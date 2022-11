La salida de Henry Cavill podría ser lo mejor para ‘The Witcher’

Era la noticia que nadie estaba esperando. El sábado, Netflix anunció que renovarían la exitosa serie de fantasía The Witcher para una cuarta temporada. Hasta aquí todo bien. Pero hay un problema: Henry Cavill dejará el papel principal para ser reemplazado por la estrella de The Hunger Games, Liam Hemsworth. Cavill había interpretado al asesino de demonios de cabello gris Geralt de Rivia durante dos temporadas (y una tercera, que se estrenará próximamente) con una cálida recepción por parte de los fanáticos. Para los fans de los libros de The Witcher, o de las adaptaciones de videojuegos de gran éxito, Geralt es importantísimo, y Cavill se había lanzado al papel con entusiasmo y toda la reverencia requerida. Como era de esperar, las reacciones a la noticia han sido amargas, y van desde predicciones fatalistas de declive creativo hasta amenazas de boicot. Pero, ¿está esto realmente justificado?

Después de todo, The Witcher no es la primera serie de televisión en sustituir al actor de un personaje. The Fresh Prince of Bel-Air sustituyó a Janet Hubert como “tía Viv” después de la tercera temporada, y Daphne Maxwell Reid asumió el cargo. Un montón de series lo han hecho, ya sea que se trate de comedias de situación (Arrested Development y Family Guy) o dramas de prestigio (Mad Men, Game of Thrones y Better Call Saul). Si bien es más raro que una serie de televisión sustituya a su único protagonista, está lejos de ser inaudito. En 2021, Ruby Rose renunció como protagonista de Batwoman de CW después de solo una temporada; Javicia Leslie fue rápidamente acogida por los fans como su sucesora.

Algunas franquicias de series y películas incluso han convertido la necesidad logística de cambiar a un actor principal en un atractivo de venta esencial: pensemos en Doctor Who o James Bond. Este pase de antorcha enmarca todo el esfuerzo como una oportunidad, algo sobre lo que la gente puede decir: “Ooh, me encantaría ver su interpretación del papel”. Apenas la semana pasada, la posibilidad de que un nuevo actor (Ncuti Gatwa) recibiera las llaves de la Tardis creó un gran revuelo en torno a Doctor Who. ¿Cómo sería él? ¿Cómo se comparará? Lo mismo ocurre con Bond. Todo el mundo tiene su favorito; el hecho de que Daniel Craig asumiera el papel no hace que los años de Brosnan desaparezcan.

Por supuesto, simpatizo con aquellos que están destrozados por la expectativa de que Cavill protagonizara siete temporadas de The Witcher. Hay algunos papeles que nunca deberían, y nunca serán, sustituidos. Imagínate si James Gandolfini hubiera dejado Los Soprano y hubiera sido reemplazado por Paul Giamatti. O si Bryan Cranston se hubiera ido de Breaking Bad y Woody Harrelson hubiera tomado su lugar. Es imposible de imaginar. Supongo que, por la razón que sea, a menudo aceptamos más los cambios radicales de reparto en las películas de géneros que en los dramas tridimensionales “realistas”. Quizás el material más contundente incentiva a los actores a quedarse. ¿Quién sabe si Geralt no es también este tipo de papel intocable e irreemplazable para Cavill?

No durante mucho tiempo: Henry Cavill en ‘The Witcher’ (Netflix)

También es cierto que Liam Hemsworth es una estrella menor que Cavill, aunque no necesariamente de menor categoría. La actuación de Cavill como Geralt fue elogiada por muchos fans de la serie, pero no logró hacer olas en la esfera crítica más amplia. Desde los días en que interpretó al Superman de Man of Steel, Cavill siempre ha tenido la reputación de ser un actor un poco soso, y The Witcher hace poco para quitar esa impresión. Mientras tanto, para Hemsworth, Geralt ofrece la oportunidad de un gran avance en la cultura dominante, ya que la exestrella de Neighbours aún no ha disfrutado del tipo de perfil que su hermano mayor Chris ha logrado.

Al anunciar la partida de Cavill, Netflix compartió declaraciones de ambos actores amistosas y congruentes con la marca, enviando un mensaje claro: el servicio continuará con normalidad. Es lógico que es una fachada: no hay nada normal en sustituir al actor principal de una serie de televisión multimillonaria. Pero tal vez sea mejor así. A veces, lo más emocionante es no saber qué va a pasar a continuación.