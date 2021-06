La estrella del pop, Britney Spears, dice que desde hace décadas el equipo que administra su tutela financiera y personal usó un DIU para evitar que tuviera más hijos, testificó en un tribunal de Los Ángeles el miércoles. Los comentarios son los primeros que rompen el largo silencio público sobre el acuerdo de administración de 2008 que ahora ella llama trabajo "esclavo".

“Tengo un DIU en mi cuerpo, en este momento que no me deja tener un bebé y los custodios de mi tutela no me dejan ir al médico para que me lo saque”, dijo a la corte. “Siento que me están haciendo presión. Me siento intimidada y me siento excluida y sola".

“Quiero poder casarme y tener un bebé”, agregó.

Desde 2008, los asuntos personales y comerciales de Spears han sido controlados por un acuerdo de tutela establecido luego de una crisis mental pública que se convirtió en una sensación de paparazzis. Su padre, Jamie Spears, ha tenido el control del acuerdo desde entonces, cediendo el control parcial en 2019 a un abogado y un grupo fiduciario.

Durante la audiencia del miércoles, Spears hizo sus primeros comentarios públicos sobre el asunto desde que se lanzaron varios documentales condenatorios sobre la tutela a principios de este año, incluido Framing Britney Spears del New York Times.

“No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida”, le dijo a la corte. "Mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela, incluida mi gerencia..., deberían estar en la cárcel".

Su padre respondió a las acusaciones y le dijo a la corte en un comunicado que "lamentaba" escuchar cómo estaba sufriendo.

"Lamenta ver que su hija sufre y sufre tanto", se lee en el comunicado. "Spears ama mucho a su hija".