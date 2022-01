Globos de Oro: Los 13 galardones y nominaciones más extraños de su historia

Antes de que se volvieran tan tóxicos que ninguna estrella quisiera aparecer en ellos, los Globos de Oro eran la “abuela borracha en la pista de baile” de las entregas de premios: extraños y aterradores, pero imposible apartar la mirada. La ceremonia anual es como unos premios Óscar más relajados y tontos, impulsados por el brillo y la presencia de una barra libre.

Hay algo de absurdo, en especial porque todo el mundo sabe que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que decide los premios, está compuesta por unas pocas docenas de personas.

Pero incluso con esa advertencia en mente, todavía hay algunos ganadores y nominados en la historia de los Globos de Oro que son demasiado extraños para ignorarlos.

Antes de los Globos este fin de semana el 9 de enero, los cuales serán transmitidos por un vídeo en vivo vía Twitter en lugar de una ceremonia repleta de estrellas o incluso una ceremonia virtual, hemos recopilado algunas de los galardones y nominaciones más tontos de su historia.

Los aspectos más destacados incluyen las películas más atroces premiadas, así como las decisiones de categoría que aún no podemos entender.

Revelación del año: Pia Zadora (1982)

En 1981, The New York Times describió a la recién llegada Pia Zadora como “Brigitte Bardot reciclada a través de un compactador de cocina”. Un año después, ganó el premio a la debutante del año en los Globos por su trabajo en el drama erótico poco visto Butterfly. Siguieron las burlas generalizadas de la industria, tanto porque Zadora no podía actuar como porque Butterfly fue financiada en su totalidad por su marido multimillonario. Luego estaba la leyenda urbana de que el esposo de Zadora voló con todo el cuerpo de votantes de los Globos a Las Vegas para ver a su esposa realizar un espectáculo de cabaret, y que él personalmente había pagado una extensa campaña promocional diseñada para convertir a Zadora en una estrella. Hasta el día de hoy, Zadora insiste en que ganó el premio de forma justa. Sin embargo, la especulación en torno a su victoria eclipsó por completo su posterior carrera en Hollywood, que cuenta con álbumes, una película de John Waters y cameos como ella misma. Coincidencia o no, el premio a la estrella recién llegada dejó de ser una categoría solo dos años después de que Zadora recogiera su trofeo.

Mejor actriz de drama: Sally Kirkland porAnna (1988)

Esta actuación, olvidada hace mucho tiempo, triunfó sobre el trabajo que definió el género de Glenn Close como amante despreciada en el thriller erótico Fatal Attraction y Kirkland se llevó a casa el premio a la Mejor actriz de drama en 1988. Al parecer, la victoria fue el resultado de la implacable campaña de la actriz relativamente desconocida, cuya película anterior fue una del subgénero slasher de 1984 con temas de atletismo llamada Fatal Games. Felicitaciones a Kirkland, pero esa victoria sigue siendo desconcertante.

Mejor guión: Born on the Fourth of July (1990)

La rareza de esta victoria tiene menos que ver con la película en sí que con su competencia. Born on the Fourth of July, un drama bastante bueno aunque algo aburrido, triunfó en los Globos de 1990 sobre tres obras de arte emblemáticas: la incendiaria Do the Right Thing, la furtiva y perspicaz Sex Lies and Videotape, y la magnífica When Harry Met Sally. Las tres películas siguen siendo la cúspide de sus respectivos géneros, mientras que sus huellas dactilares individuales podrían verse durante la próxima década del cine. Al desairar a las tres, los Globos demostraron ser expertos en quedarse en el pasado en lugar de adentrarse hacia el futuro.

Mejor película (musical/comedia): Patch Adams (1999)

La existencia de la categoría Comedia/Musical en los Globos generalmente resulta en varias nominaciones extrañas cada año. Sin embargo, eso no explica cómo Patch Adams obtuvo una nominación a Mejor película en 1999. Un drama muy deprimente protagonizado por Robin Williams como un doctor pionero. Llega a su clímax con la muerte a tiros de su protagonista femenina por parte un hombre con esquizofrenia. De forma inexplicable, los votantes de los Globos la consideraron una comedia. Compitió con There’s Something About Mary, por el amor de Dios.

Mejor Canción Original: ‘I Thought I Lost You’ de Miley Cyrus y John Travolta para Bolt (2008)

Porque nada grita “¡Dale una nominación al Globo de Oro!” como un dúo chillón entre Cyrus y Travolta, este último en carácter de perro que habla. ¿Aún más atroz? Esto tomó un lugar que podría haber sido ocupado por la gloriosa ‘Pop Goes My Heart’ de Hugh Grant, una pista de la comedia romántica Music & Lyrics que es verdaderamente la mejor canción cinematográfica en la historia de las canciones cinematográficas.

Mejor actor de comedia o musical: Hugh Jackman porKate & Leopold (2002)

Una comedia romántica de viajes en el tiempo protagonizada por Meg Ryan, Kate y Leopold llegó justo cuando el nombre de Hugh Jackman subía en la lista de súperestrellas. Esa es la única explicación para su nominación a Mejor Actor en 2002, con los Globos presumiblemente ansiosos por ungir una nueva estrella. Interpreta a un duque inglés del siglo XIX que cae a través de un portal a la Nueva York moderna. Jackman lo hace bien, pero no merece ningún premio.

Mejor actriz de drama: Halle Berry por Frankie y Alice (2011)

En 2008, Halle Berry filmó una película independiente de bajo presupuesto en la que interpretó a una stripper con múltiples personalidades. En 2014, finalmente se lanzó. En 2011, su actuación le valió una nominación al Globo de Oro. Si esto es confunso, es porque Frankie y Alice es un ejemplo escandaloso de la campaña de premios de Hollywood. Para calificar para la consideración de los premios en 2011, la película se proyectó durante una semana en un solo cine de Los Ángeles en diciembre de 2010. Un lanzamiento general planificado fracasó poco después, y no fue hasta que un pequeño distribuidor eligió la película años después que alguien además de los votantes de los premios pudieron verla.

Halle Berry en la olvidada ‘Frankie & Alice’ (Access Motion/Kobal/Shutterstock)

Mejor Película (Musical/Comedia): Burlesque (2011)

En ciertos códigos postales, sobre todo en aquellos con mala fama, este musical de Cher y Christina Aguilera es considerado un triunfo cinematográfico. Pero incluso aquellos que aprecian el genio de una Kristen Bell con una peluca fea que llama a Cher una “loca amargada” no pudieron creer que Burlesque obtuvo una nominación a Mejor Película en 2011.

Mejor Película (Musical/Comedia): The Tourist (2011)

Ahora mejor recordado como el remate de uno de los monólogos de presentación de Ricky Gervais, The Tourist ejemplifica los Globos de Oro en su peor momento. Es una star vehicle (una película hecha específicamente para promover la carrera de un actor o actriz)ridículamente cara hecha para Johnny Depp y Angelina Jolie, en la que la mayor parte del dinero se gastó en sus guardarropas y estilo en lugar del guión de la película. Pero de alguna manera floreció en la ceremonia de 2011. Junto con el reconocimiento a Mejor Película, tanto Depp como Jolie fueron nominados como actores, no porque fueran buenos, por supuesto, sino porque era una oportunidad para reunir a dos de los nombres más importantes de Hollywood en la misma habitación por una noche.

Mejor actor de reparto: Aaron Taylor-Johnson por Nocturnal Animals (2017)

Aaron Taylor-Johnson proporciona a los Nocturnal Animals una gran energía de “examen de estudios teatrales de fin de año”. Como líder de una pandilla sádica que tortura al pobre Jake Gyllenhaal y su familia en una carretera estadounidense, Taylor-Johnson grita y patea en su camino a través de un paisaje desértico. De alguna manera, esto triunfó en los Globos de 2017 sobre el magnífico trabajo de Mahershala Ali en Moonlight.

Mejor Película (Musical/Comedia): Get Out (2018)

Dar una nominación a Mejor Película por Get Out en 2018 no solo fue merecido, sino esencial, considerando el éxito con el que la película de horror de Jordan Peele se abrió paso en la cultura el año anterior. Pero aquí está el detalle: Get Out fue incluida en la categoría Comedia/Musical, junto con películas como The Disaster Artist y The Greatest Showman. Peele estaba naturalmente confundido, bromeó (más o menos) en Twitter que Get Out era en realidad “un documental”. Independientemente, la óptica de llamar a esta despiadada disección del liberalismo blanco y el trauma negro una “comedia” no fue algo que se viera bien para los Globos.

Maddie Ziegler en ‘Music’ de Sia (Studio Canal)

Mejor Película (Musical/Comedia): Music (2021)

Incluso después de un año de pandemia tan difícil como 2020, la decisión de galardonar el controvertida error de Sia, Music, se sintió bastante innecesaria. Tan ofensiva, imprudente y casi peligrosa en su descripción del autismo que las personas neurodivergentes intentaron activamente que se rescindieran sus nominaciones, Music fue la gran amenaza de los Globos del año pasado.

Mejor actor (Musical/Comedia): James Corden por The Prom (2021)

Al igual que Music, el trabajo de Corden en The Prom fue aniquilado por los críticos y bastante mencionado por los escritores de artículos de opinión. No solo era demasiado heterosexual y demasiado joven para el actor gay y olvidado de Broadway que interpreta en la película, sino que tampoco era muy bueno en ella.