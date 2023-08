Steve Martin compartió su sentir sobre el futuro de su carrera después de Only Murders in the Building.

El actor cómico, de 77 años, protagoniza junto a su viejo colaborador Martin Short y la artista pop Selena Gomez la exitosa serie de comedia-drama de misterio.

Las tres estrellas interpretan a un improbable grupo de vecinos que, como aficionados al true crime, inician un pódcast después de que se produce un asesinato en su bloque de apartamentos.

Desde su estreno en 2021, Only Murders ha cosechado devotos seguidores en todo el mundo y está nominada a tres premios en los próximos premios Emmys de 2023.

En una nueva entrevista, Martin habla de cómo una serie de televisión de éxito a estas alturas de su larga carrera no formaba parte del plan.

Martin y Short, de 73 años, habían estado de gira en uno de sus espectáculos conjuntos de comedia en vivo cuando apareció Only Murders, algo que aún disfrutan haciendo juntos.

“Éramos muy felices haciendo solo el espectáculo en vivo”, declaró Martin a The Hollywood Reporter. “Puede que haya un final natural para eso —que alguno se enferme, alguno simplemente se agote—, pero yo no lo haría sin Marty”.

Luego añadió que después de que concluya Only Murders, no iba a perseguir ningún otro papel en pantalla.

“Cuando termine esta serie de televisión, no voy a buscar otras”, explicó Martin. “No voy a buscar otras películas. No quiero hacer cameos. Extrañamente, se acabó”.

La tercera temporada de Only Murders in the Building comenzó a emitirse el martes (8 de agosto); aún no se ha anunciado una cuarta temporada.

El protagonista de Father of the Bride lleva en la industria desde los años sesenta. Tras retirarse de la comedia en los años ochenta, Martin protagonizó varias películas de éxito, como Planes, Trains and Automobiles (1987), LA Story (1991), Bringing Down the House (2003) y las películas de Cheaper by the Dozen (2003-2005).

En Only Murders, Martin se encarga de una gran cantidad de escenas en las que hace uso de sus habilidades para la comedia física. En una escena de la primera temporada, a su personaje lo drogan por accidente y tiene un encontronazo con las puertas de un ascensor. El actor dijo a la publicación que parte de la naturaleza extraña del momento fue idea suya.

“No quería que fuera solo una caminata graciosa”, explicó entre risas. “Así que estuve tumbado en la cama en la noche pensando en ello. Y empecé a imaginarme de cabeza, con las puertas del ascensor cerrándose en mi entrepierna”.

“Me reí yo solo durante unos 20 minutos. Fui al día siguiente y dije: ‘Por favor, déjenme intentar esto’”.

Only Murders in the Building se transmite actualmente en Star+.