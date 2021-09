Caitlyn Jenner ha revelado que su identidad de género no fue una "gran parte" de la decisión de ella y Kris Jenner de divorciarse después de 23 años de matrimonio.

La ex estrella de Keeping Up With The Kardashians habló sobre su viaje de identidad de género y la eventual separación de la pareja durante una aparición en el podcast de Rob Lowe, Literally! With Rob Lowe.

Según la ex deportista olímpica, que se declaró públicamente transgénero en 2015, dos años después de que la pareja anunciara su separación, ella le había dicho a Kris sobre la lucha con su género, pero había expresado su compromiso con su familia.

“Quiero decir, le conté a Kris mis problemas, pero nunca pensé que en algún momento, 25 años después, haría la transición”, dijo Caitlyn. “No era una posibilidad. Yo estaba en esto, iba a estar comprometido con la familia, pero estos son mis problemas, esto es lo que trato. Ella estaba bien. Y así seguimos con la vida".

Durante su matrimonio, Caitlyn dijo que los 10 hijos de la pareja eran una distracción, “que mis hijos odian cuando digo eso, pero no eran ellos ”una distracción", sino más bien una distracción de mí mismo".

"Y fueron maravillosos", dijo, y explicó que lo que fueron "grandes años".

Antes de casarse con Kris, Caitlyn tuvo cuatro hijos: Brandon Jenner, Brody Jenner, Cassandra Marino y Burt Jenner, de matrimonios anteriores. Kris por su parte también tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloe y Rob, de su matrimonio anterior con Robert Kardashian.

Juntos, la pareja tuvo a hijas Kendall Jenner y Kylie Jenner.

La pareja finalmente tomó "direcciones separadas" después de 23 años, y Jenner le dijo a Lowe: "Mi identidad, no fue una gran parte de nuestra separación".

“Había muchos otros problemas más importantes por ahí”, dijo. “Lo único, creo, debido a mi frustración conmigo mismo, podría haber sido un poco más bajo con ella cerca del final. Pero estaban sucediendo muchas cosas".

Según Caitlyn, una vez que ella y Kris se separaron, "no tuvieron ningún problema, todo estaba tranquilo".

“'Sabes que no está funcionando, yo sé que no está funcionando, tienes esta casa, iré a buscar otro lugar'. E incluso encontró el lugar ”, recordó la mujer de 70 años. “Ella decoró el lugar. Hizo de todo en Malibú. Ella dijo: 'Quiero que te sientas cómodo'. Y eso fue todo."

Kris ha dicho anteriormente que no sabía el alcance de las luchas de género de Caitlyn durante su matrimonio, y explicó durante un episodio de Keeping Up With The Kardashians que ella "no tenía toda la verdad de lo que estaba pasando" en la vida de Caitlyn y que Los hijos de la pareja mantuvieron en secreto ciertas revelaciones.

“Hubo cosas que sucedieron que no me dijeron, porque les dijeron que no lo hicieran”, dijo Kris. “No estoy resentida por eso. Me pone muy triste. Porque soy una mamá protectora. Haría cualquier cosa por mis hijos. Y si hubiera sabido algunas de las cosas que estaban experimentando... simplemente me rompió el corazón escuchar algunas de esas cosas".

Durante la entrevista, la medallista de oro olímpica también reflexionó sobre cómo fue crecer sabiendo que no se sentía cómoda con su identidad como hombre.

“Nunca me sentí cómoda con mi identidad, incluso cuando era muy pequeña”, dijo. “Estaba fascinada por la ropa de mi hermana, nunca me sentía cómoda con mis propios zapatos, fascinada con todo ese tipo de cosas”, recordó. Pero mantienes la boca cerrada, ¿sabes? Estoy hablando de los años 50 y 60.

“[Transgénero] ni siquiera era una palabra en ese entonces. Así que encontré formas de distraerme de esos sentimientos ".