Mamá convierte a la niñera de su hija en una estrella viral al grabarla en secreto cantando

Una niñera se volvió viral después de que su empleadora compartiera un video de ella cantando un clásico de Disney.

Nicki Maher, de 43 años, de Somerset, Massachusetts, filmó y publicó un video de Delaney Wilson, de 18 años, en TikTok cantándole a su hija mientras jugaban juntas. Ha acumulado más de 12 millones de visitas y millones de me gusta en su página @nickunplugged.

En el video, Maher le susurra a la cámara: "Esta es nuestra niñera", y luego gira la cámara hacia Wilson cantando Part of Your World de The Little Mermaid, la película animada de Disney de 1989.

Ella escribió en los subtítulos del video: “Estoy tratando de alentarla a que exprese más su voz, pero se desanima por la forma en que se ve en sus videos. Y todo lo que veo es belleza. Mis hijos también. Mostrémosle algo de amor para que pueda cantar más para nosotros".

Se sintió conmovida por compartir el talento de su niñera después de que la adolescente expresó una falta de confianza en sí misma, tanto en su capacidad vocal como en su apariencia.

"Fue entonces cuando ella me dijo: 'simplemente lo pienso demasiado y nunca siento que sueno lo suficientemente bien y no me siento seguro en mi apariencia', y eso me rompió el corazón", dijo Maher a Fox News.

Wilson le contó al medio que había sido víctima de "muchos comentarios negativos" sobre "lo que me gusta hacer, mi voz y mi persona".

Maher le dijo a Fox News que sabía que la niñera era una gran cantante antes de filmarla, ya que una de sus amigas es maestra en la escuela secundaria donde asisten Wilson. Siguiendo este consejo, Maher buscó más sobre ella y encontró su propia cuenta en la plataforma para compartir videos, donde se llama @delaneyreneemusic.

Uno de los videos favoritos fue cuando descubrió la joven que logró ingresar a Berklee College of Music, el lugar al que estaba desesperada por entrar.

Ella le dijo a Fox News, “eso me hizo llorar. Pensé, me encanta este tipo de pequeñas historias. Ella parece tan dulce. Entonces supe que tenía talento. Y entrar en Berklee es increíble en sí mismo".

En el video, se la ve diciendo: "Está bien si no lo hago, está bien", antes de abrir y leer el correo electrónico, y gritar con las buenas noticias que contiene.

Antes de publicar el video, Wilson le dio permiso para que se publicara en Internet, pero le sorprendió la reacción del público, diciendo que era "una locura" y que había abierto muchas puertas y aumentado su confianza.

Maher indicó que el video aprovechó el lado positivo de las redes sociales.

“Me encanta el poder de las redes sociales. Siempre digo que si queremos usarlo para siempre, podemos. Tiene un lado muy bueno. Y están sucediendo muchas cosas maravillosas si elegimos enfocarnos en esas cosas, y esta es una de ellas”, afirmó.

Maher es una usuaria activa de TikTok y comparte videos de su vida desde que perdió su trabajo debido a la pandemia. Los videos de seguimiento incluyen a Wilson cantando otras canciones de las solicitudes de los comentaristas, como Reflection de Mulan.

The Independent se acercó a Maher y Wilson para obtener comentarios.