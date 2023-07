13 películas terribles de grandes cineastas, de Christopher Nolan a Steven Spielberg

En todas las industrias y ámbitos de la vida, incluso los mejores fallan al apuntar al blanco.

Sin embargo, para los cineastas profesionales, los errores pueden ser costosos. A diferencia de la mayoría de las personas, millones de personas pueden ver sus resbalones: una mala película puede manchar la reputación de alguien durante años o incluso décadas.

A pesar de esto, esta no es solo una lista de malas películas. Es un homenaje a los raros casos en los que los grandes directores simplemente se equivocaron.

Por cada Kelly Reichardt o Paul Thomas Anderson, artistas que han logrado llevar toda su carrera sin perder nunca la calidad, hay muchos otros que no han logrado lo mismo.

Incluso los gigantes del medio se han visto propensos a fallar ocasionalmente.

Desde Steven Spielberg hasta Christopher Nolan, este es un resumen de 13 terribles cintas hechas por grandes cineastas...

Robert Altman -Popeye (1980)

Al diablo con el revisionismo, la versión músical en live-action de Popeye, con Robin Williams como el marinero fanático de las espinacas, sigue siendo mala. Cuando se estrenó, en 1980, fue tan brutalmente criticada que Altman, uno de los mejores directores estadounidenses que ha existido, se alejó drásticamente del centro de atención de Hollywood, para finalmente regresar al mainstream una década después con The Player.

Kathryn Bigelow -The Weight of Water (2002)

Después de éxitos como Point Break y Strange Days, The Weight of Water fue un fracaso abyecto para Kathryn Bigelow. Protagonizada por Elizabeth Hurley y Sean Penn, la cinta era un sinuoso drama ambientado entre dos épocas. Su 35 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes la pone directamente en la categoría “podrida”, pero cualquiera que la haya visto diría que ese 35 por ciento parece generoso.

Frank Capra - Pocketful of Miracles (1961)

En la historia del cine, no ha habido casi nadie tan hábilmente sentimental como Capra. Mientras que muchas de sus películas más queridas (Mr. Smith Goes to Washington; It’s a Wonderful Life; It Happened One Night) se estrenaron en la década de los treinta y los cuarenta, siguió siendo un director prolífico hasta 1961. Sin embargo, para entonces la magia había comenzado a menguar: Pocketful of Miracles es una obra cansada y triste, un estertor de muerte deprimentemente débil de parte de uno de los titanes de Hollywood.

The Ladykillers es frecuentemente llamada el punto más bajo de la carrera de los hermanos Coen (Disney)

Los hermanos Coen -The Ladykillers (2004)

Pocas películas sobresalen tanto en medio de una gran filmografía como The Ladykillers, el imprudente remake de los hermanos Ethan y Joel Coen de la clásica comedia de Ealing. Tom Hanks es, sin duda, agradable en su papel, inusual para él, como un villano risueño del sur, pero la película entera está mal pensada, además de incluir algunas cuestionables políticas raciales, por si fuera poco.

Frances Ford Coppola -Jack (1996)

Las mejores películas de Coppola pueden enfrentarse cara a cara con casi cualquier otra cosa en el cine: The Godfather; Apocalypse Now; The Conversation. Pero al ver sus peores filmes, francamente es difícil creer que fueron hechas por la misma persona. Y en el conjunto del repertorio de Coppola, no hay nada peor que Jack, la sentimentaloide comedia protagonizada por Robin Williams como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto.

David Fincher -Alien 3 (1992)

Es algo inusual que la peor película de Fincher no solo sea su debut, sino un famoso éxito de taquilla que recaudó casi US$160 millones. Después de, no solo la icónica Alien de Ridley Scott, sino de la sorprendentemente buena secuela de James Cameron, Alien 3 fue una decepción en todo sentido: una despiadada desviación de las cintas previas que no podía ocultar las cicatrices de un extremo alboroto detrás de cámaras.

Sigourney Weaver en Alien 3 (Fox)

Alfred Hitchcock -Champagne (1928)

Todas las películas más conocidas de Hitchcock se produjeron muchos años después de que el cineasta comenzara a trabajar en la industria; Champagne es una de sus muchas primeras obras que probablemente solo sus fanáticos más obsesivos han visto. El mismo Hitchcock condenó tiempo después la cinta, que trataba de una joven (Betty Balfour) que busca trabajo luego de que su padre se fuera a la quiebra. “La película no tiene ninguna historia que contar”, comentó el director.

Richard Linklater - Bad News Bears (2005)

Linklater es un cineasta que puede ser admirado por su versatilidad. Ha destacado en todo, desde los dramas de crecimiento (Boyhood) a las animaciones experimentales (A Scanner Darkly) y las comedias oscuras (Bernie). Pero, como cualquier director que toma giros tan drásticos, también ha dado algunos tropiezos, ninguno peor que el remake de 2005 de la comedia sobre béisbol de 1976 The Bad News Bears. Ni siquiera Billy Bob Thornton, quien interpreta una versión descafeinada del borracho de Bad Santa, logra que este filme valga la pena.

David Lynch -Dune (1984)

La revolucionaria mente detrás de Blue Velvet, Mulholland Drive y Twin Peaks tiene una sensibilidad tan especial que se convirtió en su propio adjetivo, pero Dune tiene poco de lynchiana. Décadas antes de que la epopeya de ciencia ficción de Frank Herbert fuera llevada con éxito a la pantalla por Denis Villeneuve, la versión ampulosa y confusa de Lynch se alzó como un hito de las adaptaciones malinterpretadas.

Kyle MacLachlan protagonizó Dune, la muy criticada adaptación de David Lynch de la icónica novela de ciencia ficción (1984 Dino De Laurentiis Corporation)

Christopher Nolan –Tenet (2020)

A ver: hay muchas cosas buenas en Tenet. Las escenas de acción. La excéntrica imitación de Christopher Hitchens que hace Robert Pattinson. La simple ambición mecánica de todo el asunto. Pero el thriller de viajes en el tiempo dirigido por Nolan también es un desastre, que resultó ser demasiado complicado y ridículo como para ganarse el aprecio de los cinéfilos.

Steven Spielberg –1941 (1979)

A pesar de todas sus múltiples cualidades tras la cámara, Spielberg nunca ha encontrado su fuerte en la comedia. Quizás, entonces, no es sorpresa que su peor cinta fuera una lúgubre farsa de enredo, ambientada en la época del bombardeo a Pearl Harbor. Que el fracaso de 1941 no hiciera mella es testimonio del revolucionario poder de taquilla de Jaws cuatro años antes y del prodigioso talento de Spielberg; en manos menos capaces, este hubiera sido un fiasco que un director prometedor se hubiera llevado a la tumba con él.

Las Wachowski -The Matrix Reloaded (2003)

Aunque las primeras dos secuelas de Matrix tienen sus ardientes defensores, no se puede negar que la mayoría de la gente no piensa lo mismo. Suceder a The Matrix, un éxito de taquilla que literalmente cambió la estructura misma de Hollywood, iba a ser en todo caso una tarea difícil. Pero el público simplemente no estaba listo para esta trama seria y nerd, el CGI gomoso y el tono general de autocomplacencia. Reloaded recaudó una buena cantidad de dinero, pero pasó a la historia como una secuela desastrosa.

Keanu Reeves en The Matrix Reloaded (Jasin Boland)

Robert Zemeckis - A Christmas Carol (2009)

El director de Back to the Future ha tenido más que suficientes puntos bajos junto a sus grandes obras a lo largo de su carrera. The Polar Express, de 2004, a menudo es presentada como la cúspide del siniestro “valle inquietante” de la animación por computadora occidental, pero incluso ese filme opaca a su versión del 2009 de A Christmas Carol, de Charles Dickens. Protagonizado por un Jim Carrey digitalizado en el papel de Scrooge, este fue un disparate carente de alegría.