, eso cambiará. Le actore finalmente entrará en su papel como Rhaenyra Targaryen, heredera del Trono de Hierro.

“Estoy a punto de arrancar el curita... creo”, comenta D'Arcy, con cierta vacilación, a través de videollamada. Tienen buenas razones para sentirse nerviose. Después de todo, estamos hablando de la precuela de Game of Thrones. La costosa serie derivada de HBO basada en la novela de fantasía Fire & Blood del autor detrás de la saga, George R.R. Martin.

D'Arcy no es une desconocide. Ha estado en producciones teatrales de The Crucible y Romeo and Juliet, interpretó a un fantasma en Truth Seekers de Amazon e hizo el papel de la hija de Toni Collette en la serie Wanderlust de BBC One. Pero D'Arcy nunca ha protagonizado nada de esta escala. La escala de US$19 millones (£18 millones) por episodio. Los grandes comienzos no son mucho más grandes que esto. Al menos no debe preocuparse de que Dragon sea un éxito: la serie ya atrae una media de 29 millones de espectadores por episodio. Y con los números aumentando constantemente cada semana, es probable que su debut sea el capítulo más visto hasta el momento. “Conflictuade” es cómo se siente D'Arcy por las próximas 24 horas.

Le actore, que no es binarie y usa el pronombre elle, no se hace ilusiones de que su inducción a la serie será indolora. Si bien es cierto que D'Arcy fue elegida primero, es la actriz australiana Milly Alcock quien ha encarnado a Rhaenyra hasta ahora, y los fanáticos ya están de luto por la pérdida de su aguda interpretación como la princesa adolescente. “Es complicado, ¿no?”, D'Arcy se encoge de hombros. “Es un punto difícil para conocer a una audiencia. Yo aparezco cuando pierden a Milly, así que se encuentran conmigo en un lugar doloroso, de perder a alguien con quien acaban de pasar cinco horas”. Exhala una risa nerviosa. “Soy... soy muy consciente de eso”.

D'Arcy tiene un coprotagonista que sabe lo que se necesita para llenar los grandes zapatos de los favoritos de los fanáticos. “Tuve una agradable charla con Matt [Smith, quien interpreta al tío y a veces amante de Rhaenyra, Daemon] el otro día, y dijo que es como la maldición del Doctor Who. Tienes que regenerarte. Y sí, desafortunadamente, Rhaenyra va a cambiar completamente de cuerpo y rostro en un par de horas”.

Pero hasta entonces, le actore puede aprovechar estos últimos momentos de casi anonimato. D'Arcy tiene 30 años, una sonrisa de duende y una corta mata de cabello Targaryen blanco fijado con gel en un halo reflectante alrededor de su rostro. Es fácil ver cómo, en un universo alternativo, D'Arcy, que puede parecer tanto etéree como natural a la vez, podría haber sido elegido para el otro éxito de fantasía de este año, Lord fo the Rings: The Rings of power, de Amazon Video. Hoy lleva un conjunto rojo con la cremallera hasta el cuello. En su mano izquierda hay un encendedor BIC azul con el que juega constantemente.

“Probablemente decidí ser actore dos veces”, recuerda. La primera vez fue cuando interpretó a Titania en una versión de A Midsummer Night’s Dream, en la escuela, en Londres. “Yo era este pequeñe niñe de 11 años llene de adrenalina, corriendo por el campo de fútbol, simplemente entusiasmade por lo embriagante de eso”. La segunda vez, cuando la decisión realmente se afianzó, fue después de la escuela de artes. “Cuando estaba allí [en la Escuela de Artes de Ruskin, parte de la Universidad de Oxford], empecé a hacer pequeños trabajos teatrales. Al principio hacía mucho de diseño de set. Luego un poco de actuación y diseño de set, y luego algo de dirección, algo de actuación y algo de diseño de set”, se ríe D’Arcy, quien aún sabe cómo manejar un cinturón de herramientas.

Fue la perspectiva de trabajar solo en bellas artes lo que le hizo decidirse por la actuación. “Las realidades son lo que hacemos de ellas, pero comúnmente, una vez que dejas la escuela de arte, pasas mucho tiempo en un estudio por tu cuenta, y pude ver lo mal que me iría. Descubrí que en el teatro podía explorar cosas similares, pero que tenía que haber otras personas alrededor”.

Game of Thrones era conocido por su estricta seguridad, y House of the Dragon no es diferente. Por ejemplo, D'Arcy formó parte del grupo de actores que solicitaron guiones en papel: “Al principio fue un no, ¡pero necesitas el papel para escribir, derramar tu té encima y vivir!”. Afortunadamente, los productores cedieron. Asimismo, cuando D'Arcy audicionó para el papel de Rhaenyra, se le pidió que leyeran escenas falsas para un proyecto de fantasía sin título. “Estoy bastante seguro de que todos los demás actores sabían que era para la precuela de Game of Thrones, así que el hecho de que no lo supiera realmente habla de mi ingenuidad”, sonríe. “Algo que espero sea reemplazado por sabiduría en cualquier momento”.

Emma D’arcy como Rhaenyera Targaryen de adulta en House of the Dragon (HBO/Sky)

Tres meses de grabaciones de elle misme más tarde y D'Arcy fue invitade a una audición en persona ante los showrunners Miguel Sapochnik y Ryan Condal. “Al final, Miguel dijo: ‘Ok, genial, lo hiciste bien. Ve a emborracharte y nos pondremos en contacto pronto’”. Pero después de quince días de silencio, D'Arcy recibió un mensaje de su agente: parecía que no iba a suceder. Fueron al campo y se reagruparon.

“A la mañana siguiente, estoy sole en un campo con unas vacas y recibo la llamada. Todo lo que recuerdo es que Ryan me dijo que comprara unas gafas de sol, ¡lo que hasta cierto punto es una verdadera tontería! Parecía que no tenía relación, era como, ‘Obtuviste el papel. Por cierto, ¿recordaste comprar unas gafas de sol?’” imita D'Arcy, con el ceño fruncido y la barbilla inclinada hacia un lado. La implicación, por supuesto, era que pronto sería necesario pasar desapercibide. Una gorra de béisbol también le vendría bien.

Sapochnik, quien estuvo detrás de algunos de los episodios más elogiados de Game of Thrones, anunció su salida de la serie después de solo una temporada. Sobre el tema de su partida, D'Arcy solo tiene unas pocas palabras para ofrecer. “Uhhh, sí”, dice con cautela. “Tuve una conversación con algunos miembros del equipo y sí, es una pena. Es lo que es”.

D'Arcy aún no había visto Game of Thrones cuando consiguió el papel en House of the Dragon, aunque conocían la esencia: sexo y violencia. Pero le aseguraron que el spin-off tomaría una ruta diferente, aunque igualmente sangrienta, hacia fines más significativos.

“Cuando recibí la oferta para el papel, había visto algunos guiones completos, por lo que no fue como emprender un viaje a la oscuridad. Fui muy consciente —porque Miguel y Ryan me lo habían hecho saber— desde muy temprano de que se trataba de una historia construida en torno a dos personajes femeninos, y que busca interrogar la violencia inherente al patriarcado desde una perspectiva femenina, que para mí se sintió como un punto de inicio muy diferente a Game of Thrones. Además, ya sabes, me encanta hablar sobre el patriarcado, así que dije: ‘¡Genial, lo haré!’”, dice con una amplia sonrisa.

Sé bien que algo muy eléctrico y erótico puede pasar entre personas que comparten material genético y no crecen juntas

Como la hija mayor del rey Viserys (Paddy Considine), y la primera heredera del Trono de Hierro, Rhaenyra está en el centro del conflicto político de Dragon. Sin embargo, son los asuntos de su corazón los que hasta ahora han producido el mayor entretenimiento y provocado la mayor controversia. La peligrosa relación de Rhaenyra con su tío Daemon, la oveja negra, por ejemplo, ha dividido a los espectadores.

“Supongo que leí la tensión sexual en papel desde muy al principio”, señala D'Arcy. “Esto no es algo de lo que sepa mucho, pero sé bien que algo muy eléctrico y erótico puede suceder entre personas que comparten material genético y no crecen juntas”. El hecho de que Daemon sea un chico malo que critica abiertamente a su padre ciertamente ayuda. “Eso siempre es emocionante y peligroso, especialmente cuando se es joven”, se ríe D'Arcy, y agrega: “Él le ofrece a Rhaenyra nuevos horizontes, y no sé ustedes, pero yo encuentro esa cualidad profundamente atractiva en una persona”.

El polémico episodio cuatro culminó la tensión entre Daemon y Rhaenyra. Se ve a los familiares poniéndose candentes en una sudorosa casa de placer, al menos hasta que Daemon se sube los pantalones abruptamente y se va tan rápido como terminó. O no. Después de la transmisión del episodio, los espectadores estaban divididos sobre si la pareja realmente tuvo relaciones sexuales o no. En este debate, D'Arcy puede arrojar algo de luz: “Mi conclusión fue que no pudo hacerlo. Está muy abierto a la interpretación, pero creo que la impotencia es un gran tema con Daemon, así que esa es mi lectura al respecto”.”

Matt Smith y Emma D’arcy actúan como parientes y amantes en House of the Dragon (HBO/Sky)

Pero más importante que la fisicalidad es que en Daemon, Rhaenyra ve una vida que le está prohibida. Una vida que su género le hace inalzanzable. Es una situación con la que D'Arcy se identificó de inmediato.

“Fue emocionante ver a una mujer joven en la página que tenía un conocimiento tan profundo de cómo funcionaban las estructuras de poder y podía ver que alguien, es decir, Daemon, podía existir a través de un conjunto de reglas completamente diferente al que se le otorgaba a ella”, observa. “Ese deseo de buscar una especie de libertad masculina y ocupar espacio, en la forma en que ella percibe que lo hacen los hombres, realmente me llegó. Sentí eso cuando era niñe”. Continúa: “Tenía este tipo de conciencia tangible de cómo sería si fuera un niño. Entonces, creo que tuve la misma experiencia”.

Con el lanzamiento de House of the Dragon , en la que D'Arcy interpreta a un personaje femenino, la posibilidad de tratarla con otro género diferente al suyo como actore y como persona es enorme. ¿Fue eso algo que le preocupó al aceptar el papel? “Mira...”, comienza D'Arcy. “Realmente me gusta interpretar a mujeres y soy muy buena en eso. Mi peor escenario es que de repente la gente me dice lo que puedo y no puedo interpretar. Tengo todas las herramientas necesarias para interpretar a mujeres. Viví como tal durante mucho tiempo; la gente todavía piensa que soy una. Es como, ‘Déjame hacer mi trabajo; Soy realmente bueno en eso’”.

Verán, lo que a D'Arcy le encanta de la actuación es que es un oficio transformador. “Quiero vivir dentro de otras personas y exorcizar partes de mí misme”, dice, antes de tomarse un momento para pensarlo un poco más. Con un gran resoplido, lo resume: “¡Es complicado! En términos de queerness, la única buena razón para ser una persona no binaria, pública y profesionalmente, es que espero que les permita a las personas más jóvenes que se identifican saber que hay espacio en esta industria para ellos. Porque definitivamente hubo un punto en el que pensé, ‘Oh no, esto no va a funcionar. Definitivamente necesito tener el cabello largo y maquillaje para hacer este trabajo’. Y eso simplemente no es cierto”.

Sin embargo, volvamos a los fans de Daemon-Rhaenyra. De la forma en que D'Arcy lo ve, no es tanto el incesto el problema, como la diferencia de edad. Al comienzo del programa, Rhaenyra tiene 15 años; Daemon tiene 31 años. “Esto es esencialmente una situación de grooming”, apunta D'Arcy sin rodeos. “La idea de que una adolescente pueda de alguna manera consentir esa interacción sexual es complicada. No hay forma de que el poder pueda distribuirse equitativamente en esa relación”. Apropiado o no, el Team Daemon seguirá creciendo mientras la química de la pareja eclipse la existente entre Rhaenyra y sus otros pretendientes.

D'Arcy es, como era de esperar, y posiblemente contractualmente, evasive cuando se trata de declarar su propia lealtad. “¡No puedo darte esa respuesta porque sé lo que sucede!”, sonríe. “Es mejor dejar eso a los escritores de fan-fiction. ¡Los estaré leyendo!”.

“Daemon le ofrece a Rhaenyra nuevos horizontes, y no sé tú, pero eso me parece profundamente atractivo en una persona”, dice D’Arcy (HBO/Sky)

En los tres años transcurridos desde que concluyó Game of Thrones , varias estrellas han desvelado cómo fue filmar sus muchas, muchas escenas de sexo. Un “desorden frenético”, es como lo expresó un actor. D'Arcy conocía los parámetros de su papel antes de unirse a Dragon , y se considera afortunade de que hubiera un coordinador de intimidad en el set. “Debería ser un requisito previo a estas alturas cuando se trata de la intimidad en pantalla”, dice. “Quería tener una conversación desde el principio que cubriera todas las áreas de comodidad con respecto al tacto, y es increíble porque puedes decir simplemente ‘¡No! ¡No puedes hacer ninguna de estas cosas!’”.

D’Arcy se ríe de lo fácil que suena. Así de simple puede ser si la gente está dispuesta a escuchar. “Así es como empoderas al artista. Estadísticamente, es probable que los artistas con cuerpo femenino tengan más probabilidades de haber sufrido una agresión sexual que sus homólogos masculinos, por lo que cuando creas un proceso como ese, empoderas a la parte ampliamente desposeída. ¡Así que es bueno!”. Además, agrega D'Arcy, tener una mujer detrás de la lente hace una gran diferencia. “¡La mirada es diferente!”, insiste.

Las ambiciones de D'Arcy para la vida post-Dragón son modestas. “No me sale muy bien visualizar el futuro, pero como vengo del teatro, supongo que mi esperanza es que, dado que el teatro a menudo requiere que los artistas atraigan al público, por más sombrío que sea, supongo que espero que mi mayor visibilidad proporcionada por este show puede ayudar a conseguir trabajo en los escenarios”, menciona. Como si no quisiera atraer la mala suerte, sigue esa aspiración con una risa y un apéndice, agitando el dedo: “¡Pero no sé! ¡No sé! ¡Ni siquiera estoy en el programa todavía! Entonces, ¿quién sabe?”. Así como el futuro de Rhaenyra, tanto en el amor como en el trono, aún está por verse, la moneda de D'Arcy aún está en el aire.

