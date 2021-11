Britney Spears regresa a la corte el viernes 12 de noviembre cuando un juez decidirá si su controvertida tutela debe llegar a su fin.

El 6 de septiembre, el padre de Britney Spears presentó una petición judicial para renunciar como tutor del patrimonio de la estrella del pop.

En la presentación, el equipo legal de Jamie Spears estipuló: "Los eventos recientes relacionados con esta tutela han puesto en duda si las circunstancias cambiaron hasta tal punto que es posible que ya no existan motivos para el establecimiento de una tutela".

La presentación observó que la creadora de éxitos como ‘Oops I Did It Again’ buscaba "vivir su vida como ella eligiera sin las limitaciones de un tutor o un procedimiento judicial", incluso para tomar sus propias decisiones financieras, personales y médicas.

Al reiterar que solo quiere lo mejor para su hija, Jamie expresó que si la creadora del éxito ‘Gimme More’ cree que "puede manejar su propia vida", debería tener la oportunidad.

El abogado de la ganadora del Grammy, Mathew Rosengart, estipuló en un comunicado a The Independent que esto fue una "victoria legal masiva para Britney Spears" y una "reivindicación".

Esta presentación judicial es el desarrollo más reciente en la larga y amarga batalla legal de la cantante para que su padre sea destituido como tutor de sus finanzas y patrimonio.

La cantante de ‘Toxic’ ha estado bajo tutela legal desde 2008, en la que su padre y otros tutores legales controlaban sus finanzas y su vida personal durante los últimos trece años.

Sin embargo, Spears mostró resistencia a la situación en los últimos años, y sus abogados afirmaron que quiere que cambie la tutela y que su padre sea destituido.

El 23 de junio, Britney entregó una declaración poderosa y emotiva al tribunal, en la que hablaba por primera vez de su experiencia bajo la situación y pedía que los involucrados fueran "encarcelados".

Aquí hay una línea de tiempo de la tutela de Britney hasta ahora...

Enero de 2007

En medio de su divorcio de Kevin Federline, Britney pasa un día en rehabilitación en Antigua. Al día siguiente, se afeita la cabeza de forma infame en un salón y se interna en un centro de tratamiento en las próximas semanas.

Octubre de 2007

Después de haberse separado de su ex marido Kevin Federline el año anterior, pierde la custodia de sus dos hijos a favor de él. Las razones del fallo judicial no se hacen públicas, pero Federline afirma que Britney se ha comportado de manera errática y abusó de sustancias.

Enero de 2008

Britney es internada contra su voluntad en un hospital psiquiátrico por segunda vez. Su padre, Jamie Spears, y el abogado Andrew Wallet reciben la tutela temporal el mes siguiente.

Britney sobre el escenario en 2008 (Getty Images)

Octubre de 2008

La tutela de Britney se extiende de forma indefinida, y un juez cita la complejidad de su situación financiera y dice que es "susceptible a una influencia indebida".

Noviembre de 2008

MTV estrena el documental Britney: For the Record, en el que la cantante compara sus circunstancias con una sentencia de cárcel sin fin.

Septiembre de 2016

Lanzó tres álbumes: Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013), Glory (2016), con poca atención pública sobre su tutela. Sin embargo, surgen informes de que mientras filmaba The Jonathan Ross Show, se presume que la artista le comentó al presentador sobre la tutela: "He estado bajo esta tutela durante tres años y sentí que se tomaron muchas decisiones por mí". Sin embargo, los comentarios que se rumoran no se transmitieron en el programa.

Enero de 2019

La cantante debe comenzar una nueva residencia en Las Vegas a raíz de otra, pero en cambio anuncia una "pausa laboral indefinida", y cita la salud de su padre después de que "casi muere" en el hospital.

“Es importante poner siempre a tu familia en primer lugar… y esa es la decisión que tuve que tomar”, escribe. “Tuve que tomar la difícil decisión de poner toda mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos puedan entender".

Marzo de 2019

Andrew Wallet renuncia de forma voluntaria como co-tutor de Britney, lo que a Spears padre como único tutor. Más de un año después, solicita ser reintegrado, pero los abogados de la cantante afirman que es "bastante inadecuado" para el papel. Jamie al final retira la petición de restablecimiento de Wallet.

Mayo de 2019

Según los informes, comparece ante el tribunal de sucesiones para pedirle al juez que alivie las restricciones impuestas por la tutela y le dé más libertad.

Agosto de 2019

A los hijos adolescentes de Britney se les concede una orden de restricción contra Jamie después de que se presuma que está involucrado en un "altercado físico" con uno de ellos.

Septiembre de 2019

Jamie es reemplazado como tutor de su hija por el tutor profesional Jodi Montgomery, al tiempo que cita razones de salud para su remoción temporal del manejo de su vida personal. Él todavía supervisa sus finanzas.

En una presentación en 2018 (Getty Images)

Julio de 2020

El hermano de Britney, Bryan, afirma en un podcast que su hermana ha querido que la tutela finalice durante "bastante tiempo" , y agrega: "Ella siempre ha querido salir de ella".

Agosto de 2020

Jamie llama al movimiento #FreeBritney una "teoría de la conspiración" y una "broma".

Más tarde ese mes, los documentos legales muestran que Britney trata sacar a su padre de su tutela, y dice que ella se "opone firmemente" a que él regrese al control de sus asuntos personales.

Septiembre de 2020

Los abogados de la cantante presentan una objeción a que el caso de tutela se cierre al público, afirman que: "El mundo está mirando".

Noviembre de 2020

La jueza Brenda Penny no destituye a Jamie como su tutor, pero nombra a Bessemer Trust como co-tutor.

Febrero 2021

Se lanza el documental Framing Britney Spears del New York Times, que provocó una conversación pública sobre el trato que los tabloides dieron a Spears y otras celebridades en la década de 2000 y reavivó el interés en la campaña de fans #FreeBritney.

El novio de Spears, Sam Asghari, publica en Instagram que Jamie es un "completo idiota" que trató de controlar su relación.

La cantante y su novio Sam Asghari (Getty Images)

Marzo 2021

Los abogados de Britney le piden de manera formal a Jamie que renuncie a su función de tutor. Su declaración también afirma que Britney "se reserva el derecho a solicitar la terminación de esta tutela".

Los abogados de Jamie afirman que la artista puede poner fin a la tutela en "cualquier momento", pero ha optado por no hacerlo.

Britney dice en una publicación de Instagram eliminada desde entonces que se sintió "avergonzada" al ver el comienzo de Framing Britney Spears y lloró durante dos semanas después.

Abril de 2021

El abogado de Spears, Ingham, comenta que la cantante quiere programar una audiencia de estado "de manera acelerada" para dirigirse directo a la corte. La fecha del 23 de junio está fijada y aunque no se revelan detalles de lo que pretende decir, la abogada dice que se referirá al "estado de la tutela".

(Getty Images)

Junio 2021

Britney comparece ante un tribunal de Los Ángeles el 23 de junio por primera vez en trece años de tutela.

Participó en la audiencia de forma remota y habló con la jueza del Tribunal Superior Brenda Penny durante veinticuatro minutos. Entre las denuncias se encontraba la alegación de que se vio obligada a consumir medicamentos después de negarse a trabajar y que deseaba tener otro hijo, pero su “equipo” no se lo permitió.

“La razón principal por la que estoy aquí es que quiero terminar la tutela sin tener que ser evaluada”, declaró.

“Merezco tener los mismos derechos que los demás, por tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas, y más”.

La ganadora del Grammy hizo una serie de afirmaciones durante su testimonio, entre ellas que se vio obligada a tomar litio después de anunciar que se tomaría un descanso de las presentaciones en vivo. La mujer de treinta y nueve años también reveló que le gustaría tener otro bebé, pero se presume que sus tutores no le permitirían ir al médico para que le extrajeran el DIU. Me siento intimidada, abandonada y sola”, expresó a la corte.

Agosto 2021

Jamie Spears acordó renunciar como su tutor "cuando sea el momento adecuado", según documentos presentados ante la corte por sus abogados.

Él "tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor", informó TMZ por primera vez el jueves 12 de agosto, al citar nuevos documentos legales.

(Shutterstock)

Según la publicación, los nuevos documentos establecen en parte que “de hecho, no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como tutor de los bienes... y es muy discutible si un cambio de tutor en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears”.

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, declaró al sitio web que "estamos complacidos, pero no necesariamente sorprendidos" por el desarrollo.

Jamie Spears argumentó antes que la tutela era necesaria y expresó en una presentación a principios de este mes que "se ha desempeñado fiel y de forma diligente como tutor del patrimonio de su hija sin ningún defecto en su historial".

Los fanáticos y amigos celebraron el desarrollo, y Paris Hilton escribió en Twitter: “Estoy muy feliz de escuchar esta noticia. Ha pasado tanto tiempo, pero estoy muy contenta de que Britney esté en camino de ser por fin libre. ¡Enviando tanto amor!"

Septiembre 2021

El equipo legal de Jamie Spears presentó una petición en la Corte Superior de Los Ángeles para renunciar como tutor.

En los documentos legales, citó la "súplica apasionada" de la cantante de ‘Toxic’ en dos instancias separadas en junio y julio a la corte para terminar la tutela de trece años.

"Como ha dicho el Sr. Spears una y otra vez, todo lo que quiere es lo mejor para su hija", estipula el documento. "Si la Sra. Spears quiere terminar la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el Sr. Spears cree que debería tener esa oportunidad".

El abogado de la estrella del pop, Mathew Rosengart, expresó en un comunicado a The Independent : “Al exponer su mala conducta y su plan inadecuado para mantener a su hija como rehén al tratar de obtener un acuerdo multimillonario, Spears ahora se ha rendido de forma efectiva”.

Britney y Asghari se comprometieron, lo que al parecer significa progreso y cambio en la vida de la cantante.

Más adelante en el mes, se lanzó una secuela del documental Framing Britney Spears, titulado Controlling Britney Spears. Contenía múltiples acusaciones nuevas, incluida que Jamie colocó equipos de vigilancia en la habitación de Britney para escuchar sus conversaciones. También alega que tuvo acceso a sus llamadas y mensajes.

En respuesta, el abogado de Britney acusó a Jamie de “invasiones horribles e inconcebibles de la privacidad de su hija adulta”, y pidió la remoción inmediata de su tutela. El abogado de Jamie dijo que Britney o un representante de ella estaban al tanto de las grabaciones.

Más tarde, Jamie fue destituido de su función como tutor del patrimonio de su hija.

Octubre de 2021

Con Jamie retirado de la tutela, los fanáticos de Britney dirigieron su atención a su hermana Jamie Lynn, quien anunció que publicaría un libro de memorias titulado Things I Should Have Said. El libro se tituló de forma original I Must Confess, una letra de la exitosa canción de Britney ‘Baby One More Time’.

Cuando se anunció que el nombre del libro había sido cambiado luego de una reacción violenta, Britney se burló de su hermana en Instagram. "Buenas noticias... Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año", escribió. “¡Pero tengo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans puedan ayudar! Opción 1, ‘Mi***a, la verdadno lo sé’... Opción 2... ‘¡¡Me importa mucho lo que piense la gente!!’"

En otra publicación, también pareció acusar a Jamie Lynn de no ayudarla a escapar de las penosas condiciones a las que fue sometida durante la tutela.

El 26 de octubre, Britney aseguró que buscaría "justicia" una vez que terminara la tutela.

“¡Este mensaje es para mi familia por lastimarme más de lo que jamás sabrá! Sé que la tutela está a punto de terminar, ¡pero aún quiero justicia!" escribió en Instagram.

Noviembre de 2021

El 3 de noviembre, Jamie Spears presentó una solicitud de "terminación inmediata" de la tutela, al decir que no veía "ninguna razón por la que la tutela debería continuar durante un período de tiempo".

Los abogados de Britney regresaron a la corte el viernes 12 de noviembre donde la jueza Penny puso fin a la tutela después de casi catorce años.

Si experimentas sentimientos de angustia y aislamiento, o estás luchando para sobrellevar la situación, Samaritans ofrece apoyo. Puedes hablar con alguien en confianza por teléfono al 116 123 (Reino Unido y ROI), enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org o visitar el sitio web de Samaritans aquí .

Si resides en EE UU. y tú o alguien que conoces necesita asistencia de salud mental en este momento, llama a la Línea Nacional de Ayuda para la Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). La Línea de ayuda es una línea directa de crisis confidencial y gratuita que está disponible para todos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.