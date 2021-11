El actor Dean Stockwell murió el domingo (7 de noviembre) a la edad de 85 años.

Era conocido por una letanía de papeles aclamados en el cine y la televisión, incluida la serie de ciencia ficción Quantum Leap y la adaptación de 1984 de David Lynch de Dune.

Un representante de Stockwell le dijo a TMZ que el actor murió pacíficamente mientras dormía por causas naturales.

En el transcurso de sus siete décadas de carrera cinematográfica, Stockwell fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto (por su papel en Married to the Mob de 1988) y ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes (por Long Day’s Journey Into Night de 1962).

Nacido como Robert Dean Stockwell en marzo de 1936, Stockwell comenzó como actor infantil, protagonizando varias películas, incluidas The Green Years y Gentleman’s Agreement, mientras tenía un contrato con el estudio Metro-Goldwyn-Mayer.

Como adulto, sus primeros proyectos incluyeron Compulsion en el escenario de Broadway (adaptado a una película también protagonizada por Stockwell en 1959) y Long Day’s Journey into Night, la adaptación de Sidney Lumet de la famosa obra de Eugene O’Neill.

En la década de 1960, Stockwell se apartó de la industria y se convirtió en parte del movimiento de la subcultura, antes de volver a la actuación habitual en la década de 1970.

Después de otra breve desaparición de Hollywood, los años ochenta trajeron un renovado éxito para Stockwell, ya que apareció en una serie de películas importantes, como To Live and Die in LA de William Friedkin, Blue Velvet de David Lynch y Married to the Mob de Jonathan Demme.

Dean Stockwell was renowned for his seven-decade career across film and TV (Getty Images)

Sin embargo, fue su papel como el almirante Al Calavicci junto a Scott Bacula en Quantum Leap lo que se convirtió quizás en el papel más conocido de Stockwell.

El actor apareció en los 97 episodios del programa, entre 1989 y 1993.

Los papeles posteriores incluyeron apariciones en Air Force One (1997), The Manchurian Candidate (2004) y Battlestar Galactica.

Leer más: Kanye West quiere poner fin a su enemistad con Drake

Los homenajes a Stockwell no tardaron en llegar a las redes sociales.

"RIP Dean Stockwell, un gran actor que nunca conoció una escena en la que no pudiera brillar", escribió un usuario.

"Descanse en paz Dean Stockwell, singular e inolvidable en casi todos los roles que interpretó", escribió otro.

Alguien más escribió: “Creo que Dean Stockwell fue probablemente el primer actor que amé, fue tan bueno en Quantum Leap. Luego te haces mayor y lo ves aparecer por todas partes y te das cuenta de que en realidad era uno de los mejores actores de todos los tiempos. ¡Qué legado!"

A Stockwell le sobreviven su esposa, Joy Stockwell, y sus dos hijos, Austin y Sophie.