La estrella deGame of Thrones, Hannah Waddingham, habló sobre una experiencia traumática mientras filmaba un episodio de la exitosa serie de fantasía de HBO.

Waddingham interpretó a Unella en Game of Thrones, uno de los Septa de la Fe de los Siete, que llevó a cabo las órdenes del Gorrión Supremo (Jonathan Pryce).

Los momentos más famosos de Unella involucraron a Cersei Lannister (Lena Headey), con el personaje de Waddingham gritando "vergüenza" durante la caminata de Cersei hacia la Fortaleza Roja. Unella es luego encarcelada por Cersei y torturada por La Montaña (Hafþór Júlíus Björnsson).

En declaraciones a Collider, Waddingham afirmó que en realidad fue sometida a una tabla de agua para la escena, y describió la experiencia como "el peor día de mi vida" además del parto.

Según la actriz, el guion originalmente pedía que su personaje fuera violada por The Mountain, pero los creadores habían "tenido tantas quejas" sobre representaciones anteriores de violencia sexual en la serie "que decidieron no seguirla".

“Allí estuve atado a una mesa de madera con correas grandes adecuadas durante diez horas”, dijo Waddingham. “Y definitivamente, aparte del parto, fue el peor día de mi vida. Porque Lena estaba incómoda vertiéndome líquido en la cara durante tanto tiempo, y yo estaba fuera de mí. Pero en esos momentos tienes que pensar, ¿sirves la pieza y sigues con ella o te acobardas y dices, 'No, esto no es para lo que me inscribí, bla, bla, bla?'”.

“Lo curioso fue que, después de que terminamos de filmarlo durante todo el día, y gente como Miguel Sapochnik, el director por cierto, pasaba con una taza de té y un sándwich para llevar y decía: 'Hola cariño, ¿estás bien? Y yo estaba como, 'No realmente'. La tripulación acaba de decir que realmente te estamos sumergiendo aquí. Y yo estaba como, '¡Sí, no es necesario que me digas eso!'", explicó.

Después de encontrarse con su compañero estrella de Game of Thrones, Eugene Simon, después de la filmación, Waddingham dijo que ella "apenas podía hablar porque había estado gritando a través de la mano de The Mountain", y tenía "moretones como si me hubieran atacado".

Ella le dijo a su coprotagonista: "Básicamente, me acaban de sumergir durante diez horas".

Waddingham, quien recientemente protagonizó la comedia de Apple TV +, Ted Lasso, dijo que el incidente "me dio claustrofobia alrededor del agua".

"De hecho, fui y charlé un poco con alguien al respecto", dijo, "porque es bastante completo estar en el agua durante diez horas, y luego solo se puede usar un minuto y 30 segundos en la cámara".

The Independent se ha puesto en contacto con HBO para solicitar comentarios.