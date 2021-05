Ace Ruele, actor nacido en Reino Unido, se enfrenta a la deportación a Jamaica

Un exitoso actor nacido en el Reino Unido se enfrenta a la deportación a Jamaica, lo que amenaza su carrera cinematográfica y potencialmente destroza a su familia, puede revelar The Independent.

Ace Ruele Aristóteles, que ha aparecido en Eastenders, The Legend of Tarzán y New Blood , solo ha visitado Jamaica dos veces y tiene tres hijos en Gran Bretaña.

El hombre de 33 años nació en Londres de una madre jamaicana, que no tenía la ciudadanía británica en ese momento, y posteriormente se le otorgó un permiso indefinido para quedarse.

El actor dice que luego cayó en la "multitud equivocada" durante su adolescencia y fue condenado por delitos como robo, a los 19 años, y encarcelado durante tres años en 2008. Tras su liberación, pasó cinco meses en un centro de detención de inmigrantes cuando tuvo éxito impugnó la deportación en el último minuto.

Hace cinco años, su estado cambió a un permiso limitado para quedarse, una prerrogativa del gobierno cuando alguien comete un delito, y comenzó su larga batalla para permanecer en el Reino Unido.

En declaraciones a The Independent, el padre de tres dijo: “Siento que me están castigando dos veces por un error que cometí hace años.

“Asumo la responsabilidad de mis acciones pero, al final del día, cumplí mi condena, nunca reincidí y no soy una amenaza para la sociedad”.

Aristóteles luchó contra la decisión de degradar su estatus en un tribunal, y el juez de inmigración falló a su favor, reconociendo su empleo estable y fuertes lazos familiares, que el Ministerio del Interior no cuestionó.

Sin embargo, luego de una apelación del gobierno, otro juez anuló esta decisión y afirmó que a pesar de ser un actor exitoso, tenía un "incentivo financiero" para reincidir y no había demostrado lazos familiares.

“En el momento en que se revocó mi Permiso para permanecer indefinido en 2016, había estado fuera de prisión durante cuatro años y medio, completé mi licencia, trabajé con la comunidad y realmente estaba avanzando con mi vida”, dijo.

Después de la prisión y su exitosa apelación contra la deportación, Aristóteles forjó una prometedora carrera como actor, apareciendo en varias películas y programas de televisión de alto perfil.

El actor también comenzó a dar charlas a jóvenes en alto riesgo de delinquir, colaborando con la Policía Metropolitana y la organización benéfica Hackney CVS en iniciativas de divulgación.

Pero ahora el permiso limitado para permanecer de Aristóteles es temporal y debe renovarse cada 30 meses, con un costo de £2,389 cada vez.

Y en los últimos años recibió una carta del Ministerio del Interior, instándolo a regresar a Jamaica, afirmando que no tiene derecho a estar aquí y amenazándolo con detenerlo.

“¿Por qué debo pagar cada 30 meses por una licencia limitada para permanecer en el país en el que nací y, si no lo hago, enfrentar la expulsión? No inmigré de otro país, no puedo ir a ningún otro lado”, dijo Aristóteles.

Los detalles de su caso surgieron antes de un nuevo programa Panaroma en BBC One el miércoles por la noche, que explora las vidas de los jóvenes nacidos o criados en el Reino Unido que dicen que la política de inmigración del Ministerio del Interior los trata como ciudadanos de segunda clase.

Según los términos de su situación actual, Aristóteles no podría recibir beneficios si alguna vez pasara por momentos difíciles y, aunque no tiene pasaporte jamaiquino ni británico, no puede viajar al extranjero por motivos de trabajo.

“En realidad soy apátrida, no me consideran ni ciudadano del Reino Unido ni de Jamaica”, dijo el actor, que solo ha estado dos veces en Jamaica de vacaciones cuando era niño.

Aunque se considera que Aristóteles es un ciudadano jamaiquino por ascendencia, no tiene la ciudadanía jamaicana, que es un estado aparte.

“Trato de no sentarme y pensar en esta situación porque es mucho por lo que pasar, los sentimientos se agudizarán. Estoy atado a las limitaciones que el Ministerio del Interior ha distribuido y pensar en todo el trabajo que me perdí, que podría haber contribuido a hacer mi nombre más establecido, es perturbador ".

The Independent ha visto propuestas de trabajo para Aristóteles de productores que implican viajar a Canadá, España y, solo esta semana, Italia.

En 2015, mientras luchaba con el gobierno por su derecho a quedarse, el actor escribió una carta al Ministerio del Interior citando preocupaciones de que el racismo institucional dentro de sus filas estaba afectando sus resultados.

Cuando el juez del Tribunal Superior finalmente falló a favor de la degradación de su estatus, el tribunal se opuso a las preocupaciones de Aristóteles sobre el racismo en el Ministerio del Interior, como se cita en su carta anterior.

El tribunal argumentó que esta observación, aunque no se citó en sus propios motivos de apelación, "socavó cualquier sugerencia de que el apelante había llegado a un acuerdo con su delito y estaba tomando medidas para garantizar que no volviera a ocurrir".

El actor actualmente realiza un trabajo remunerado dentro de los confines de Gran Bretaña y actualmente aparece en Eternals , una nueva película de Marvel protagonizada por Angelie Jolie y Richard Madden.

“A pesar de lo que me han dicho, nunca pensé que fuera jamaicano. Siempre pensé que era británico”, dijo.

"Podría haber sido utilizado como un ejemplo de alguien que cambió su vida después de pasar por el sistema de justicia penal; en cambio, el Ministerio del Interior me está acosando".

Mientras tanto, el ministro del Interior anunció que las personas que ganen premios Oscar, Grammy y Nobel serán aceleradas a través del sistema de inmigración del Reino Unido con nuevas reformas.

The Independent se ha acercado al Ministerio del Interior en busca de comentarios.

Los Tribunales y Tribunales Judiciales declinaron hacer comentarios.