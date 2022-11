La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no solo será recordada por su bella arquitectura o su engimática cultura; también lo será por la espectacular ceremonia de inauguración que prevén los organizadores, en la cual desfilarán artistas de talla internacional.

La cuenta oficial de Twitter de World Music Awards, uno de los medios que filtra información de forma extraoficial acerca del mundo del entretenimiento, reveló algunos nombres de los posibles participantes en el espectáculo de apertura, entre ellos, la agrupación BTS, Black Eyed Peas, J Balvin e, inclusive, Shakira y Dua Lipa.

Días después de publicar una presunta lista de grupos y cantantes, el medio antes citado borró la información de sus canales oficiales.

Y es que, recientemente, la cantante nacida en Londres y de padres de Kosovo, negó los informes de que actuará en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo. Y fue a través de su cuenta de Instagram, que Dua Lipa negó su relación con el evento deportivo:

“Actualmente hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar”.

Y agregó: “Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo”.

En el mismo tenor, el cantante británico Rod Stewart, reveló que rechazó una suma millonaria por presentarse en el Mundial de Qatar. El intérprete de I Don’t Want to Talk About It fue consultado sobre su participación por el diario The Sunday Times, el cual le planteó la posibilidad de tocar The Killing of Georgie, una melodía que aborda el asesinato de un amigo homosexual en la década de 1970.

Stewart respondió: “Hubiera estado bien”. Y agregó: “Hace 15 meses, me ofrecieron más de un millón de dólares por tocar [en la Copa del Mundo] y lo rechacé. No está bien ir e, incluso, los iraníes también deberían estar fuera por suministrar armas”, dijo en referencia a los aviones no tripulados que Irán proveyó a Rusia en su guerra contra Ucrania.

Respecto a Shakira, se ha filtrado información de forma extraoficial, la cual asegura que la cantante colombiana declinará la invitación para participar en el espectáculo de la Copa del Mundo. Según algunas versiones no confirmadas, la intérprete de Te felicito y Monotonía habría tomado esta decisión tras recibir un sinfín de críticas de sus fanáticos.

Los seguidores de Shakira habrían sugerido a la cantante no asistir a un festejo deportivo “plagado de odio a la población LGBT+” y donde es “cuestionable” la defensa a los derechos humanos, según comentarios de usuarios de redes sociales.

Hasta el momento, BTS es la única agrupación confirmada para el magnoevento de apertura, el cual se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt el próximo 20 de noviembre. Asimismo, el rapero estadounidense Diplo; el DJ Calvin Harris; y el cantante jamaicano Sean Paul; también actuarán en el festival Fifa Fan, que durará los 29 días del torneo mundialista.