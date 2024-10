Después de que 50 Cent anunciara el documental de Diddy Do It para Netflix mientras Sean “Diddy” Combs espera el juicio por asociación ilícita y tráfico sexual, la atención se centró en su larga disputa en Internet.

En las redes sociales empezaron a resurgir clips y comentarios, y muchos se han preguntado cuál es el problema entre ambos.

El rapero 50 Cent no ha escatimado opiniones y afirmaciones sobre Diddy. Pero, ¿dónde empezó todo?

Especulaciones en torno a la muerte de Biggie

Al parecer, 50 Cent insinuó que Diddy sabía quién había asesinado a Notorious B.I.G. en 1997.

En su canción de 2006 ‘The Bomb’, 50 Cent rapeó: “Who shot Biggie Smalls? We don’t get ‘em / They gonna kill us all […] Man, Puffy know who hit that n***” (¿Quién mató a Biggie Smalls? / Agárrenlos / O nos matan a todos […] Puffy sabe quién mató a ese n*****).

Las afirmaciones son infundadas y no hay pruebas que sugieran que Diddy estuviera implicado en el asesinato de Biggie. El rapero, por su parte, lo ha negado continuamente.

Rivalidad de vodkas

Tanto 50 Cent como Diddy incursionaron por separado en la industria del alcohol.

Diddy es copropietario de Ciroc desde 2007 y ocho años más tarde, 50 Cent se convirtió en portavoz de Effen Vodka.

“El de Puff ni siquiera es vodka. Es uva [y] dice ‘hecho con vodka’, ¿sabes?”, afirmó 50 Cent en una entrevista de 2018. “[Effen] está hecho con trigo de Holanda y destilado cinco veces, así que tiene mucho menos azúcar, es la forma correcta. Al rato te va a doler la cabeza por acabarte la botella llena de Ciroc […] Te dije que yo era más listo”.

La conversación que incomodó a 50 Cent

Además de llamarle “afeminado”, 50 Cent afirmó que Diddy se ofreció una vez a llevarlo de compras.

“Me dijo algo hace mucho tiempo, en la boda de Chris Lighty. Me dijo que me llevaría de compras. Lo volteé a ver y le dije: ‘¿Qué acabas de decir? Me voy a cambiar de lugar, amigo, antes de que haga algo. Vas a hacer que arruine la boda’. No. Eso es algo que un hombre le dice a una mujer”, relató 50 Cent en Drink Champs en 2018.

Antes, había afirmado: “Cuando [Diddy] dice cosas, ni siquiera sabe que lo que dice es, como, afeminado. Le dice a Fabolous: ‘Tú y yo, tenemos que irnos de fiesta’. ¿De qué estás hablando? Cuando me dicen eso me siento un poco incómodo”.

50 Cent afirma que P. Diddy lo quería llevar de compras

Diddy respondió: “¿No ven que me quiere?”

Más tarde, Diddy negó las especulaciones de enemistad y aseveró que no tenía “ningún problema” con su colega rapero.

“Me quiere”, dijo Diddy en The Breakfast Club. “¿No ven que me quiere? ¿De verdad creen que eso es odio? Saben que me quiere”.

Diddy continuó suplicando a 50 Cent que fuera su amigo.

“Él y yo podríamos ser amigos, pero él no quiere ser mi amigo”, planteó. “Quiero ser su amigo para poder enseñarle todo lo que sé y que se convierta en una mejor máquina para ganar dinero, ya que yo soy la número uno del mundo”.

Diddy bromeó: “Oye, 50, por favor, sé mi amigo. 50 me estás rompiendo el corazón. Curtis, por favor, sé mi amigo. Por favor”.

Redada en la casa de Diddy en marzo

50 Cent no se contuvo cuando el FBI allanó las propiedades de Diddy en marzo de 2024. Al compartir fotos de las redadas, 50 Cent afirmó: “Eso no lo hacen a menos que tengan un caso sólido”.

Más recientemente, cuando se divulgó la noticia de que las autoridades habían encontrado 1.000 botellas de aceite para bebé en casa de Diddy, 50 Cent compartió una foto de él con Drew Barrymore y escribió: “Aquí salgo disfrutando de buena compañía con @thedrewbarrymoreshow y no tengo 1.000 botellas de lubricante en casa”.

Mientras tanto, el abogado de Diddy, Marc Agnifilo, expresó a TMZ: “No sé de dónde salió el número 1.000. No me imagino que sean miles y no estoy muy seguro de qué tiene que ver el aceite de bebé”.

Se le sugirió que las autoridades creen que el aceite de bebé se utilizaba como lubricante durante las orgías.

“Supongo”, respondió Agnifilo. “No sé para qué necesitas 1.000; una botella de aceite de bebé rinde mucho. Ni siquiera sé para qué necesitarías 1.000”.

El abogado pasó entonces a sugerir que, como Diddy tiene casas grandes, el rapero debe haber estado comprando “al por mayor”.

El documental de 50 Cent sobre Diddy en Netflix

El miércoles (25 de septiembre), 50 Cent compartió una captura de pantalla de un reportaje publicado en Variety con el titular: “50 Cent prepara una docuserie sobre las acusaciones de abuso de Diddy en Netflix: ‘Es una narración compleja que abarca décadas’”.

En el pie de foto, el rapero escribió: “Les he estado hablando sobre toda esta m****a rara. No soy partícipe de las fiestas de Puffy. No me creían, ¡pero apuesto a que ahora me creen!”.

“Es una historia con un impacto humano significativo. Es una narración compleja que abarca décadas, no solo los titulares o clips vistos hasta ahora”, observaron 50 Cent y la directora Alexandria Stapleton en una declaración conjunta a la publicación.

“Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los sin voz y presentar perspectivas auténticas y matizadas. Aunque las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura”.