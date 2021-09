Emmy 2021: todo lo que necesita saber, cómo ver la ceremonia y quién está nominado

Los Emmy 2021 están a la vuelta de la esquina, y el evento de este año verá a una cantidad limitada de nominados reunirse en Los Ángeles para aceptar sus premios y celebrar lo mejor de la televisión.

El actor y comediante Cedric the Entertainer estará a cargo de las funciones de anfitrión, y planea "traer la familiaridad que viene con mi estilo de stand-up" a la ceremonia. "Soy alguien que conoces", dijo. "Soy tu primo o tu tío, y estamos aquí para celebrarnos".

Liderando las nominaciones de este año están The Crown y The Mandalorian, que han recibido 24 nominaciones.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre cómo ver los Emmy 2021...

¿Cuándo son los Emmy 2021?

La ceremonia de tres horas tendrá lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles el domingo 19 de septiembre a las 8 pm ET (1 am GMT).

¿Dónde saldrán al aire?

Saldrán al aire por NBC en los EE.UU. si eres un fanático de la televisión con sede en el Reino Unido que espera ver los Emmy 2021, puedes ver una transmisión en vivo muy temprano en la mañana en el sitio web de los Emmy, la página de Facebook o el canal de YouTube.

¿Quiénes son los nominados?

Varios de los programas de alto perfil que dominaron los premios del año pasado, incluidos Succession, Ozark y The Marvelous Mrs Maisel, no han sido elegibles debido a la pandemia.

Con esos programas incapaces de producir y transmitir nuevos episodios a tiempo para la fecha límite de presentación del Emmy, significa que la lista de nominados de este año ha estado inusualmente liderada por principiantes, como Bridgerton y El ferrocarril subterráneo .

Las nominaciones de este año se pueden leer en su totalidad aquí.

¿Quién asiste?

Jennifer Aniston reveló recientemente que no asistirá a los Emmy porque no quiere arriesgar su salud durante la pandemia de coronavirus en curso.

Si bien la ceremonia del año pasado fue virtual, la Academia de TV está tomando precauciones de seguridad y reduciendo el número de invitados a la ceremonia en persona de este año. El espectáculo está limitado a alrededor de 600 asistentes, lo que significa que cada producción nominada solo recibe un puñado de invitaciones.

¿Quién es el anfitrión?

El actor y comediante Cedric the Entertainer sustituirá a Jimmy Kimmel como presentador. Es mejor conocido por protagonizar con Steve Harvey en la comedia de situación de The WB The Steve Harvey Show, y por interpretar a Eddie Walker en Barbershop.

En una entrevista reciente con The New York Times, dijo: “Estoy allí para hacer todos los trabajos que se supone que debe hacer un presentador. Puedo ir y patearlo con la gente. Puede que me veas preparando una bandeja de pases de comida; come algunos crudités, amigo. Por favor, ve a mi armario, ponte una de mis chaquetas, estás bien".

Sobre si dudaba en ser anfitrión del evento, agregó: “Lo más importante fue, ¿volvería a ser virtual? Una situación virtual no necesariamente me atrae como intérprete en vivo y como stand-up. No sé si eso hubiera sido tan sexy”.

“Pero estaba planeado estar de vuelta en un lugar con gente entregando premios, pasando un buen rato. Seguirá siendo socialmente distante y responsable”.