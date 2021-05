Las trampas de la fama pueden ser difíciles de manejar para la mayoría de los adultos, y mucho menos para los niños pequeños.

El concepto de una "estrella infantil" es anterior al cine en sí, con niños actores y artistas que encuentran fama en los escenarios teatrales y de vodevil.

Sin embargo, fue con el advenimiento de Hollywood que los niños se elevaron por primera vez al verdadero estrellato nacional: artistas como Shirley Temple, Judy Garland y Mickey Rooney se convirtieron en celebridades de buena fe mucho antes de llegar a la edad adulta.

Pero la fama generalmente tiene un costo, uno que solo se intensifica cuando sus sujetos aún se encuentran en una edad joven y vulnerable.

La celebridad puede ser increíblemente dañina para muchas estrellas infantiles, con problemas de salud mental y adicción a menudo asociados con las presiones del centro de atención.

En algunos casos, las estrellas infantiles han logrado navegar exitosas carreras de adultos en la industria, como Jodie Foster o Demi Lovato. Otros se han alejado completamente del centro de atención.

Esto es lo que dijeron 10 ex estrellas infantiles sobre cómo sobrevivieron a su infancia en el mundo del espectáculo.

Billie Piper

La estrella de Doctor Who y Rare Beasts , Billie Piper, alcanzó la fama por primera vez cuando era adolescente, lanzando su primer sencillo "Because We Want To" a la edad de 15 años. Desde entonces, Piper ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó en el centro de atención, diciendo a Desert Island Discos de que la vida era "increíblemente solitaria" e "increíblemente insegura" como una estrella infantil.

Escribiendo en The Big Issue, también dijo: “Mis años de adolescencia son un período de mi vida en el que estoy reflexionando ahora por primera vez en mi vida adulta. Para ser honesto, faltan muchas piezas, lo que creo que habla por sí solo. Esos primeros años fueron totalmente emocionantes y sentí que estaba viviendo un sueño mío. Pero a menudo me encontraba en situaciones muy extrañas y muy adultas a las que no sometería a mis propios hijos a los 16 años”.

"En realidad, lo que me lleva de mis 16 años es lo exhausto que estaba, porque era un adolescente pasando por todo lo que pasa un adolescente, pero muy públicamente".

Demi Lovato

La cantautora Demi Lovato ha sido abierta durante mucho tiempo sobre el precio que la fama tuvo en su salud mental, luego de su temprano éxito como estrella infantil en Disney Channel. Al discutir el tema con el ex actor infantil Drew Barrymore, Lovato dijo: “No hay un manual sobre cómo criar a una estrella infantil. Y cuando la estrella infantil responde después de que el padre dice: “Estás castigado por escaparte a las 3 de la mañana, lo que sea, le respondí: Bueno, yo pago las cuentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para mantenerme en tierra? Fue un desafío”.

"Siempre me rebelaba contra la autoridad porque en el fondo, siempre estaba como, 'Estoy pagando el alquiler por aquí'", continuó.

“Tus compañeros adultos, como dije, van a un bar después del trabajo o lo que sea, y tú tienes 17 años y piensas: 'Bueno, ¿qué puedo hacer para jugar?' "Tenía esta mentalidad de que, si me vas a trabajar como un adulto, puedo festejar como uno. Pero la realidad era que los adultos no estaban festejando como yo".

Cristina Aguilera

Aguilera fue una estrella en el New Mickey Mouse Club de Disney Channel antes de ascender a la fama mundial como músico. En declaraciones a la revista Health, Aguilera reflexionó recientemente sobre su estrellato en la adolescencia. “En cierto sentido, no estaba contenta con muchas cosas, y da miedo enfrentar esos sentimientos que, en circunstancias normales, no tienes tiempo de enfrentar porque todos van, van, van”, dijo. “Esa rutina es elogiada, pero creo que todos entendemos que tener momentos para reflexionar y simplemente respirar es crucial.

“Cuando no estoy trabajando, siento una gran cantidad de culpa. Ha estado incrustado en mí desde que era pequeña; te avergüenzas si no quieres seguir el ritmo. Cuando eres un niño [animador], todos están enfrentados entre sí, y los demás niños también se sienten atraídos por esa rutina. Es un espacio extraño para crecer".

Mara Wilson

Después de disfrutar de un éxito considerable como actriz infantil, Mara Wilson se alejó del centro de atención de Hollywood. Desde entonces, ha hablado con franqueza de sus experiencias como actriz infantil en las redes sociales y en sus memorias. En un artículo de opinión del New York Times, escribió: “Actué principalmente en películas familiares: el remake de Miracle on 34th Street , Matilda , Mrs. Doubtfire . Nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla. Todo esto fue intencional: mis padres pensaron que estaría más seguro de esa manera. Pero no funcionó".

“Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No fue cuando lo hacían los hombres de 50 años”, continuó. “Incluso antes de que cumpliera 12 años, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con photoshop en pornografía infantil. Cada vez, me sentí avergonzado".

"Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación", confirmó. "Mi acoso sexual siempre llegó a manos de los medios de comunicación y del público".

Daniel Radcliffe

Una de las mayores estrellas infantiles de los últimos años, Daniel Radcliffe fue catapultado a la fama internacional cuando fue elegido para las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter. En declaraciones a The Mirror en 2016, señaló: “En última instancia, lo más difícil de crecer en el centro de atención, no es el fácil acceso a las drogas o el extraño mundo de complacientes en el que entras.

“La dificultad es tratar de averiguar quién eres mientras constantemente te enfrentas a una percepción de ti mismo que todos los demás ya tienen”, continuó. “Creo que es muy importante, especialmente cuando te vuelves famoso joven, descubrir quién eres sin fama y sin eso como parte de tu identidad, porque eso desaparecerá. La fama no dura para siempre. Para cualquiera."

Alyson Stoner

La estrella de Cheaper By the Dozen , Alyson Stoner, entró en la industria particularmente joven y ha hablado sobre los efectos que el estrellato tuvo en su autoimagen y bienestar físico. "Comencé a trabajar en el entretenimiento cuando tenía seis años", le mencionó a la YouTuber Michelle Khare. “Estar en el ojo público mientras crecía trajo muchas críticas, especialmente sobre mi apariencia”.

“Nos esforzamos por mantener esta ilusión de inalcanzable. Pero detrás de escena, nos estamos lastimando para alcanzar ese límite. Terminé yendo a rehabilitación por tres trastornos alimentarios diferentes: anorexia, bulimia por ejercicio y atracones. Creo que fue solo una respuesta a un entorno caótico e impredecible".

Haley Joel Osment

En declaraciones a The Independent en 2019, Haley Joel Osment, el actor mejor conocido por sus papeles de niño en El sexto sentido y la IA: Inteligencia artificial de Steven Spielberg, comentó: “Creo que a veces hay una expectativa de que exista esa oscuridad. Pero creo que hay muchas más historias de personas que tuvieron experiencias positivas trabajando cuando eran niños y no tuvieron ese tipo de historia cliché en el futuro. Y ese ha sido mi caso”.

“Me doy cuenta de que soy muy afortunado”, continuó Osment, “porque había otros niños que tal vez no tenían padres que los cuidaran, o trabajaban en escenarios de filmación que no eran saludables o donde no estaban protegidos. Pero esa no fue mi experiencia".

Miley Cyrus

Nacida en el mundo de las celebridades como hija del músico Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus alcanzó un éxito masivo como la estrella de Hannah Montana de Disney Channel, antes de hacer la transición a una exitosa carrera en la música pop. Hablando con Marie Claire , Cyrus ha dicho: "Yo era un adulto cuando se suponía que era un niño, así que ahora soy un adulto y estoy actuando como un niño".

"Me dijeron durante mucho tiempo lo que se supone que es una chica por estar en ese programa", agregó. "Me hicieron parecer alguien que no era, lo que probablemente me causó dismorfia corporal porque me había puesto bonita todos los días durante tanto tiempo, y luego, cuando no estaba en ese programa, era como, ¿Quién diablos? ¿Qué carajo soy yo?"

Selena Gomez

Otra ex estrella de Disney Channel, Selena Gomez habló sobre ser el centro de atención a una edad temprana en una entrevista con GQ . “Somos blancos fáciles. Cada niño que fue criado así es un objetivo fácil. Es repugnante, porque es interesante para los adultos que estos niños pasen por cosas raras porque se están dando cuenta, ¿Me gusta esto? Me encanta esto? Quizás amo a esta persona. Oh, estoy expuesta a esto, la gente está informando cada uno de mis movimientos y esto y aquello gracias a Instagram y Twitter y puedes averiguarlo todo”, dijo.

“Porque es, no sé, divertido, ¿quizás? Es como ver un accidente automovilístico cuando lo pasa. Quieres verlo".

Ella continuó: “Elegí esto. Así que no me voy a sentar aquí y decir: Dios mío, pobre de mí, no tuve una infancia normal. Me importa una mierda eso".

Jodie foster

A menudo citada como una de las grandes historias de éxito de la actuación infantil, Jodie Foster ha sido aclamada por la crítica desde sus primeros años en la pantalla. Hablando con PorterEdit en una entrevista en 2018, reflexionó sobre sus primeros años.

“El caldero extraño que me hizo: trabajar desde que tenía tres años, mantener a mi familia cuando tenía siete, una madre súper fuerte, una personalidad demasiado confiada, una celebridad lo suficientemente joven como para aprender a ser distante … Creo que hay un montón de razones por las que no tuve el mismo camino que alguien que llegó a Hollywood a los 22 años con dos centavos en el bolsillo y solo quería más que nada ser actriz”, dijo. “Es simplemente una vida diferente”.

“Si hay algo sobre lo que tengo que ser un modelo a seguir, es priorizar mi propia autoestima y mi salud psicológica por encima de todo. Y si no, no sé dónde estaría hoy”, agregó. "Quiero decir, hay una alfombra de ex niños actores que no lo lograron".