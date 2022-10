Jennifer Tilly es una máquina de anécdotas que pasa de un recuerdo sobre celebridades a otro a una velocidad implacable e ininterrumpida. Está la vez que usó un bindi (el punto de color rojo en la frente que se acostumbra entre las mujeres indias) durante cuatro meses después de que Sandra Oh le dijera que se desharía de la mala energía. La vez que ató a Daryl Hannah a un carrito de metal con ruedas y la arrastró del pelo a través de un set de filmación. La vez que forjó amistad con Joanna Lumley en un yate de lujo en Grecia. Tilly está solo a la mitad de esa historia cuando el micrófono de su computadora portátil no funciona bien, tal vez por pura sobrecarga. Durante casi 20 segundos, la estrella nominada al Premio de la Academia por Bullets Over Broadway, Bound y la franquicia de Chucky agita los brazos y abre los ojos como platos, pero por lo demás se queda muda. Tenemos que reiniciar nuestra llamada Zoom. Con el tiempo, Tilly siempre hablará sobre algo bastante profundo: un atisbo de algo personal y conmovedor, que de alguna manera explica toda su historia.

En un momento de la conversación, se le humedecen los ojos al recordar haber visto Bullets Over Broadway por primera vez en 1994 con su exesposo, el supervisor creativo de Los Simpson, Sam Simon. Se casaron en 1984 y siguieron siendo amigos cercanos mucho después de su divorcio en 1991. Simon murió de cáncer en 2015. Ella recuerda que durante la proyección de una película criminal de Woody Allen, Simon se quejaba a la pantalla cada vez que los personajes se burlaban del personaje de Tilly, Olive, una mujer ingenua y ruidosa pero ambiciosa en un espectáculo de Broadway. El papel le valdría a Tilly una nominación al Óscar. “Sentí que de verdad quería que la tomaran en serio”, dice Tilly. “Sam vio todo el anhelo de Olive de ser alguien. Y como estuvo casado conmigo durante siete años, también vio a Jennifer Tilly en ese personaje”.

Un personaje por excelencia de Jennifer Tilly es alguien un poco desquiciado. Olive de verdad no puede actuar, al igual que la aspirante a cantante de Tilly en The Fabulous Baker Boys no puede cantar. En la comedia de terror de 2003 The Haunted Mansion, ella es una cabeza sin cuerpo. En cuatro películas de Chucky y el spin-off de televisión, ha sido una mujer dentro de una muñeca asesina, y luego una muñeca asesina dentro de la estrella de cine Jennifer Tilly. “Soy una nominada al Óscar, por el amor de Dios”, se queja Tilly en Seed of Chucky de 2004. “Ahora mírame, tengo sexo con un títere”. La descompensación es su fuerte. Es casi como si poner todo su ser en algo fuera demasiado poderoso. Fíjate en el filme neo-noir Bound de 1996 anterior a Matrix de Lana y Lilly Wachowski. Rebosa tanto anhelo carnal entre Tilly y Gina Gershon, quienes interpretan a la pareja de un gángster y a una exconvicta, respectivamente, que no sorprende que Hollywood dejara de hacer historias de amor eróticas poco después de su estreno. Una vez que habíamos visto juntos a Tilly y Gershon, ¿por qué molestarse con alguien más?

Hoy, la mujer de 64 años está en su casa en Los Ángeles y la envuelve una luz dorada, se ven sus cejas nítidas y arqueadas, su lápiz labial rojo sangre. No es religiosa, pero detrás de ella hay un pequeño altar que le gusta llenar con frutas y pequeños dulces para sus antepasados. “Eso me recuerda”, interrumpe a mitad de la historia. “Tengo que quitar una naranja antes de que se pudra”. Estamos aquí para hablar de Chucky, que acaba de comenzar a transmitir su segunda temporada en Syfy en EE.UU. y llegará al Reino Unido pronto. Ella no esperaba volver a actuar.

“Estaba medio jubilada, porque todo el mundo sabe que Hollywood no es amable con las mujeres mayores de 40 años”, dice. "Y tengo más de 40 años desde hace bastante tiempo, estoy segura de que sabes cómo buscar en Google". Era feliz deambulando por su casa, comiendo tazas de mantequilla de maní y jugando al póquer. “Me obsesioné mucho con eso. Tenía ideas sobre ser el gran maestro del póquer, ingresar al Salón de la Fama del Póquer... Ahora que lo recuerdo, no creo que haya sido una carrera. Creo que fue una adicción al juego. ¿Qué tipo de carrera es esa en la que trabajas 18 horas al día y terminas con menos dinero del que tenías al principio? Así que lo he puesto en un segundo plano”.

Jennifer Tilly como Tiffany Valentine en la temporada 2 de ‘Chucky’ (Syfy)

Al mismo tiempo que Tilly rechazaba el trabajo de jugar al póquer, el creador de Chucky, Don Mancini, la llamó y le pidió que repitiera el papel de Tiffany, la amante asesina de Chucky, a quien interpretó por primera vez en la barroca Bride of Chucky de 1998. En Chucky: The Series. Mancini enfatiza el subtexto queer siempre presente en las películas. Se duplica como una densa historia de terror, llena de vudú, sexo con muñecas y una muñeca de género fluido llamada Glen o Glenda, y una historia gay sobre la mayoría de edad, en la que a Chucky lo acoge un niño de 14 años, quien llega de forma lenta a un acuerdo con su sexualidad.

Tilly adora el espectáculo; le permite ser divertida y extravagante y vestirse de piez a cabeza. Para una escena de la segunda temporada, pidió usar una tiara. “Nuestro diseñador de vestuario tuvo que salir corriendo [para conseguir una] porque olvidé empacar la mía, lo cual no suele ser propio de mí”. Creo que está bromeando, pero sería espectacular si no lo hiciera. Sin embargo, tiene un aire natural de glamour. Cuando hablamos, está a punto de viajar a Nueva York para trabajar, antes de volar a Cape Cod, luego a Marruecos y luego a Marrakech. “Tengo el estilo de vida más elegante”, se ríe. “Voy a desfiles de moda y bailes benéficos; es casi como si lo hiciera por la pequeña Jennifer que hay en mí”. Sin embargo, no pudo justificar una oferta en un recorrido privado por el Louvre en una subasta reciente. “Incluso para mí, se ma hace muy elegante esa tal Jennifer Tilly”.

Cuando era niña en la zona rural de Canadá, Tilly y sus tres hermanos, incluida la actriz y novelista Meg Tilly, la estrella nominada al Óscar por The Big Chill y Agnes of God, eran tan pobres que a veces tenían que atrapar ardillas para comer. Sin embargo, siempre supo que sería famosa, una especie de previsión cósmica que todavía no puede explicar por completo. Una vez declaró, por ejemplo, que quería ir a Hollywood y besar a Fonz. Dos décadas después, interpretó a la novia de Henry Winkler en una comedia de situación. “¡Y tengo que besarlo todas las semanas!”.

Tilly se mudó a Hollywood a principios de los años ochenta, pero un papel destacado resultó difícil de alcanzar. “Solía enfrentarme a la brigada de voces graciosas”, dice. “Joan Cusack, Carol Kane, Melanie Griffith antes de convertirse en una estrella, todas las personas con vocecitas de bebés”. El control de calidad nunca fue su preocupación. “Hice esta película bastante mala porque necesitaba pagar algunas joyas que compré”, se ríe. Los productores de esa película, que le da vergüenza nombrar, le pagaron US$35.000 en efectivo en una bolsa de papel. “Mi novio en ese momento dice: ‘Eh... este dinero es rosa, eso es tan raro, es como esas películas en las que explota un squib después de que robas un banco’. ¿Y qué sabes? ¡Trabajo como si lavara dinero!”.

Al menos sabía cómo promocionarse a sí misma, cambiaba su personalidad según el escenario. “Empecé a hacer este tipo de personaje provocativo e ingenuo en el programa de entrevistas de Johnny Carson”, recuerda. “Hacía una voz como de Marilyn Monroe y actuaba como si estuviera confundida y luego Johnny hacía los chistes. Básicamente, le preparaba las cosas”. Esas apariciones están en todo YouTube hoy: extrañas reliquias de una era diferente de las que, incluso en ese momento, Tilly se cansó un poco. "Me di cuenta de que es más divertido decir el chiste".

Y ella hace el chiste. Tomemos como ejemplo la moda: “Mis amigos siempre dicen que estoy ‘bastante arreglad’”. Tomemos como ejemplo a los novios: “Solo he salido con un chico con abdominales. Me atrae mucho la amargura”. Tomemos como ejemplo las escenas de sexo: “Sé que los actores deben decir: ‘¡Oh, las escenas de sexo son horribles! Siempre es un día terrible cuando las haces’... ¡Pero me encantan las escenas de sexo! ¿A quién no le encantarían las escenas de sexo? Es una oportunidad para desnudarte y jugar con alguien que no es tu pareja. Y toda la gente parada alrededor… ¡eso lo hace aún más divertido!”.

Sin embargo, da la impresión de que todo es un espectáculo, solo otra faceta del personaje de “Jennifer Tilly”. “Me encontré con Lenny Kravitz en el vecindario una vez, y él tenía sus joyas y sus pantalones de cuero puestos y olía a pachulí, y yo pensé.. ‘Vaya, Lenny Kravitz siempre es Lenny Kravitz. Qué cosa tan increíble vivir tu vida de forma tan auténtica’”. Y mientras tanto, Tilly recogía el periódico con los ojos llorosos, “sin parecer una persona sexy, sin hacer chistes sexys y atrevidos”.

Tilly como Violet en ‘Bound’ (Moviestore/Shutterstock)

Esos contrastes dramáticos fueron en parte lo que la atrajo a Bound. Al inicio, no quería interpretar a Violet, la dulce pareja de un gángster violento: “Las mujeres están tan acostumbradas a que las sexualicen en las películas, y sentí que ya había interpretado ese personaje antes”. Entonces empezó a verla de otra manera. “Ella es como un iceberg, solo ves la punta”, dice. “La mayor parte del iceberg está debajo del agua y es muy peligroso para los barcos que pasan. Me gustó que todo fuera un subterfugio con ella, y la sexualidad que exhibió fue una herramienta para conseguir lo que quería”. Ella lo reflexiona por un segundo. “Supongo que si eres un psiquiatra aficionado, ella es una especie de paralelo a los personajes que he interpretado en Hollywood. Cuando vine aquí por primera vez, usaba ropa sexy y era otra persona, pero no era quien era en la vida real. De hecho, soy muy mojigata”.

Nada de eso está presente en Chucky, pero la obscenidad excéntrica de su trabajo habla del rango actoral de Tilly. Cuando le ofrecieron Tiffany, nunca anticipó que una muñeca asesina se convertiría en su personaje característico. Pero 24 años más tarde, ha abrazado el campo sangriento de todo.

“No me convertí en la mejor actriz de todos los tiempos ni gané varios premios Óscar, pero estoy muy feliz donde estoy”, dice. “No mucha gente ha tenido este tipo de longevidad, y no hay muchos papeles para mujeres de mi edad que sean tan ricos y variados. Puedo tener escenas de sexo y matar gente y pretender ser una maestra criminal. Quiero decir, ¿puedes imaginarme interpretando a una abuela?

En realidad no, pero probablemente sacaría unas cuantas docenas de historias de todos modos.

La segunda temporada de 'Chucky' se transmite los miércoles a las 9 pm en Syfy en EE.UU., y llegará a Sky Sci-Fi en el Reino Unido este noviembre.