Los fanáticos de Harry Potter están entusiasmados con la relación de Emma Watson y Tom Felton.

En las nuevas memorias de Felton, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, Watson proporcionó más información sobre su relación con su coprotagonista.

“Al igual que Tom, siempre me cuesta explicarle a la gente la naturaleza de nuestra conexión y relación”, escribió. “Durante más de 20 años nos hemos amado de una manera especial, y he perdido la cuenta de las veces que la gente me ha dicho: ‘¡Deben haberse besado borrachos, solo una vez!’ ‘¡Deben haberse besado!’ ‘¡Tiene que haber algo!’”.

¿La respuesta? “Pero lo que tenemos es mucho más profundo que eso”, agregó. “Es uno de los amores más puros en que puedo pensar. Somos almas gemelas, y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Sé que siempre lo haremos”.

Después de leer los extractos, los fanáticos en las redes sociales han llegado a apreciar la forma “pura” de “amor, respeto y amistad” que las dos estrellas tienen entre sí.

“La relación de Emma Watson y Tom Felton es, literalmente, lo más puro que he visto en mi vida. Sus palabras son una hermosa declaración de amor”, escribió un fan.

“¡Derriten mi corazón! ¡Estoy tan contenta de que hayan encontrado algo tan puro, genuino y único! ¡Es lindo verlo! Me da esperanza. Ojalá tuviera una amistad así”, agregó otra persona.

“Es realmente especial tener un vínculo así”, dijo otra persona.

En las memorias, Watson también describió los detalles del nivel de amistad que comparte con Felton.

“A veces se siente difícil vivir en un mundo donde las personas son tan rápidas para juzgar, dudar y cuestionar las intenciones. Tom no hace eso”, escribió.

“Sé que aunque yo haya cometido un error, él entenderá que mi intención fue buena. Sé que él siempre me creerá.

“Incluso cuando no tenga la historia completa, nunca dudará de que mi intención es buena y que habré hecho lo mejor que pude. Esa es la verdadera amistad, y ser visto y amado así es uno de los mayores regalos de mi vida”.

Beyond the Wand se anuncia como una memoria que proporciona un vistazo tras bambalinas de la vida de Felton dentro y fuera de la pantalla grande.

En una entrevista reciente con The Independent, Felton dijo que fue “alentado por algunas personas, Emma Watson específicamente, para contar toda la historia y no solo elegir las partes lindas”.

“No solo porque fue catártico para mí. Pero también con la esperanza de que compartir esas partes de mi historia ayude a otros que tal vez no estén pasando por el mejor momento”.