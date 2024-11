Donald Trump se convirtió en el 47º presidente de Estados Unidos y las celebridades compartieron sus reacciones.

El miércoles 6 de noviembre se supo que el candidato republicano ganó tras arrasar en tres de los estados más cruciales después de una caótica jornada electoral.

Mientras algunas estrellas se mantenían herméticas sobre por quién iban a votar, muchas celebridades compartieron su apoyo a Kamala Harris. Una avalancha de personas, entre ellas Harrison Ford, Jennifer Aniston y Arnold Schwarzenegger, se pronunciaron a favor de la rival demócrata de Trump en las últimas semanas.

Por otro lado, el contingente de famosos que apoyan a Trump incluye a Kelsey Grammer, Hulk Hogan, Zachary Levi y el presentador de pódcast Joe Rogan, que expresó su apoyo horas antes de las elecciones.

Piers Morgan envió a Trump sus “felicitaciones” y calificó su triunfo de “la mayor remontada de la historia política”. En una publicación de celebración, el expresentador de Good Morning Britain dijo que era “un testimonio” de su resistencia, fortaleza mental y mentalidad de nunca rendirse mientras sus enemigos intentaban matarle, encarcelarle y estigmatizarlo como el nuevo Hitler. “Buena suerte en tu segundo mandato”, finalizó.

El fundador de Tesla, Elon Musk, otro firme defensor del republicano, celebró e indicó sus grandes esperanzas personales para el futuro.

Pero hubo muchas protestas por el resultado. La estrella de Hollywood Jamie Lee Curtis escribió: “Muchos temen que sus derechos se vean prohibidos y denegados. Muchos, grupos minoritarios y jóvenes tendrán miedo. Los homosexuales y transexuales tendrán más miedo. Sabemos que muchas mujeres tendrán ahora dificultades para obtener la atención reproductiva que necesitan y merecen”.

Instó a la gente a “despertar y luchar por las mujeres y nuestros hijos y su futuro” y añadió: “Luchen contra la tiranía, un día a la vez. Un combate cada vez. Una protesta cada vez. Eso es lo que significa ser estadounidense. Es lo que siempre ha significado y significará, independientemente del resultado”.

Conforme se materializaba la victoria de Trump, la música Billie Eilish dijo que era “una guerra contra las mujeres”, y la rapera Cardi B publicó una fotografía en Instagram con el pie de foto: “Los odio a todos”. En una publicación posterior, dio las gracias a Harris por demostrarle “que todo es posible” al presentarse a la presidencia como mujer de color.

Ariana Grande, que protagonizará la adaptación cinematográfica de Wicked a finales de este mes, escribió: “Tomo la mano de cada persona que está sintiendo la inconmensurable pesadez de este resultado hoy”.

El director Adam McKay, cuyos créditos incluyen The Big Short y Don't Look Up, escribió: “¿Quién hubiera imaginado que mentir sobre la salud cognitiva de Biden durante dos años, negarse a hacer una convención abierta para un nuevo nominado, no mencionar nunca la atención médica pública y adoptar el fracking, a los Cheneys y una matanza de niños durante un año en Gaza no sería una estrategia ganadora?”.

open image in gallery Donald Trump se declara vencedor de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 ( AFP via Getty Images )

El actor de The Wire Wendell Pierce advirtió las “consecuencias” que podría tener la victoria de Trump.

Escribió: “El Tribunal Supremo cambiará para una generación. No volveré a ver un tribunal moderado en toda mi vida. Alito y Thomas dimitirán y Trump nombrará a partisanos de 40 años para el banquillo. El daño que va a infligir a nuestras instituciones en los próximos dos años será irreparable”.

Al comienzo del episodio del miércoles de The View, la presentadora Whoopi Goldberg se negó a pronunciar el nombre de Trump, diciendo a los espectadores: “Es el presidente. Voy a seguir sin decir su nombre. Eso no va a cambiar”.

open image in gallery Whoopi Goldberg se negó a decir el nombre de Trump en ‘The View’ ( ABC )

La copresentadora de Goldberg, Sunny Hostin, se declaró “profundamente perturbada” por el resultado, mientras que Joy Behar dijo estar “vehementemente en desacuerdo con la decisión que tomaron los estadounidenses”.

Behar continuó: “Vivimos en una democracia. La gente habló. Esto es lo que la gente quería. Me siento muy, muy esperanzada de que tengamos un sistema democrático en este país. Deberíamos valorarlo. Deberíamos adorarlo. Deberíamos protestar si se diera la situación de tener que protestar, que seguro que se dará. Ya me pasó con Nixon. Tenemos un país y podemos conservarlo”.

Lili Reinhart, estrella de Riverdale, abordó las denuncias de agresión sexual presentadas contra el presidente: “No puedo comprender el sentimiento de las mujeres que denunciaron su agresión sexual a manos de Trump. Ver a millones de personas votar por su agresor. Se me parte el corazón por estas mujeres. Les creo, y lo siento mucho”.

En mayo de 2023, un jurado de Nueva York declaró a Trump responsable de abusos sexuales contra la escritora E. Jean Carroll.

La estrella de la comedia Christina Applegate instó a la gente a “dejar de seguirla” si apoyaban a Trump, lo que dijo que era un “voto en contra” de los derechos de las mujeres y de los discapacitados.

open image in gallery Donald Trump con su vicepresidente, J. D. Vance, y su esposa Melania ( Getty Images )

“Dejen de seguirme porque lo que hicieron es irreal”, escribió Applegate. “No quiero seguidores así. Así que sí. Hecho. También después de hoy cerraré esta cuenta de fans que he tenido durante tantos años porque esto es enfermizo”.

Añadió en un mensaje posterior: “Mi hija solloza porque pueden quitarle sus derechos como mujer”.

El actor nominado al Oscar Jeffrey Wright, cuyos créditos incluyen la franquicia de Los Juegos del Hambre, The Batman y la serie de televisión Westworld, volvió a compartir su publicación anterior, que decía: “Estamos locos, Estados Unidos. Pero no estamos tan locos como Trump”, y añadió: “Permítanme decir ‘me equivoqué’”.

El autor de terror Stephen King, días después de llamar la atención a Musk por su apoyo a Trump, compartió su opinión en una publicación en la que se leía: “Hay un cartel que se puede ver en muchas tiendas que venden artículos bonitos pero frágiles: ENCANTADOR DE MIRAR, ENCANTADOR DE SOSTENER, PERO UNA VEZ QUE LO ROMPES, ENTONCES SE VENDIÓ. Se puede decir lo mismo de la democracia”.

Yvette Nicole Brown, estrella de Community, se refirió a la victoria: “Para nosotros esto es el pan de cada día. Los negros están acostumbrados a esto. Los demás están a punto de escandalizarse por el trato que da Estados Unidos a aquellos que no le importan”.

John Cusack, un conocido crítico de Trump, escribió un siniestro mensaje: “Bueno, si quieren saber cómo es en realidad, aquí lo tienen”, mientras que Kevin McHale, estrella de Glee que interpretó a Artie en la exitosa serie, publicó: “El Tribunal Supremo desapareció para el resto de mi vida. El fanatismo evangélico ultraconservador, la xenofobia y el racismo son el mandato”.

El actor y director Ben Stiller se limitó a citar al dramaturgo David Adjmi, escribiendo: “ [...] ¿alguna vez no hay moros en la costa?”.

open image in gallery Una persona que se alegra de la victoria electoral de Donald Trump es Elon Musk ( Getty Images )

En cuanto al bando de Trump, el boxeador y personalidad de Internet Jake Paul calificó el triunfo del partido republicano como “un gran paso en la dirección correcta para sanar los principales problemas que están sucediendo en el mundo hoy en día”, mientras que el actor de Shazam! Zachary Levi compartió una publicación que impulsaba una teoría conspirativa infundada que afirmaba que la victoria de Joe Biden en 2020 estaba amañada.

Pero en el mundo de los famosos, el disgusto fue mayor.

Erin Moriarty, que interpreta a Starlight en la serie de Prime Video The Boys, escribió en Instagram: “Reclamamos un insulto, reclamaremos autonomía. Besos, una (esperanzada) mujer desagradable”.

“Con el corazón roto”, publicó Sophia Bush, estrella de One Tree Hill: “Gran trabajo dando a la pandilla de MAGA más poder, Estados Unidos. Me pregunto cuánta gente estará viendo esto y TODAVÍA diciendo ‘¡Pero pero pero al menos no es una mujer negra!’ en la intimidad de sus casas esta noche”.

Dagmara Dominczyk, actriz de Succession, se mostró de acuerdo: “Trump ganó porque la mayoría de los estadounidenses son lo suficientemente ignorantes como para elegir a un delincuente corrupto y desquiciado nacido con un asqueroso privilegio en lugar de a una mujer de color. Ya está. Nada más les importaba. Es repugnante, vergonzoso y claro como el agua”.

open image in gallery La derrota electoral de Kamala Harris ante Trump ha molestado a muchas estrellas de Hollywood ( Getty Images )

La cantautora estadounidense Ethel Cain, como parte de una declaración más extensa, manifestó que la victoria de Trump “es parte de un problema más profundo” y la calificó como “la fea consecuencia de la realidad ya presente en este país en el que todos simplemente nos despreciamos unos a otros”.

En Gran Bretaña, el autor de His Dark Materials, Philip Pullman, se mostró poco entusiasmado con la victoria de Trump en las elecciones y se despidió de Estados Unidos, añadiendo: “Fue un placer conocerte”.

Susie Dent compartió sutilmente su opinión sobre el hecho de que Trump habría ganado un segundo mandato en la Casa Blanca. La estrella de Countdown dijo: “La palabra del día es ‘recrudecimiento’ (siglo XVII): el regreso de algo terrible tras un tiempo de indulto”.

Su mensaje fue compartido por la locutora Carol Vorderman, que había escrito anteriormente: “Parece que ganará Trump. Que Dios ayude a Estados Unidos”. La humorista Jenny Eclair tachó el resultado de “increíble”, mientras que Armando Iannucci, creador de The Thick of It y Veep, dejó entrever su negatividad por el resultado publicando: “Y apenas es miércoles”.

La modelo y activista Munroe Bergdorf compartió un contundente mensaje con sus seguidores. Decía: “AHORA es el momento de comprometerse políticamente y seguir haciéndolo. No cuando haya que volver a votar dentro de cuatro años... AHORA”.

“Su voz, sus derechos, su vida importan. Occidente no está ‘descendiendo hacia el fascismo’, está aquí y va a requerir que TODOS nosotros nos manifestemos por TODOS nosotros. No importa lo sombrío que esto pueda parecer... No se desentiendan”.

open image in gallery Jamie Lee Curtis insta a la gente a “despertar y luchar” en medio del resultado electoral ( Instagram )

El director de Moon, Duncan Jones, que es hijo de David Bowie, hizo una declaración más breve: “Es posible que hayamos sobrestimado la bondad de la gente”, mientras que el locutor Simon Mayo señaló que, inmediatamente después de la victoria de Trump, X/Twitter, propiedad de Musk, se sentía “ya más desagradable”.

Por otra parte, tras el anuncio, empezó a circular la criticada carta abierta del actor de Guardianes de la Galaxia xChris Pratt, publicada en vísperas de las elecciones.

open image in gallery La reservada declaración electoral de Chris Pratt ha sido criticada ( Getty Images )

Sin apoyar a nadie en particular, dijo a sus seguidores que está “tratando de dar sentido a las elecciones a través de los ojos de los estadounidenses de ambos bandos”, e instó a la gente a unirse como “compatriotas” independientemente de quién gane.

A continuación, reflexionó sobre el inminente resultado: “Está bien tomarse un momento para lamerse las heridas cuando se pierde. Hasta pueden llorar en el espejo”.

La declaración de Pratt fue criticada por ser demasiado “banal” en lo que se consideraba una de las elecciones más decisivas de la historia de Estados Unidos.