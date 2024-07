13 celebridades que cosecharon grandes fortunas y lo perdieron todo

La gente suele dar por sentado que las celebridades, con sus lujosos estilos de vida y múltiples propiedades, gozan de estabilidad económica. Y si bien ese suele ser el caso, también es cierto que cuanto más dinero se tiene, mayores son los problemas y las dificultades a las que uno se enfrenta.

¿Pero de qué tipo de inconvenientes estamos hablando? Principalmente, se trata de gastos médicos imprevistos, honorarios legales o la incapacidad de cambiar el estilo de vida en las épocas de escasez. De hecho, estos suelen ser los principales factores que llevan a que una figura importante se declare en bancarrota, aunque cabe aclarar que el hecho de hacerlo no implica quedar en la ruina.

Es más, según se indica en el sitio web de Experian, la bancarrota se utiliza a menudo como protección legal contra la insolvencia económica total para proporcionar “alivio financiero mediante un plan de pago de la deuda reestructurada o una liquidación de ciertos activos a fin de pagar una parte de una deuda”.

Ahora bien, más allá de los tecnicismos, ¿cuáles son las celebridades que alguna vez supieron cosechar grandes fortunas y lo perdieron todo? Aquí te contamos.

1. Michael Jackson

open image in gallery Michael Jackson tenía una deuda de más de USD 500 millones cuando falleció ( Reuters )

En 2004, años antes del fallecimiento de Michael Jackson a los 50 años, sus asesores financieros habían declarado que estaba prácticamente arruinado y que no podría devolver un préstamo de USD 70 millones al Banco de América.

Sin embargo, a pesar de su precaria situación económica, se dice que Jackson mantuvo su lujoso estilo de vida como si nada pasara y siguió gastando unos USD 2 millones por mes en autos y otros artículos de primera categoría.

Al momento de su muerte en 2009, el cantante de 'Thriller' debía más de USD 500 millones a varios acreedores, según revelaron los documentos judiciales.

2. Sharon Stone

open image in gallery Sharon Stone aseguró haberse quedado sin “nada de dinero” después de tener un derrame cerebral en 2001 ( AFP mediante Getty Images )

Tras sufrir un grave derrame cerebral en 2001, Sharon Stone reveló recientemente que, durante sus años de recuperación, “la gente se aprovechó de [ella]”.

“Tenía USD 18 millones ahorrados gracias a todos mis éxitos, pero cuando volví a consultar mi cuenta en el banco, no quedaba nada. Mi nevera, mi teléfono... todo estaba a nombre de otras personas. No tenía nada de dinero”, declaró la estrella de Bajos instintos a The Hollywood Reporter.

Tras haber sido una de las mayores estrellas de los años 80 y 90, Stone sostuvo que la industria la había olvidado después de su retiro temporal. Sin embargo, en lugar de guardar cualquier tipo de rencor, la actriz comentó: “Ahora vivo para ser feliz. Vivo con un propósito”.

3. Drake Bell

open image in gallery Drake Bell se declaró en bancarrota tras acumular una deuda de USD 581.000 ( Getty Images )

A pesar de haber sido una de las mayores estrellas infantiles de Nickelodeon, Drake Bell acabó declarándose en bancarrota en 2014. En los documentos judiciales presentados, el exprotagonista de Drake & Josh afirmó que tenía una deuda de USD 581.000.

Tras declararse en quiebra, Bell perdió su casa de Los Ángeles, valuada en USD 2 millones al momento del embargo y, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso la revista People, la puso en venta por un valor de USD 1,5 millones. En cuanto a sus gastos personales, el actor dijo que ganaba USD 2.820 al mes, pero que sus gastos ascendían a un total de USD 18.771. También se informó que tenía una deuda impositiva.

4. Mike Tyson

open image in gallery Mike Tyson ganó al menos USD 400 millones antes de declararse en quiebra ( Getty Images )

En 2003, The New York Times informó que la superestrella de los pesos pesados Mike Tyson se había declarado oficialmente en bancarrota tras pasar varios años con dificultades económicas.

A pesar de haber ganado unos USD 400 millones a lo largo de 20 años, los documentos judiciales revelaron que tenía gastos mensuales por USD 400.000 para mantener su estilo de vida. Además, desde 1995 hasta 1997, gastó unos USD 9 millones en honorarios legales, por lo que al momento de declarase en quiebra acumulaba una deuda de USD 27 millones.

Al respecto, el boxeador comentó lo siguiente en una declaración jurada: “He tenido dificultades económicas desde 1998, cuando cargaba con una deuda sustancial con Showtime, las autoridades tributarias y las partes en litigio. Desde entonces, aunque mis ingresos por las peleas, varias ventas de activos y las recuperaciones de litigios me han permitido cubrir gran parte de mi deuda, sigo sin poder pagar mis facturas”.

Por otra parte, durante su participación en la Conferencia SALT de 2017, Tyson confesó: “No pensé que llegaría a los 30”.

5. Aaron Carter

open image in gallery Aaron Carter afirmó que sus padres habían gestionado mal sus finanzas cuando era niño ( Frazer Harrison/Getty Images )

Antes de cumplir los 18 años, Aaron Carter ya había generado USD 200 millones gracias a su carrera musical y a varios trabajos como actor en televisión y Broadway.

Sin embargo, tiempo después afirmó que sus padres habían gestionado mal sus finanzas y que solo tenía USD 2 millones en su cuenta bancaria. Además, tenía una deuda impositiva de USD 4 millones. En 2013, se declaró en quiebra con la esperanza de hacer borrón y cuenta nueva.

Al momento de su trágico fallecimiento en 2022, Carter (34) no contaba con ningún testamento, por lo que se presume que su hijo Prince heredó la totalidad de su patrimonio, cuyo valor ascendía a USD 400.000 dólares.

6. Cyndi Lauper

open image in gallery Cyndi Lauper trabajó en restaurantes y comercios para ganar dinero antes de convertirse en una cantante exitosa ( Getty Images )

Cyndi Lauper es una de las grandes triunfadoras del mundo del espectáculo. En los años anteriores a su irrupción en la escena musical como solista, la intérprete de 'True Colors' formó parte de una banda llamada Blue Angel.

Su primer álbum fue un fracaso y Lauper se declaró en bancarrota en 1981, por lo que debió dedicarse a trabajar en restaurantes y comercios para mantenerse mientras seguía haciendo música.

Sin embargo, todo cambió con su álbum de 1983, She’s So Unusual, que incluía clásicos como 'Time After Time', 'Girls Just Want to Have Fun' y 'All Through the Night'.

7. Kim Basinger

open image in gallery Kim Basinger tuvo que enfrentar una demanda millonaria tras retirarse de la película 'Mi obsesión por Helena' ( Getty Images )

En 1993, Kim Basinger tuvo problemas económicos y de reputación cuando decidió no participar en el thriller romántico Mi obsesión por Helena. Tiempo después, Sherilyn Fenn fue seleccionada para interpretar el papel principal.

La productora Main Line Pictures afirmó que había perdido casi USD 6,4 millones por las ventas potenciales de entradas debido a la salida de Basinger a último momento y la demandó por incumplimiento de contrato. En consecuencia, la actriz tuvo que pagar USD 7,4 millones a modo de resarcimiento.

Basinger se declaró en bancarrota, ya que, según su abogado, “simplemente no tenía los activos para satisfacer [ese] tipo de indemnización excesiva”. El caso se prolongó durante cuatro años antes de que la actriz y la productora llegaran a un acuerdo.

8. Kelly Rutherford

open image in gallery Kelly Rutherford gastó todo su dinero en una costosa batalla legal por la tenencia de sus hijos ( Getty Images )

Hace 15 años, Kelly Rutherford, la actriz de Gossip Girl, se vio envuelta en una tormentosa batalla legal con su exmarido, el empresario alemán Daniel Giersch, para obtener la tenencia de sus dos hijos, Hermes y Helena, y en 2013, se declaró en bancarrota tras gastar casi USD 2 millones en honorarios legales.

Años más tarde, mientras reflexionaba sobre ese difícil período de su vida, la actriz comentó lo siguiente en la revista People: “A veces solo necesitamos dar un paso atrás, estar con nuestros hijos, sanar y tomarnos un tiempo para nosotros mismos”.

9. Dionne Warwick

open image in gallery Dionne Warwick llegó a acumular una deuda millonaria con el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. antes de que se sobreseyera el caso ( Press )

La legendaria vocalista estadounidense Dionne Warwick cuyos éxitos incluyen 'Walk on By' y 'Alfie', se declaró en bancarrota en 2013 tras alegar una deuda impositiva que se remontaba a 1991 y que equivalía a más de USD 10 millones.

“Debido a varios años consecutivos (desde finales de los 80 hasta mediados de los 90) de negligencia y de una mala gestión financiera, Dionne Warwick se ha dado cuenta de la necesidad de declararse en bancarrota”, dijo en ese entonces su publicista, Kevin Sasaki, a través de un comunicado.

Según los documentos judiciales, Warwick, quien también supo ser la prima de Whitney Houston, tenía ingresos mensuales de USD 20.950 y gastos mensuales que ascendían a USD 20.940. Sasaki sostuvo que la cantante ya había abonado los impuestos que adeudaba y que, en ese momento, solo necesitaba cubrir los intereses y las multas que se habían acumulado. El caso fue sobreseído en 2019.

10. Francis Ford Coppola

open image in gallery Francis Ford Coppola se ha declarado en bancarrota al menos tres veces ( 2024 Invision )

Entre 1983 y 1992, el galardonado cineasta Francis Ford Coppola ya se había declarado en quiebra tres veces, y según su portavoz de ese momento, sus problemas económicos se debieron, principalmente, al fracaso del drama musical One From the Heart de 1981. En los documentos judiciales, Coppola había indicado que su patrimonio incluía USD 98 millones en pasivos y USD 53 millones en activos.

Desde entonces ha logrado mantenerse al margen de este tipo de problemas, aunque a principios de este año apostó USD 120 millones para financiar su más reciente película, Megalopolis, la cual no ha recibido buenas críticas hasta el momento.

11. 50 Cent

open image in gallery Unas malas inversiones hicieron que los problemas financieros de 50 Cent llegaran a su punto álgido ( Getty Images )

El rapero estadounidense 50 Cent saltó a la fama con su primer álbum, Get Rich or Die Tryin, y gracias a su éxito arrollador, pudo comprar una mansión de USD 1 millón que en algún momento perteneció a Mike Tyson.

Pero eso no fue todo. A lo largo de los años, el intérprete de 'In Da Club' y 'Candy Shop' logró generar un total de USD 30 millones en ventas con el lanzamiento de varios álbumes. Sin embargo, tras algunas malas decisiones, los problemas financieros de 50 Cent llegaron a un punto crítico, y se declaró en bancarrota en 2015, lo cual le permitió evitar un colapso financiero total.

Respecto a su decisión, el cantante explicó lo siguiente en 2020: “Los empresarios lo harían en un santiamén antes de perder dinero porque significa que tienen la capacidad de estar seguros y volver a invertir”. El hecho le permitió empezar de cero y, al día de hoy, mantiene un patrimonio neto estimado en USD 40 millones.

12. David Crosby

open image in gallery David Crosby se vio envuelto en una serie de problemas legales que, sin lugar a dudas, no ayudaron a la venta de sus discos ( Getty Images para The Recording A )

Durante sus primeros años en la industria musical, el difunto David Crosby tuvo dificultades al lanzarse como solista y, en 1985, se vio obligado a declararse en quiebra.

No fue hasta los años 70 y 80 que el cantante y guitarrista comenzó a disfrutar de una carrera lucrativa, cuando se convirtió en el miembro fundador de Byrd y, más tarde, en parte del supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young.

No obstante, en los últimos años de su vida, volvió a tener dificultades económicas debido a la imposibilidad de presentarse en vivo por las secuelas del covid-19. “Intenté estar agradecido por poder seguir tocando en vivo, pagar el alquiler y cuidar de mi familia, pero llegó el covid-19 y tuve que dejar de hacerlo. Eso fue todo. Ahora estoy en la ruina. No quiero perder mi casa”, comentó durante una entrevista en 2021 con el medio Guitar World.

13. Toni Braxton

open image in gallery Toni Braxton sostuvo que solo recibió USD 1.972 por su primer contrato discográfico ( Getty Images para DCP )

Tras firmar su primer contrato y pagarle a la discográfica una serie de gastos, la cantante de R&B Toni Braxton solo recibió USD 1.972.

“Lo que pasa es que te dan adelantos para el próximo disco y, luego, para el siguiente. Entonces, en cierto modo, siempre estás endeudada”, explicó la cantante en 2015. Se declaró en bancarrota en 1998.

Diez años después, la artista de 'Un-Break My Heart' sufrió una serie de problemas de salud, entre ellos una angina microvascular y un tumor mamario benigno, que la obligaron a cancelar una serie de conciertos en Las Vegas.

Braxton pasó varios meses intentando trabajar con los acreedores para conseguir planes de pago que le permitieran saldar sus deudas, pero finalmente, con la ejecución hipotecaria de su casa de Duluth (Georgia), valuada en USD 2,6 millones, decidió que la mejor opción para su familia era declararse en bancarrota por segunda vez en 2010.