Ed Sheeran ha hablado con franqueza sobre su antigua adicción a las drogas y las circunstancias que lo llevaron a dejar de fumar, junto con el momento en que también decidió limitar su consumo de alcohol.

Actualmente, el cantante se está preparando para el lanzamiento de una serie documental de cuatro partes sobre su vida y su ascenso a la fama llamada The Sum of It All.

Antes de su lanzamiento, el vocalista de “Shape of You” ofreció una visión más profunda de algunos de sus obstáculos personales, incluido su consumo de drogas y alcohol.

Explicó que su consumo de drogas comenzó a los 24 años después de estar con amigos que consumían sustancias.

“Recuerdo estar en un festival y decir: ‘Bueno, si todos mis amigos lo hacen, no puede ser tan malo'” le dijo a Rolling Stone.

“Y luego empiezas poco a poco. Y luego, se convierte en un hábito que haces una vez a la semana y luego una vez al día y luego dos veces al día y luego sin alcohol. Simplemente, se convirtió en malas vibraciones.”

Sheeran optó por no nombrar medicamentos específicos que había tomado anteriormente para evitar que sus hijos lo leyeran en el futuro.

Más tarde, explicó que gran parte de su decisión de disminuir el consumo de licor fuerte se produjo cuando su esposa estaba embarazada de su primer hijo, Lyra.

“Dos meses antes de que naciera Lyra, Cherry dijo: ‘Si rompo aguas, ¿realmente quieres que alguien más me lleve al hospital?” recordó Sheeran.

Ed Sheeran (Getty Images)

Esta pregunta llevó a Sheeran, de 32 años, a decidir que quería reducir la velocidad de sus “travesuras”.

“Tomarse un par de cervezas es una cosa. Pero tomar una botella de vodka es otra cosa,” razonó.

“Es solo darse cuenta de que ‘estoy entrando en la treintena. ¡Crecer! Has festejado, has tenido esta experiencia. Sé feliz con eso y ponle fin.’ Me encanta el vino tinto, y me encanta la cerveza. No conozco a ningún viejo rockero que no sea alcohólico o sobrio, y yo tampoco quería serlo.

The Sum of it All se transmitirá en Disney Plus a partir del 3 de mayo.

Si usted o alguien que conoce sufre de adicción a las drogas en los EEUU, puede comunicarse con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias llamando al 1-800-662-HELP.