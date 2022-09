Cómo Brendan Fraser se convirtió en la estrella de cine favorita de Internet

¿Ha habido alguna vez un protagonista más simpático que Brendan Fraser? Desde 1995 hasta alrededor de 2003, ninguna otra estrella de cine se sintió tan ocupada o querida. En películas como The Mummy, George of the Jungle y Looney Tunes: Back in Action, Fraser era el prototipo de “himbo”: apuesto y hermoso, aunque entrañablemente ingenuo. Tenía encanto, rango y generaciones de fanáticos. También parecía tener siempre una película, hasta que de repente no lo hizo.

The Mummy Returns , la más desenfrenada de las secuelas, cumple hoy 20 años. Su aniversario también se celebra en un momento en que Fraser nunca se había celebrado más. No porque sea tan visible como solía ser o haya trabajado en proyectos recientes que todos hayan visto. No, es un amor que permanece en la memoria de una generación y luego se carga en línea.

Hoy en día, hay una sucesión interminable de tweets pro-Fraser, hermosas fotografías de archivo que se vuelven virales, montajes de video, TikToks y memes. Hay cuentas de Instagram dedicadas a un potencial "Brenaissance"; peticiones pidiendo a Hollywood que reviva su carrera cinematográfica; Subreddits "Save Brendan" con casi 50,000 miembros; y podcasts que exploran toda la obra de Fraser. A principios de este año, la marca de merchandising de películas en línea Super Yaki dedicó una línea de ropa y accesorios a Fraser y sus películas. “A pesar de que mide 6 pies de alto y está construido como una estatua griega, siempre se sintió como un hombre normal”, dice el fundador de Super Yaki, Andrew Ortiz. "Se sentía como un amigo". Si Internet es un páramo maldito de gritos dispares, Fraser se ha convertido en su gran unificador.

Como muchos que alcanzaron la mayoría de edad alrededor del milenio, nunca aprecié realmente a Fraser hasta que se fue. Es lo gracioso de las películas que alguna vez fueron su pan de cada día: esas exaltadas personas que complacen a la multitud que lo presentan como pícaros, bichos raros y caricaturas de carne y hueso. Cuando eres un niño, simplemente sabes que te encantan ciertas películas. No sabes particularmente por qué. Observa su trabajo como adulto y las particularidades en sus actuaciones son más claras. Del mismo modo, su capacidad para aterrizar incluso las premisas más extravagantes. Fraser es Han Solo, conoce a Kermit the Frog: un protagonista de sorprendente elasticidad, que podría inspirar desmayos, carcajadas y emoción de pelo rizado.

En su apogeo, Fraser interpretó a muchos intrusos. En películas tan diversas como George of the Jungle y Encino Man, en las que es un hombre de las cavernas que se despierta en el jardín trasero de un holgazán adolescente, Fraser tendía a vislumbrar el mundo moderno con ojos asombrados. Se especializó en tipos de peces fuera del agua: el joven que creció en un búnker nuclear en la comedia romántica Blast from the Past; el estudiante judío condenado al ostracismo en su internado anglosajón blanco en School Ties; el veterano atormentado de Vietnam en el clásico de la mayoría de edad Now and Then. Podría ser un espadachín (en La Momia ) y seductor (como el objeto del afecto de Ian McKellen en Dioses y monstruos), aterrador (como un extraño perturbado en La pasión de Darkly Noon) y desesperadamente despistado (en Dudley Do-Right o Bedazzled).

Solo The Mummy y George of the Jungle realmente ganaron mucho dinero, pero muchos otros se convirtieron en alimentos básicos para las fiestas de pijamas. El surrealista y casi animado Monkeybone perdió $70 millones de 20th Century Fox, pero siempre fue descubierto en los estantes de alquiler de Blockbuster años después. Looney Tunes: Los retornos cojos de Back in Action mataron efectivamente a la franquicia en 2003, pero solo ha ganado popularidad en los años posteriores. Todos los que descubrieron películas en los noventa, de todos los géneros y tendencias cinematográficas, hoy tienen una película de Brendan Fraser formativa personalmente.

"Tiene una enorme cantidad de carisma que te atrae", dice Karla Escobar, copresentadora de The Brendan Fraser Podcast. “En sus películas anteriores, especialmente en las infantiles, se ve que definitivamente se relaciona con los niños con los que trabaja. Se pone al nivel del niño. Es muy simpático en cada película que ha hecho, honestamente".

“Una vez cada seis meses aproximadamente, parece haber una ola repentina de personas en Twitter que publican sobre su película favorita de Brendan Fraser”, dice el coanfitrión de Escobar, Daniel Stephen. "O personas que se dan cuenta de que realmente crecieron con sus películas". Eso a menudo coincide, agrega, con la comprensión de que él no está tan "al frente y al centro" de la cultura pop como solía ser.

El acto de desaparición de Fraser tiende a ser más exagerado de lo que fue. Ha trabajado constantemente. Pero alrededor de 2005, la carrera de Fraser comenzó a cambiar. Ninguna de sus películas de estudio familiares, que en ese momento ya era una especie en extinción, pareció mantenerse. Hubo Inkheart, Journey to the Center of the Earth , Furry Vengeance y una secuela de Mummy (la protagonista femenina Rachel Weisz se negó a regresar, lo que debería haber sido una señal temprana para tirar la toalla). Los dramas brillantes para adultos en los que Fraser era tan bueno, como The Quiet American , dejaron de elegirlo. Se convirtió en una búsqueda de Google en forma humana: ¿Qué pasó con Brendan Fraser?

En marzo de 2018, finalmente hubo una respuesta. Para promover su papel en la miniserie Trust , sobre el secuestro de John Paul Getty III, Fraser fue entrevistado por la revista GQ. El resultado es uno de los mejores perfiles de celebridades de la última década; un relato soñador y devastador del estrellato, la belleza y el dolor. Fraser, mayor, más pastoso y asomándose lentamente desde la oscuridad, habló sobre el precio que sus películas infantiles más físicas le cobraron a su cuerpo. Habló de su familia, sus sacrificios y el inquietante timbre de la fama. También alegó que, en 2003, fue agredido sexualmente por Philip Berk, exdirector de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Berk calificó la acusación de Fraser como "una fabricación total".

"Me deprimí", dijo Fraser a GQ . “Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable porque decía: 'Esto no es nada; este tipo extendió la mano y palpó una sensación''. Ese verano pasó y no recuerdo en qué me dediqué a trabajar a continuación". Agregó que el presunto incidente lo hizo “retroceder” y “sentirse aislado”, y perdió la noción de quién era. Actuando, dijo, "se secó en la vid... Algo me habían sido quitado".

Stephen identifica tanto el artículo de GQ como el desastroso reinicio de La Momia en 2017, protagonizada por Tom Cruise, como desencadenantes del resurgimiento de Fraser en Internet. “Para las personas que vieron esa película o no la vieron, se dio cuenta de que nadie quiere una película de Momia sin Brendan Fraser”, dice. "Creo que fue una especie de llamada de atención que lo extrañamos".

“Especialmente después de que su [presunto] asalto salió a la luz”, agrega Ortiz, “eso le dio a la gente más razones para querer apoyarlo. Creo que cuando vemos a alguien que ha sido agraviado o aprovechado en la sociedad, queremos verlo ganar. Y creo que en ausencia de grandes victorias, se apuesta mucho por estas historias de reaparición tan públicas".

También ayuda que Fraser parezca un buen chico. La nostalgia moderna por los noventa a menudo coincide con una risa nerviosa por las fallas del entretenimiento de esa época; sí, Fat Bastard en Austin Powers tal vez fue una creación dudosa. Ese fue Donald Trump en Home Alone 2 . Y, sí, Carrie Bradshaw de Sex and the City simplemente comparó el conflicto entre mujeres solteras y casadas con The Troubles. Ver arte culturalmente significativo de un período de tiempo diferente significa tener que hacer una mueca ocasionalmente de mal gusto o capear un grado de ignorancia.

Fraser no tiene ese bagaje, no hay elementos más oscuros en su biografía, no hay películas que hayan envejecido mal. La Momia , en particular, se ha convertido en un clásico generacional tan extrañamente específico que incluso se ha declarado una piedra de toque bisexual para la Generación Y, no porque alguien en la película sea literalmente queer, sino porque tanto Fraser como Weisz resultan ser realmente guapo en él. "No creo que haya visto nada negativo sobre Brendan Fraser, de los fanáticos o incluso de otras celebridades", dice Escobar. “A veces escucharás cosas [sobre otras estrellas] con las que es malo trabajar o algo así. Pero no tiene problemas".

Es solo una de las razones por las que Internet parece apoyarlo. Podría decirse que va incluso más profundo que eso. Si nació en algún momento después del final de los años ochenta, y no en la riqueza ni en las oportunidades abundantes, se habrá enfrentado a un tipo común de decepción generacional. Probablemente habrá enfrentado inestabilidad económica, empleo inseguro, deudas altísimas y costos de vida cada vez más caros. También tendrás una película favorita de Brendan Fraser o poseerás al menos una de sus películas en VHS cuando eras niño. Existir como joven en 2021 es enfrentarse a una inequidad constante. Las luchas de Fraser naturalmente tocan la fibra sensible. Aquí hay un hombre con un enorme talento, gracia y buen humor, que está intrínsecamente vinculado a nuestros momentos de infancia más despreocupados, y que debería haber tenido un viaje mucho más fácil que él. Verlo florecer de nuevo también nos daría un cierto grado de esperanza.

Entre el 2021 y 2022, Fraser aparecerió en dos películas nuevas: No Sudden Move , un thriller de Steven Soderbergh junto a Matt Damon, Benicio Del Toro y David Harbour, y un drama de Darren Aronofsky, producido por el estudio de cine independiente de culto A24, llamado The Whale. Este último presenta a Fraser como un hombre obeso que intenta reconectarse con su hija adolescente. Suena como un vehículo de regreso serio, uno que requiere el tipo de transformación física al que prestan atención los premios. ¿Podría Brendan Fraser finalmente ganar su Oscar? Toda una generación estará conteniendo la respiración.

Este artículo fue publicado originalmente en agosto del 2021