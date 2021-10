"Poder... traición... sexo... lealtad... escándalo... ambición... asesinato". Estos son los ingredientes ricos y picantes que se ofrecen en la última película de Ridley Scott, House of Gucci. Echa un vistazo al póster o mira el avance y de manera automática supondrías que el prolífico director de cine británico ha hecho otra película de gánsteres sobre una familia de la mafia italiana similar a la Corleone. La presencia de un Al Pacino de aspecto muy amenazante con gafas oscuras refuerza la sensación de que estamos de vuelta en el reino de Mario Puzo.

De hecho, House of Gucci, que se estrenará en los cines del Reino Unido el próximo mes, no está ambientada en el mundo de la alta delincuencia sino en el de la alta costura. Sin embargo, los dos mundos se están acercando cada vez más. En la nueva película, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la dama de alta sociedad “seductora”, quien todos pensaban se parecía a Elizabeth Taylor. Se casó con Maurizio Gucci (Adam Driver) a principios de la década de 1970. Veinte años más tarde, tras su divorcio, ordenó a un sicario que lo matara.

También aparecen en la película Jeremy Irons como el padre de Maurizio, el ex actor y amante del cine Rodolfo Gucci. Jared Leto interpreta a su primo, el diseñador en jefe Paolo Gucci, y Salma Hayek es la amiga e intermediaria de Patrizia, Pina Auriemma, quien fue acusada de manipularla y chantajearla. Pacino interpreta al patriarca de la familia, Aldo Gucci.

Según la prensa especializada en cine, los cineastas tenían "acceso ilimitado a los archivos antiguos de la casa de moda". Eso significa que los actores están ataviados con la ropa más lujosa y extravagante imaginable: Abrigos de piel, trajes bellamente cortados y zapatos exquisitos. También usan muchas joyas, conducen autos deportivos, bailan con música de Blondie en lujosas discotecas y pasan mucho tiempo en las pistas de esquí. “Si eres Gucci, necesitas vestirte como corresponde”, declara el personaje de Pacino en una escena incluida en el tráiler, que suena como si estuviera haciendo un voto sagrado.

Cuando se trataba de asesinatos, corrupción, conspiración y consumo conspicuo, los Guccis estaban a la altura de los Borgia en la era del Renacimiento. Cuando no estaban ocupados fabricando artículos de lujo, estaban tramando travesuras unos contra otros. Hubo peleas en la sala de juntas, informes de miembros de la familia arrojándose bolsos de Gucci, rumores de asuntos gay, consejeros psíquicos que trabajaban con pociones y hechizos, muchas disputas legales entre miembros de la familia, hermanos peleandose entre sí, hijos rebelándose contra sus padres, evasión fiscal, períodos en prisión y, para colmo, un asesinato por encargo.

Algunos miembros de la familia Gucci han expresado sus mayores recelos sobre la película. Acusaron a Scott de "robar la identidad de una familia para obtener ganancias".

“Mi abuelo era un hombre muy guapo, como todos los Guccis, y muy alto, de ojos azules y muy elegante”, se quejó recientemente Patrizia Gucci a Variety . "Ahora es interpretado por Al Pacino, quien ya no es muy alto, y esta foto lo muestra gordo, bajo, con patillas, realmente feo".

No obstante, la nueva película seguramente será buena para el imperio de la moda. Espera a ver un gran aumento en las ventas de mocasines y bolsos de Gucci en el período previo a la Navidad, ya que el público decida que quiere probar el estilo de vida llamativo y dorado que se muestra en la película de Scott.

Pero no se trata solo de alta costura. House of Gucci es solo una de una serie de películas recientes basadas en la moda, tanto dramas como documentales, que presentan personajes y tramas que se asemejan a las que se encuentran en las películas de gánsteres. Los gánsteres y los diseñadores de moda suelen tener raíces similares. Son figuras motivadas, ambiciosas y extravagantes que tienden a tener raíces muy humildes. Son soñadores y rebeldes.

Mire las primeras escenas de Salvatore: Shoemaker of Dreams (2020), la película evocadora de maravillas de Luca Guadagnino sobre el legendario diseñador Salvatore Ferragamo, y los paralelismos con The Godfather son difíciles de evitar. Al igual que Vito Corleone en la epopeya criminal de Francis Ford Coppola, Ferragamo era un inmigrante del sur de Italia que de alguna manera lo logró en grande. Se dirigió a Boston y luego a Hollywood, donde se convirtió en zapatero de las estrellas. Él era el desvalido como héroe.

“Cuando mi editor Walter Fassano y yo estábamos trabajando en la edición de la película, nos llamó la atención cuántos, digamos, recuerdos instintivos en nuestras imágenes provenían de The Godfather Part II ”, reconoció Guadagnino sobre las similitudes entre las historias.

Más cerca del Reino Unido, el documental de 2018 de Ian Bonhôte, McQueen , se centra en el brillante diseñador de moda Alexander McQueen, que tenía un origen similar al de muchos gánsteres británicos. Nacido en una familia de clase trabajadora, era un niño pobre que crecía en el este de Londres y estaba decidido a hacer algo por sí mismo. La autora de moda Dana Thomas ha escrito sobre sus afirmaciones de que tenía un pariente que trabajaba para los gánsteres del East End, los gemelos Kray. En su trabajo, que tuvo un tinte morboso y violento, se inspiró tanto en las películas de Hitchcock como en el asesino en serie, Jack el Destripador.

Lady Gaga intepreta a Patrizia Reggiani en ‘House of Gucci’ (MGM)

A veces, como en la serie de 2018 The Assassination of Versace: American Crime Story, la moda y el crimen chocan de frente. La serie contó la historia de cómo el llamado asesino de juergas Andrew Cunanan terminó asesinando al diseñador de moda Gianni Versace fuera de su mansión de Florida.

Mientras tanto, algunos diseñadores de moda están dando el salto al cine. El ex director creativo de Gucci, Tom Ford, quien es interpretado por Reeve Carney en la película de Scott, ha dirigido dos películas propias, incluido el oscuro thriller, Nocturnal Animals (2016).

Las familias mafiosas y las casas de moda también tienen ciertos elementos en común. Suelen ser muy chovinistas. Como señala Sara Gay Forden en su libro The House of Gucci: A True Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, del que Scott adaptó su película, las mujeres fueron maltratadas por los Guccis. El fundador de la dinastía, Guccio Gucci (1881-1953), “excluyó a su hija mayor y única, Grimalda, de cualquier herencia en la empresa únicamente por ser mujer”.

“Mi padre me dijo que a ninguna mujer se le permitía ser socia en Gucci”, testificó Roberto más tarde.

De manera similar, en las películas de mafiosos, el sesgo de género siempre está presente y está incrustado en el lenguaje. Casi siempre se trata de dramas sobre padrinos y "hombres soldados", con las mujeres relegadas a roles pasivos y secundarios.

Podemos esperar múltiples cambios de vestuario de Lady Gaga en House of Gucci , pero ella es una excepción. En la mayoría de las películas de gánsteres, el énfasis está más en lo que visten los hombres que en la ropa de los personajes femeninos. Los Corleone pueden haber estado detrás de actos criminales indescriptibles en las películas de The Godfather, pero estaban impecablemente vestidos. Eso fue parte de la mística y atracción del mundo que creó Coppola. Había una elegancia formal del viejo mundo en la familia, que desmentía el sórdido negocio en el que operaban.

En el drama criminal de Paul Schrader ambientado en Los Ángeles American Gigolo (1980), la ropa de Armani que vestía Richard Gere atrajo casi tanta atención como su extravagante actuación como el antihéroe prostituto masculino.

Édgar Ramírez interpretó a Gianni Versace en la serie del 2018, ‘The Assassination of Versace: American Crime Story’ (Jeff Daly/FX)

Desde el mafioso en camino a soldado de Ray Liotta Henry Hill en Goodfellas (1990) hasta el inescrupuloso ladrón/financiero de Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort en The Wolf Of Wall Street (2013), los protagonistas de varias películas de Martin Scorsese también vestían trajes de Armani.

Por supuesto, hay un largo camino desde que Joe Pesci apuñala a alguien con furia demente mientras usaba ropa de diseñador en Goodfellas hasta la gélida editora de moda con sede en Nueva York Miranda Priestly (Meryl Streep) despidiendo a un colega con desprecio ("eso es todo") en The Devil Wears Prada (2006).

Sin embargo, Miranda de Streep tiene el mismo poder tácito que Don Vito Corleone de Marlon Brando. No tiene que levantar la voz para expresar su indignación y decepción. Basta una mirada o un murmullo.

Las películas ambientadas en la industria de la moda tienden a enfatizar el narcisismo y las neurosis de sus personajes. En lugar de un tiroteo final en el último acto, podrían terminar con la presentación de una nueva colección de pasarela o la publicación del importantísimo “número de septiembre” de una revista. No obstante, hay superposiciones obvias entre las subculturas gángster y de la moda.

Entre sus estallidos de violencia, las películas de mafia tienden a tener escenas de personas sentadas alrededor de las mesas, hablando. Los jefes de las familias de la mafia rivales se reúnen para discutir temas como el contrabando o el soborno a la policía. Hay momentos similares en muchas películas de moda cuando se toman decisiones clave sobre la estrategia futura.

Meryl Streep como Miranda en 'The Devil Wears Prada' tiene el mismo poder tácito que Marlon Brando como “Don Corleone” en ‘The Godfather’

Las películas de gánsteres y de moda también siguen trayectorias similares. En los inicios, los negocios siempre se hacen de forma artesanal. Los futuros jefes de la mafia comienzan como matones callejeros, extorsionan a los dueños de las tiendas o cometen sus primeros asesinatos. Mientras tanto, los aspirantes a diseñadores de moda realizan sus propios aprendizajes, aprenden a coser y tejer, subiendo de manera lenta de rango. Cuanto más éxito tienen, más se alejan de sus raíces. A menudo llega el momento en que la pequeña empresa de moda familiar que se enorgullece de sus productos hechos a mano es absorbida por alguna corporación más grande que solo se preocupa por generar ganancias para sus inversionistas.

De manera similar, el gángster de poca monta que es un pez gordo en su propio vecindario terminará formando parte de algún sindicato nacional del crimen en el que él es solo un engrane muy pequeño.

Por supuesto, los excesos operísticos de los Guccis no son típicos de todas las casas de moda. Se han hecho muchos documentales de moda recientes sobre diseñadores respetados, desde Christian Dior hasta Dries Van Noten, que no tienen ni el más mínimo rastro de gángsterismo. No obstante, para los observadores externos, el mundo de la alta costura, los desfiles y el consumo llamativo parece tan exótico y extraño como el de las familias disfuncionales cuyas historias se cuentan en las películas de la mafia. Al hacer House of Gucci, Scott solo se basa en un vínculo entre la alta costura y la alta delincuencia, que, al menos en lo que respecta al público, siempre ha estado ahí.

'House of Gucci' se estrenará el 26 de noviembre