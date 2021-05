George Jung: el traficante de drogas que inspiró la película “Blow”’ muere a los 78 años

George Jung , un ex traficante de drogas y la inspiración de la vida real detrás de la película Blow , murió a la edad de 78 años.

Las cuentas de redes sociales de Jung anunciaron la muerte el miércoles. TMZ también informó la noticia, citando fuentes cercanas a la situación.

Jung fue interpretado por Johnny Depp en Blow, la película biográfica sobre crímenes de Ted Demme estrenada en 2001.

Según la cuenta de Instagram de Jung, murió en su ciudad natal de Weymouth, Massachusetts, el miércoles por la mañana.

Su cuenta de Twitter compartió una cita de Blow : "Que el viento siempre esté en tu espalda y el sol en tu rostro, y los vientos del destino te lleven a bailar con las estrellas", junto con las fechas 1942 (año de nacimiento de Jung ) y 2021.

Blow fue una adaptación del libro de no ficción Blow: How a Small Town Boy Made $ 100 Million with the Medellín Cocaine Cartel and Lost It All , publicado en 1993 por Bruce Porter.

Tanto el libro como la película narran la trayectoria de Jung como figura del tráfico de cocaína como parte del Cartel de Medellín fundado por Pablo Escobar.

Jung, también conocido como Boston George, fue arrestado en 1994 y encarcelado hasta 2014. Permaneció en libertad condicional en noviembre de 2020, según Deadline.

En ese momento, una serie documental de cinco partes sobre Jung, Boston George: Famous Without The Fortune , acababa de terminar la postproducción y había sido comprada por un distribuidor. Aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento.

Blow , la última película de Demme estrenada durante su vida, se estrenó en abril de 2001 en los EE. UU. Y en mayo de 2001 en el Reino Unido con críticas mixtas.

"La narración del Sr. Demme es rápida y atractiva, pero también un poco perezosa: la ropa y el semblante inescrutable del Sr. Depp hacen gran parte del trabajo", señaló The New York Times en una reseña.

El propio Jung inicialmente se mostró reticente a que Depp lo retratara en la pantalla. "Ted [Demme] me dijo que Johnny interpretó a un narco en 21 Jump Street y a un barbero medio humano y andrógino en Edward Scissorhands , así que pensé: 'Esto no va a funcionar'", le dijo a The Hollywood Reporter en 2018.

Jung finalmente se acercó y alabó el trabajo de Depp en la película.