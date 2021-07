Para la mayoría de las personas es un cruel narcotraficante, para organizaciones como la Interpol o el FBI fue uno de los más buscados , pero, para el cantante de banda Roberto Tapia , Joaquín “ El Chapo ” Guzmán Loera es una “chulada de persona”.

En una plática que sostuvo con el también cantante de banda y norteño, Ernesto Barajas, para su canal de YouTube, Tapia se sinceró y habló de la personalidad de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia de México.

“Una persona, en mi experiencia, de las más humildes que he conocido en mi vida” inició en su relato Tapia quien recordó que en la fiesta donde conoció a “El Chapo” también se encontraba otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

“Si tomamos en cuenta el personaje, porque una persona que tiene ese tipo de poder, ese tipo de dinero, pues normalmente te imaginas que son personas arrogantes o que no los puedes ni saludar cuando no los conoces, pero es todo lo contrario”, sostuvo el intérprete de 40 años quien aseguró que “El Chapo” es una de las personas “más educadas que he conocido”.

El nacido en San Diego, California, reconoció que es gracias a la música que ha sostenido encuentros con los líderes de los cárteles más importantes de México y reveló que su corrido, “ El niño de la Tuna ”, es uno de los favoritos del propio Guzmán Loera.

“Cuando yo lo conocí, me dijo ‘oiga Roberto, compa, ¿quién le pasó la información de ese corrido?’”, relató Tapia quien reconoció que los datos para componer la canción se los proporcionó Iván Archivaldo, hijo del narco.

El cantante señaló que el mítico “Chapo” elogió su composición, argumentando que “es el corrido que más me gusta que me han hecho a mí”.

“Es que ese corrido me recuerda a todo lo que yo viví. Habla de mis hijos, mi hijo que ya no está [Edgar], habla de cuando yo vendía naranjas, de cuando estaba bien jodido. Tenía la ilusión de ser alguien en la vida y todo eso me trae los recuerdos y por eso me gusta mucho”, se habría sincerado “El Chapo” con Tapia de acuerdo al testimonio del cantante.

Tapia inició su carrera artística en 1993 tras ganar el tercer lugar del concurso Sinaloa Records que era conducido por Thalía y Vicente Fernández y se ha posicionado como uno de los cantantes de corridos favoritos de la audiencia.

El intérprete, quien reconoció que en un principio le daba miedo asistir a las reuniones de las bandas criminales, manifestó que además de tocar en fiestas de los líderes del Cártel de Sinaloa, también ha amenizado celebraciones de otros grupos delictivos.

“Me ha tocado cantarles a todos los carteles y pues es la chamba de uno. Si ellos traen pleito con uno, con otro, con el gobierno ese es [su] pedo. A mí no me metan en esas cosas”, apuntó y agregó. “Yo no les dije que fueran mafiosos”.