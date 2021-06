Anna Faris ha revelado el consejo sobre relaciones que espera transmitir a su hijo Jack.

La estrella de House Bunny habló sobre sus relaciones y matrimonios anteriores durante un episodio reciente de su podcast Anna Faris is Unqualified.

Según Faris, que se casó con su primer marido, Ben Indra, en 2004, cuando tenía 27 años, antes de divorciarse y casarse posteriormente con Chris Pratt en 2009, con quien comparte un hijo de ocho años, Jack, ella animaría a su hijo a no casarse joven.

“No sé si es demasiado malhumorado y cruel decirlo en cierto sentido, pero si pudiera decirle a mi hijo de ocho años una cosa a la que tal vez se atuviera, realmente le animaría a no casarse a los 20 años”, señaló Faris.

La admisión hizo que Doyle estuviera de acuerdo, y el autor añadió: “Debería ser ilegal”, según People.

Tras dar la bienvenida a su hijo en 2012, Pratt y Faris pusieron fin a su matrimonio en 2017. Desde entonces, la actriz se ha comprometido con el director de fotografía Michael Barrett.

Sin embargo, según Faris, recuerda que cuando se comprometió por primera vez, ni siquiera quiso decírselo a sus padres.

“Mi futuro ex marido me dijo: ¿Has llamado a tus padres? Y yo no quería llamar a mis padres”, recuerda Faris. “¡No quería decir que sí! Pero él había planeado la gran sorpresa”.

A pesar de que sus dos primeros matrimonios no funcionaron, la actriz de 44 años mencionó que estaba “sorprendida aunque no debería haberlo estado” por el apoyo que recibió de su familia, antes de imaginar lo más difícil que es para aquellos que se preocupan por decepcionar a la gente.

“La gente que me rodeaba me apoyaba indefectiblemente, era amable, y me imagino que si me sentía así teniendo ya una familia que me apoyaba, no puedo imaginar la presión que nos ponemos para complacer a todos los que nos rodean. Es casi como, ¿cómo empezamos a pensar en lo que queremos? ¿Cómo eliminamos el contexto de todos los demás?”, comentó Faris.

En cuanto a su relación con Barrett, la actriz reveló anteriormente que supo desde el principio que funcionarían como pareja porque tenían un “tipo de intimidad inmediata”.

“Ambos somos probablemente introvertidos de una manera muy similar. Y él tiene dos hijos y eso ha sido increíble. He aprendido mucho sobre mí misma a través de sus hijos. Ha sido muy gratificante”, mencionó a People .