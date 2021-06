Anya Taylor-Joy ha revelado por qué estuvo a punto de dejar de actuar justo antes de sus papeles de éxito en The Queen’s Gambit y Emma.

La actriz fue preguntada por ese momento de su carrera durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter.

Taylor-Joy, que ahora tiene 25 años, explicó que empezó a tener dudas después de haber reservado una serie de papeles y de haber “puesto toda [su] energía en dar cuerpo a otras personas” en contraposición a su propia identidad.

“Así que conseguí el papel de Emma de Jane Austen, y eso me hizo entrar en pánico, porque era un papel que se suponía que debía ser bello desde el principio, y yo no lo había hecho: había interpretado a criaturas, forasteros, lo que fuera”, dijo a la publicación.

“Por alguna razón, supongo que eso desencadenó algún trauma de la infancia y me dije: No puedo hacerlo. No hay manera, voy a defraudar a la gente”.

Explicó que acabó trabajando casi todo un año para protagonizar Emma, Last Night in Soho y The Queen’s Gambit.

Leer más: Actriz de Smallville, Allison Mack, habló sobre el líder del culto sexual de NXIVM, Keith Raniere

“Tuve, en conjunto, una semana de descanso ese año entero; fue una locura, y ya estaba empezando en un espacio emocional en el que estaba como, Oh, no sé si puedo hacer esto”, declaró. “Pero es el año que más me ha cambiado. Me he vuelto a enamorar de mi trabajo”.

Preguntada por si realmente se planteó dejar de actuar en esa época, Taylor-Joy respondió: “Sé que ahora parece una locura, pero sí, lo hice”.

En febrero de este año, Taylor-Joy ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Miniserie o Película para Televisión por su interpretación en The Queen’s Gambit. También fue nominada en la categoría de mejor actriz de comedia o musical por su papel en Emma.