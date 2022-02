Catherine Cohen: “¿Qué me depara el futuro ahora que soy una bruja miserable?”

Hay algo apasionante en la forma de hablar de Catherine Cohen. En primer lugar, está su voz: ese acento lento del viejo Hollywood que combina perfectamente con su mezcla de stand-up y cabaret. Y luego está el contenido: palabras y frases compuestas al azar; acentos adoptados y luego abandonados. Es una “absoluta tontería”, dice, pero absolutamente contagiosa. En Instagram, hay toda una comunidad obsesionada (en la jerga de Cohen, eso sería “obsorzada”/”obsoosada”/”obsessiana”) con los extraños comentarios hechos por ella y el escritor de Hacks, Pat Regan, en su podcast Seek Treatment. ¿Los fanáticos imitan a menudo su estilo de hablar cuando la conocen? “Sí, todo el tiempo. Sin parar. Pero me encanta. Dicen: ‘¡Oye, girlina!’”. Eso tiene que hacerla sentir bastante icónica, sugiero. “Oh, paraaaa”, ronronea.

En 2020, Cohen trajo esa combinación única de rara y sexy al Bush Hall de Londres cuando sus padres la llamaron para contarle una noticia trascendental: Tom Hanks tenía covid-19. “Él empezó todo”, me dice. “Hizo que Estados Unidos creyera que el coronavirus era real”. El viaje estaba destinado a ser la vuelta de la victoria de Cohen en el Reino Unido después de ganar el premio al Mejor Actor Revelación en los Premios de la Comedia de Edimburgo. “Mis agentes, mi manager, mi mamá y mi papá decían ‘Tom Hanks tiene covid, tienes que subirte a un avión’”. Eran las 2 de la mañana. “No dormí. Me fui al aeropuerto”.

Dos años después de esa dramática salida, Cohen está de regreso en suelo británico para una serie de espectáculos que se están llevando a cabo en el Teatro Soho y una presentación única de su premiado espectáculo The Twist...? She’s Gorgeous en el Clapham Grand. El espectáculo es una mezcla embriagadora de stand-up, canciones originales y lecturas de poesía, con la personalidad escénica de Cohen mejor descrita como una estrella de vodevil con una rabia millennial. “Me encanta el sexo porque es famoso por no tener consecuencias”, le dice a la audiencia, completamente inexpresiva.

El día antes de que hablemos por Zoom, Cohen acostada en el sofá de su apartamento de Nueva York, se anunció que The Twist... llegaría a Netflix el próximo mes. Al día siguiente, se informó que se unió al elenco de la comedia romántica At Midnight de Paramount+. Grandes cosas, al parecer, llegan para Cohen. A lo largo de los años, ha tenido papeles como invitada en programas como Search Party y What We Do in the Shadows. Pero The Twist... es un show sobre ella. La canción más famosa, que interpretó en Seth Meyers en 2019, se llama literalmente “Look At Me”. Este es su momento. Estoy acostumbrada a escuchar la rica y sensual voz de Cohen en sus canciones y stand-up, pero me sorprende lo fuerte que se puede sentir ese encanto glamoroso en Zoom (incluso a las 9:30 a. m., hora de ella). Claramente no debería sorprenderme. A lo largo de nuestra charla, Cohen hace voces, inventa palabras y se ríe de sus propios chistes. Si fueras tan gracioso como ella, también te reirías.

El especial se filmó en septiembre frente a una audiencia sin cubrebocas y sin covid-19 y se sintió, me atrevo a decirlo, casi normal. Pero Cohen no iba a arriesgarse. “Estaba tan paranoica que me puse en cuarentena en mi departamento durante un mes antes de filmar”, explica. “Era como un monje. Pensaba: ‘Nada se interpondrá entre mí y esta grabación’”. Cohen agita un reloj inteligente incrustado con piedras ante la cámara. “Compré este Apple Watch jajaja, esta es una banda de diamantes de Amazon.com, y caminaba como 10 millas por día tratando de no volverme loca”.

Cohen ha esperado mucho tiempo. Primero escribió The Twist... en 2016, pero pasarían otros tres años antes de que irrumpiera en su premiado debut en Fringe. Actuar todos los días durante un mes fue “absolutamente psicótico”, pero también lo mejor que ha hecho en su vida. “[El Reino Unido] valora las presentaciones en vivo con mucha pasión e intensidad”, comenta con genuina reverencia. “Es una labor tan emocionante, noble e inspiradora. Siento que aquí [en los EE. UU.], la gente está haciendo sets más cortos o haciendo videos en un intento de llegar a la siguiente fase, mientras que el Reino Unido valora el show por lo que es”.

Cohen todavía estaba en lo más alto del éxito de The Twist… cuando llegó el covid-19, dejando la escena de la comedia tambaleándose. Entre la depresión pandémica y ver “cada episodio” de Love Island UK, su “cerebro y personalidad” estaban “rotos”: al escribir el nuevo programa, se inspiró en su salud mental y visión del mundo “cambiantes”, y en el hecho de cumplir 30 años. “The Twist...? She's Gorgeous tenía mucho [sobre] mis veinte años y ahora pienso: ‘Ooh, ¿cuál es el futuro ahora que soy una vieja y miserable bruja?’”.

Hubo otros esfuerzos creativos para Cohen en “la pandemia mundialmenteb famosa”, a saber, la colección de poesía God I Feel Modern Tonight: Poems from a Gal About Town y Seek Treatment , el podcast que copresenta con el escritor de Hacks, Pat Regan. Como implica el eslogan del programa (”Un podcast sobre chicos, sexo, c*ger, citas y amor”), Cohen y Regan no tienen ningún problema en compartir demasiada información en el programa, ya sea al discutir sobre la imagen corporal, la salud mental o las Real Housewives. “Cuando tenía citas, revelaba todo en las primeras etapas”, admite. “Afortunadamente, mi novio [el actor Brian Muller] es un buen tipo, pero estoy seguro de que escuchó algunas cosas en el podcast y dijo: ‘¿Por qué dijiste eso sobre nuestra vida sexual?’”. Ahora, dice, es “muy solidario y tolerante”. “¿No es así?”, grita de repente, y se escucha un murmullo de Muller apenas audible desde la otra habitación. “¡Se está riendo, se está riendo!”.

Después de las “vibras de realidad alternativa” de la pandemia, Cohen está emocionada por el futuro de la comedia; después de todo, dice, “la gente es increíble, aunque a veces son muy molestas”. “Realmente tengo una enfermedad ahora en la que… ni siquiera puedo imaginar cómo serán los próximos meses o lo que haré ni nada, lo que tal vez sea una bendición”, agrega. Después de tanto pesimismo, esa positividad es admirable.

Ella me cuenta sobre la noche en que ganó en Edimburgo, sentada en el auto en camino a la ceremonia e insistiendo, para horror de su productor británico, que ella era una candidata para el premio. “Yo decía: ‘Voy a ganar’ y él decía: ‘Deja de decir eso. Para’. Yo decía: ‘No, voy a ganar. Me lo merezco’”, cuenta entre risas. ¿Quizás fue la respuesta decididamente poco británica lo que la distinguió? “Es la forma estadounidense de abordarlo, pero hay que tener confianza”, coincide Cohen. “Si no crees en ti mismo, ¿quién más va a hacerlo? ¡Por favor!”.

Catherine Cohen actuará en el Soho Theatre del 21 al 26 de febrero a las 21:00 horas y en el Clapham Grand el 2 de marzo a las 21:00 horas. The Twist...? She's Gorgeous llega a Netflix el 15 de marzo