Ezra Miller representa un problema de US$200 millones para Warner Bros. Ese es el presupuesto de The Flash, protagonizada por Miller como un superhéroe vestido con spandex. Programada para estrenarse el próximo verano, es la gran apuesta de DC Comics contra las películas de Marvel producidas por Disney que tienen al mundo dominado, como la serie de The Avengers y Spider-Man. Solo hay un problema: su estrella principal ha estado involucrade en una serie de controversias, desde hospedar a una mujer y sus hijos en una granja de Vermon donde aparentemente había armas por todos lados , hasta dos arrestos recientes en Hawái.

El primero, el 27 de marzo, ocurrió en un bar de mala muerte cuando, según la policía, Miller le arrancó el micrófono a una mujer que cantaba en el karaoke. La policía se involucró cuando Miller, furiose, gritó obscenidades y supuestamente se abalanzó sobre un hombre que jugaba a los dardos. El segundo incidente se produjo un mes después, cuando se le pidió a Miller que abandonara una reunión y le actore lanzó una silla, golpeó a una mujer y le dejó un corte de media pulgada en la frente, informó la policía. Luego, esa misma noche, una pareja presentó una orden de restricción en su contra luego de que Miller supuestamente irrumpiera en su habitación y amenazara con “enterrarlos”. En solo tres semanas, Miller fue objeto de 10 llamadas a la policía en la tranquila ciudad de Hilo, Hawái.

No hace mucho, Miller era le favorite del cine independiente gracias a sus papeles en Afterschool y We Need to Talk About Kevin, antes de alcanzar el estrellato en la franquicia Fantastic Beasts and Where to Find Them, escrita por JK Rowling, y en el universo DC. También se posicionó como une defensore de la comunidad LGBT+, declarándose queer en 2012 y no binarie en 2018, cuando declaró: “No me identificó como hombre, no me identificó como mujer. Apenas me identifico como ser humano”. The Flash estaba lista para convertir a Miller en el primer actor queer en protagonizar una película de superhéroes, pero ahora todo eso está en peligro. Según Deadline, Warner Bros ha tratado de “obtener ayuda” para Miller, pero a esta altura parece poco probable que se mantenga en futuros proyectos. Después de todo, este es el mismo estudio que despidió a Johhny Depp después de su fallida demanda en el Reino Unido contra The Sun.

Ezra Miller nació en una familia acomodada en Nueva Jersey en 1992; su padre era un exitoso editor y su madre era bailarina. Para superar su tartamudeo infantil, Miller comenzó a cantar ópera, y debutó en el estreno neoyorquino de White Raven de Philip Glass en el Lincoln Center, en 2001. Sin embargo, Miller también fue objeto de acoso homofóbico en la preparatoria. “Intentaba besar a los chicos en la escuela”, contó Miller a Out en 2012. “Pasé de tener un tartamudeo a ser un pequeño cantante de ópera totalmente gay a ser un adolescente queer realmente confundido”.

Miller abandonó la preparatoria a los 16 años, no por el acoso, sino por Beethoven. En entrevista con New York Magazine , dijo que el compositor se le apareció en un sueño: “Estaba llorando y dijo: ‘Las cuatro sinfonías que he escrito no son buenas. Simplemente, no son suficientes’. Y yo le dije, ‘¡Escribe cinco más! ¡Sigue adelante!’. Y me desperté con un sudor frío y pensé: ‘Necesito dejar la escuela’”.

No fue un salto de fe total. Miller ya había actuado en varios cortos para televisión y en 2008 hizo su primera aparición en la pantalla grande en el oscuro debut como director de Antonio Campos, Afterschool. Se adaptó perfectamente a su papel en la primera película del creador de Euphoria, Sam Levinson, Another Happy Day en 2011, en la que Miller interpretó al arrogante hijo adolescente de Ellen Barkin. Miller llegó tarde para reunirse con Levinson cuando estaba haciendo el casting para la película, y exigió sentarse afuera para poder fumar. “Pensé: ‘¡Qué maldito imbécil! Es perfecto para esta película”, recordó el director.

Miller encontró su nicho como un adolescente poco convencional y locuaz, obteniendo excelentes críticas por su actuación en el papel principal de We Need to Talk About Kevin, de 2011, basada en la novela de Lionel Shriver sobre un niño que busca destruir a su madre. Luego consiguió un papel en la popular adaptación de The Perks of Being a Wallflower junto a Emma Watson. Fue entonces cuando Miller comenzó a aparecer en las noticias por las razones equivocadas. Mientras filmaba The Perks..., el actor fue arrestado por la policía tras ser detenido por una luz trasera rota, donde fue encontrado, en palabras del propio Miller, debajo de una “colcha” de hierba.

Ezra Miller en Fantastic Beasts (Warner Bros)

La fama general llegó en 2016 cuando Miller consiguió los papeles de Credence en Fantastic Beasts... y The Flash en Batman v Superman: Dawn of Justice. Luego comenzaron a aparecer videos extraños. Un día, Miller estaba haciendo una interpretación emotiva y un poco maníaca de “Work” de Rihanna en el piano del vestíbulo de un hotel, y al siguiente, daba una indescifrable entrevista en la alfombra roja, vestide como Toadette de Mario Kart. En un Comic-Con de 2017, besó espontáneamente a un fanático en la boca después de que este pidiera oler el aliento de Miller en busca de alcohol.

Era confuso, pero no demasiado preocupante. Eso fue hasta 2020, cuando apareció un vídeo en Twitter en el que aparentemente Miller asfixiaba a una mujer en un bar en Reykjavik. “Creí que era solo diversión y juegos, pero no lo era”, comentó recientemente la mujer, que permaneció en el anonimato, a Variety, después de guardar silencio durante dos años. Nunca se presentaron cargos contra el actor. Miller nunca comentó públicamente sobre el incidente.

Luego, a principios de este año, Miller lanzó una diatriba en las redes sociales dirigida a lo que llamó el “capítulo de Beulaville” del Ku Klux Klan en Carolina del Norte, diciéndoles que “se suicidaran”. El Southern Poverty Law Center, una organización de derechos civiles que monitorea a los grupos de odio, dijo que no estaba al tanto de ninguna actividad del Klan en el área. Luego vinieron los incidentes de Hawái.

Ezra Miller, Ben Affleck y Gal Gadoy en Justice League (Warner Bros)

Desde entonces, se han formulado más acusaciones contra Miller, la más grave de las cuales proviene de los padres de un joven de 18 años de Dakota del Norte. Acusan a Miller de hacer grooming y “manipular psicológicamente, intimidar físicamente y poner en peligro la seguridad y el bienestar” de su hijo, Tokata Iron Eyes, desde que Iron Eyes tenía 12 años. En una entrevista con The Independent, su padre, Chase Iron Eyes, señaló: “Nuestra vida dio un vuelco”, alegando que Miller le dio alcohol, marihuana y LSD al adolescente a lo largo de su amistad. “Cuando recogimos a Tokata de la granja de Ezra, no estábamos seguros de que alguna vez pudiera funcionar, psicológica, mental o intelectualmente al nivel que había exhibido antes de caer en las garras de Ezra”, expresó. Desde entonces, un tribunal “ no ha podido localizar” a Miller para entregarles una orden de protección contra Tokata. La cuenta de Instagram del actor también ha sido desactivada. The Independent se ha comunicado con la corte para preguntar si ha podido notificar al actor. Sin embargo, Iron Eyes ha negado las acusaciones contra Miller, diciendo: “Esta es mi vida. Estas son mis decisiones y estoy decepcionado con mis padres y la prensa en todos los sentidos”.

Después de eso, otra madre y su hijo de 12 años recibieron una orden de prevención de acoso temporal contra Miller después de alegar que el actor amenazó a su familia en la casa de su vecino y actuó de manera inapropiada con el niño.

En un reporte del 30 de junio en Variety, una mujer alemana también alegó que Miller la había acosado después de negarse a salir de su apartamento en Berlín en febrero de 2022. Afirma que Miller se enfureció después de que le dijo que no podía fumar en su casa; el actor fue convencido de irse solo después de que ella llamó a la policía. Una semana antes, el 23 de junio, la revista Rolling Stone reportó que la granja de Miller en Vermont, donde había estado alojando a otra madre ya sus tres hijos, tenía “armas y balas por todos lados”. Una fuente recordó un incidente en el que uno de los niños, de un año, supuestamente se metió una bala perdida en la boca.

Una fuente cercana a Miller le dijo a Variety que la estrella espera abordar las acusaciones en su contra en algún momento, pero que ha “elegido enfocarse en privado en su salud y sanación”. Su próximo papel es el de un joven Salvador Dalí en la película biográfica Dalíland de Mary Harron. La película se encuentra actualmente en posproducción, pero quién sabe qué será del rol de Miller si surgen más acusaciones. Kevin Spacey ha demostrado que los actores pueden reemplazarse y las escenas se pueden volver a rodar. Algunos fanáticos de DC ya han pedido al estudio que reemplace a Miller con Grant Gustin, quien interpreta a The Flash en el programa de CW que lo acompaña. “Warner Bros no gana en esto”, dijo recientemente una fuente del estudio a Deadline . Para Miller, tampoco podría haber vuelta atrás de una lista tan larga de indiscreciones.

The Independent se ha comunicado con los representantes de Ezra Miller para obtener comentarios.