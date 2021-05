The Pursuit of Love: todo lo que sabemos de esta adaptación

Desde los primeros momentos de The Pursuit of Love (BBC One), está claro que Bridgerton proyectará una larga sombra sobre este período, bonkbuster. El juego navideño de Netflix compensó su falta de sutileza con un entusiasmo desbordante. Por la ventana salió cualquier fidelidad a la historia o al matiz; Llegaron disfraces tan brillantes como envoltorios de dulces, decorados lujosos, un tono cómplice y montones de folladas muy del siglo XXI. Era como si el algoritmo hubiera echado un vistazo a todos los ejemplos anteriores del género y hubiera seleccionado lo que al público pretendía gustarle de lo que realmente le gustaba. Las figuras de espectadores eran monstruosas.

En lugar de un período relajado de “Regencia”, The Pursuit of Love , adaptado de la novela revolucionaria de Nancy Mitford, se desarrolla principalmente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Es el crepúsculo de esa visión wodehousiana de arriba y abajo de la Inglaterra eduardiana, en la que todos pasan todo el tiempo en grandes casas quejándose de lo espantoso que es todo. Nuestra narradora, Fanny Logan (Emily Beecham), es una joven estudiosa pero no irremediablemente nerd, que fue tomada bajo el ala de su tío Matthew Radlett ( Dominic West ) cuando su madre, "The Bolter", la abandonó cuando era una bebé por una vida de romance en serie. La mejor amiga de Fanny es su prima Linda Radlett (Lily James), la vivaz segunda hija de Matthew, cuya cabeza está llena de nada más que fantasías románticas. Encerrados en la gran casa de los Radlett, los primos adolescentes comparten baños, camas y sueños de escapar. Específicamente, con chicos. Las posibilidades finalmente llegan en la forma de Lord Merlin ( Andrew Scott ) y las Bright Young Things con las que pasa el rato. La mirada de Linda es captada por Tony Kroesig (Freddie Fox), un joven Bullingdon de reparto central que obviamente es una mala noticia, que se convertirá en el primero de una serie de relaciones infelices.

A pesar de las diferencias superficiales, con su franca sexualidad contemporánea, su brusca comedia y su elaborada ambientación, The Pursuit of Love se siente como una obra posterior a Bridgerton. La llegada de Lord Merlin, con trajes carnavalescos y una rutina de baile ambientada en T-Rex, es un buen ejemplo. Libre para hacer pucheros, pavonearse y quejarse como una adolescente, James se relaja más en su papel que en su última salida, como arqueóloga enamorada en The Dig. Fox tiene una pelota en un papel para el que nació. Continuando con su tradición reciente de interpretar solo a bastardos gigantes, West rompe látigos, "caza" a sus propios hijos a caballo y se queja de "el cazador", a ocho de los cuales, nos gusta recordarnos, mató a golpes con una herramienta de atrincheramiento en 1915.

El desafío de adaptar Nancy Mitford es retener el ácido deseado sin caer en la falta de encanto. Es un delicado equilibrio. El guión, de Emily Mortimer, quien también dirige y protagoniza The Bolter, teje la novela original junto con otro material de Mitford. En un momento del primer episodio, Linda le confía a Fanny que se masturba cada vez que piensa en Lady Jane Grey. Es una línea de Mitford, pero robada de una carta a Evelyn Waugh en lugar del texto original. En 2021, podemos soportar a la Nancy completamente privada, en lugar de lo que era aceptable para el público lector en 1945. De todos modos, a veces la adaptación no parece saber cómo comprometerse completamente con toda la crueldad. El gran don de Mitford era ser un asesino en igualdad de oportunidades. U o Non-U, pocos de sus sujetos salen ilesos. En la televisión, sin embargo, ayuda tener a alguien a quien apoyar. Quizás por esa razón, esta adaptación, a pesar de toda su competencia técnica, frases ingeniosas y actuaciones seguras, a veces se siente un poco fría. La admiración llega más fácilmente que el amor.